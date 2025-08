El exvicepresidente Francisco Santos dio a entender que jueza declararía culpable a Álvaro Uribe Vélez: “Confirma la politización de la justicia”

Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, se pronunció sobre el juicio de Uribe - crédito FOTO: AFP/archivo

Tras el juicio que enfrenta hoy 25 de julio de 2025 el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, a las afueras del Complejo Judicial de Paloquemao, el exvicepresidente Francisco Santos dijo que presiente que el sentido del fallo será negativo y “confirma la politización de la justicia y la persecución de magistrados de la Corte”.

“Confirma la politización de la justicia. Esto se va apelar si es negativo. Lo que más me duele es Colombia”, dijo.

“Mientras una juez lee el fallo en el caso en contra de Alvaro Uribe, bandidos como Timochenko o Benedetti están tranquilos en su casa. Con el inicio de la lectura queda claro para donde va el fallo, su sesgo de izquierda es claro. Va a ser un fallo político y sospechoso y es una victoria de la izquierda, no sea ingenua señora juez. @SecRubio hoy se consolida una persuasión jurídica contra @AlvaroUribeVel y no se debe dejar pasar. Ojalá esté equivocado pero no lo creo", señaló.

Pronunciamiento de Francisco Santos - crédito @PachoSantosC

También en su cuenta en X, afirmó que: “La juez ya aceptó las interceptaciones ilegales. Que circo judicial. Desde Barceló hasta hoy legalizan lo ilegitimo. Ya sabemos para donde va el fallo. Lo demás es carreta. Justicia política”.

Francisco Santos no se quedó callado ante el juicio que enfrenta el exmandatario Uribe - crédito @PachoSantosC

Por otro lado, el exvicepresidente invitó a la ciudadanía a un plantón alegando que: “Álvaro Uribe no está solo, es inocente y la juez lo debe sentir”.

En una entrevista para Caracol Radio, el exvicepresidente señaló: “Escuchando los primeros 10 minutos, creo que va hacer negativo, y confirma la politización de la justicia, confirma que esta persecución de 15 años que empezó con magistrados de la corte, y unos pocos que no estuvieron a la altura de su cargo, magistrados, algunos de ellos que hoy son ministros de Justicia, pues está llegando a una parte de su momento”.

Francisco Santos afirmó que de ser negativo el veredicto lo van apelar con jueces que no sean políticos y determinen lo correcto.

“Esto obviamente se va apelar, ojalá este equivocado, va a caer en una apelación cuando uno de los jueces que no sean políticos van a determinar lo correcto”, aseveró.

Plantón tras el juicio de Álvaro Uribe Vélez - crédito @PachoSantosC

“Presidente @AlvaroUribeVel, usted salvó a Colombia de ser un estado fallido. Usted derrotó a la Farc y al Eln y dejó a los narcos debilitados. Todos los líderes paramilitares extraditados en cárceles de Estados Unidos. Todos ellos quieren pasarle la cuenta de cobro en un proceso lleno de irregularidades. @SecretarioRubio aliste las sanciones contra quienes desde el 2010 fraguaron este complot judicial. A ellos y sus familias. Yo le ayudo con los nombres. Ánimo, Presidente Uribe, Colombia lo respalda", ´puntualizó en su cuenta en X.

Francisco Santos le demostró su apoyo al presidente Uribe en su cuenta en X - crédito @PachoSantosC

Precandidatos presidenciales salen a favor del exmandatario Uribe

Distintas figuras del ámbito político colombiano han expresado públicamente su respaldo al exmandatario Álvaro Uribe Vélez ante el fallo judicial que enfrenta. La senadora Paloma Valencia señaló en su cuenta de X: “El país está atento al fallo del presidente Uribe. Hoy más que nunca, la justicia debe actuar a favor de la verdad. #UribeInocente #ColombiaConElCucho”.

María Fernanda Cabal también manifestó su apoyo a través de una carta publicada en redes sociales dirigida a Uribe. En ella escribió: “Gracias a usted Colombia se levantó ante el mundo con dignidad”. Asimismo, afirmó que “después de 67 audiencias no hubo una sola prueba en contra del expresidente Uribe. En derecho deberá ser absuelto de este proceso en el que nunca debió estar”.

El abogado Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial, calificó el proceso como una persecución y expresó: “Álvaro Uribe Vélez, el GRAN COLOMBIANO, es el ser humano que más he admirado y del que más he aprendido. Es el hombre que más ha hecho por nuestra Patria. ¡El juicio en su contra es un montaje de años!”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la trayectoria pública del exmandatario y afirmó: “Es una persona que ha dedicado su vida al servicio público y ha hecho muchas cosas buenas por el país, la seguridad y el bienestar de todos”.