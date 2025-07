Gustavo Petro le salió al paso a los señalamientos de Álvaro Uribe y le propuso que ambos se sometan a la JEP, como “pacto de la verdad”

Durante el inicio del Gobierno, en agosto de 2022, el trato entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe era cordial; no obstante, el pacto de 'no agresión' se rompió en noviembre de 2023 - crédito Presidencia

El intenso contrapunteo entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, por cuenta del proceso judicial en el que el ex jefe de Estado fue encontrado culpable de dos de tres delitos, fraude procesal y soborno en actuación penal, continúa abierto. Lo anterior, tras el nuevo pronunciamiento del gobernante frente a lo que debería ser el papel de Uribe Vélez en honor a la verdad que, según él, quieren saber los colombianos.

Petro, al que el expresidente le pidió que sometiera a un examen toxicológico para determinar si se encuentra en condiciones de seguir oficiando como jefe de Estado, le respondió a Uribe: y entre sus propuestas está que ambos establezcan un “pacto de la verdad”, en la que acudan ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); como tribunal de cierre propuesto para esclarecer la creación de grupos paramilitares y, del mismo modo, el accionar del mandatario.

“No estoy intoxicado, no he dejado salir sangre por litros, ni mía, ni de nadie, Ni me gusta el aguardiente. No sufro de intoxicaciones ni de otros males del espíritu, otros se intoxican del poder y del crimen, mantengo mi espíritu libre. No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí: estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso si me torturaron siete días", recordó Petro en la primera parte de su mensaje en la plataforma digital.

Este fue el mensaje con el que el presidente Gustavo Petro le respondió al exmandatario Álvaro Uribe - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro también se refirió al episodio de las “bolsas”, revivido por Álvaro Uribe

Y, en relación con otro de los temas mencionados por Uribe Vélez, el de la recepción de dinero en bolsas a su excolaborador Juan Carlos Montes, hecho que quedó registrado en un video y que se habría producido durante 2006, Petro insistió en que el caso ya fue archivado por la Corte Suprema; motivo por el cual no comprende por qué es sacado a relucir en este momento de la discusión, en la que ha propuesto que el exmandatario comparezca ante la justicia.

“La Corte Suprema me exoneró por el dinero de una bolsa de un video que su amiga (Paloma Valencia, que dio a conocer el clip) publicó sin sonido, porque comprobó fehacientemente, que era dinero de mi campaña y estaba registrado en los libros de la campaña del 2006. Así que puede usted proceder ex presidente Uribe. Dije que hiciéramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP", reiteró el presidente.

El mandatario Gustavo Petro no desiste en su idea de que el expresidente Álvaro Uribe se presente ante la JEP - crédito Colprensa

Es válido destacar que Petro fue combatiente de la guerrilla del M-19 y se vio beneficiado del indulto firmado en 1990 por el entonces presidente Virgilio Barco, tras el fin del conflicto con esta organización ilegal, que se reintegró a la sociedad. No obstante, las informaciones sobre las supuestas incursiones armadas en las que habría participado, y la relación de su organización con la toma del Palacio de Justicia, habrían creado un manto de duda sobre su pasado.

El mensaje de Uribe se enfocó en la necesidad de que Gustavo Petro explicara el incidente de la bolsa con fajos de billetes, se someta a evaluaciones que determinen su capacidad para continuar en la presidencia y la alusión que hizo al expresidente Juan Manuel Santos, al que volvió a señalar por supuestos vínculos con el caso Odebrecht. Aunque parece haber dejado un episodio más por establecerse, si el hoy mandatario también estuvo involucrado en este escándalo.

Este fue el mensaje con el que el expresidente Álvaro Uribe reapareció en sus redes sociales y con el que arremetió contra el jefe de Estado, Gustavo Petro - crédito @alvarouribevel/X

“Pte Petro: cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos le pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia”, escribió Uribe Vélez en un mensaje que generó una amplia reacción en redes sociales, tanto entre quienes lo apoyan como entre sus opositores.