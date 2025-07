Conductor se hizo viral en redes por detener el tráfico en la autopista Medellín - Bogotá para ayudar a cruzar a una boa: “Hágale pues, mi amor”

El animal logró pasar la carretera gracias al "ángel" que se le apareció, señalaron usuarios en redes sociales - crédito Colprensa y MiOriente / captura de pantalla

Un ciudadano en la vía Medellín - Bogotá se ganó el respeto de los usuarios en redes sociales por cuenta de una acción que quedó registrada en video.

El caso se conoció gracias a un medio regional que compartió el acto valeroso del sujeto, que sin importar poner en riesgo su vida hizo que se detuvieran los conductores en ambos sentidos, a la altura del sector de Río Claro, a la altura de Argos, solo para que una boa pudiera cruzar el corredor vial.

Esta clase de reptiles tienen como hábitat natural regiones con climas cálidos y húmedos.

Este inesperado hallazgo en medio de la carretera y la acción del hombre fue considerada por algunos, “de buen corazón”, escribieron en redes, grabó con su celular el recorrido del animal, indicó MiOriente.

- crédito @mioriente/IG

Por las siguientes palabras fue que este conductor se ganó a decenas de usuarios en la red social Instagram: “Pero hay que esperar a que pase, porque imagínese cómo la van a matar. Ay, por Dios santo (...) Me muero yo del remordimiento donde me la maten”.

Seguido a esto, el sujeto habló con otros de los presentes en la zona, que no podían seguir el recorrido en sus vehículos, y de este forma fue como el ciudadano los interpeló para que esperaran a que hiciera el recorrido.

“Le pasan la llanta”, explicó el usuario anónimo en el video difundido en redes, y que al final y como si este peligroso animal fuera lo más tierno e inofensivo, exclamó: “Que mi bebé mocho. Hágale pues mi amor, siga pues”.

Estas cinco palabras hicieron que algunos los cuestionaran por no haber matado a la boa, y algunos dijeron que no diría lo mismo si lo lastimara. Pero no todos los comentarios fueron por esta tónica.

“Un aplauso para este señor. Qué lindo que aún exista humanidad entre tanto afán del día a día”, “Señor se le quiere mucho”, “Gracias a este señor que ya entendió”, y “Qué bien es no ser un depredador humano por excelencia. Bien por esta gente”, fueron varios de los mensajes que apoyaron la acción del conductor, que luego de un par de minutos, dejó al animal y a los demás actores viales siguiendo cada uno con su camino.