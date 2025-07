David Teleki, exabogado de Nicolás Petro, se pronunció sobre el fallo en el juicio de Álvaro Uribe: “No se deciden con trinos o titulares de prensa”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se convertiría en el primer ex jefe de Estado en ser condenado por la justicia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En medio de la lluvia de conceptos jurídicos sobre la decisión de la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, en relación con el sentido del fallo contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, hubo en la jornada del 28 de julio de 2025 un pronunciamiento que no pasó desapercibido en las redes sociales: el del abogado David Teleki, reconocido a nivel nacional por haber llevado en su momento la defensa de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

Teleki, que se encargó de que tuvo la responsabilidad de defender al joven político durante las audiencias de legalización de captura y definición de la medida de aseguramiento, parece haberse expresado en favor de la independencia que le asiste a la togada: que determina si el ex jefe de Estado es responsable o no en los punibles de fraude procesal, soborno simple y soborno en actuación penal, en una decisión que ha prometido con paralizar el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

David Teleki, exabogado de Nicolás Petro, se expresó frente a la presión mediática que habría afrontado la jueza del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, Sandra Heredia - crédito @DavidTeleki1/X

“Los juicios no se deciden con trinos ni con titulares de prensa. Por más ruido que hagan o por más seguidores que sumen, el juez no les debe temer ni obedecer. El derecho no se tuitea: se argumenta y se prueba. ¡Tampoco se ganan de camiseta!“, expresó Teleki en un mensaje en X, con lo que dejó clara su posición frente a la manera en que se ha vivido este caso, luego de cerca 67 audiencias, en la que tanto la defensa como la contraparte presentaron sus testigos.

El respeto a la administración de justicia como premisa de un país democrático

En ese sentido, el abogado también compartió un mensaje del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en el que se hizo un claro llamado a aceptar la determinación de la togada, sea cual fuere. “Sea cual sea la decisión el día de hoy, desde el Colegio de Abogados Penalistas hacemos un llamado al respeto por las decisiones judiciales y quienes integran la Rama Judicial”, se leyó desde el órgano colegiado, en otra voz de respaldo al accionar de la justicia.

Este fue el pronunciamiento del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia frente a las actuaciones de la justicia en el caso Uribe Vélez - crédito X

Es válido recordar que, pese a las diferencias que ha evidenciado con respecto al actual Gobierno, a sabiendas de que defendió hasta septiembre de 2023 los intereses del hijo del mandatario, Teleki se ha declarado como un respetuoso de la institucionalidad y la independencia de poderes. En especial, el judicial, y que los argumentos a favor y en contra del expresidente deben discutirse en los estrados y no en las tribunas de prensa.

De hecho, en un pronunciamiento anterior, el 21 de julio, hizo una reflexión profunda sobre la realidad de lo que sería este y otros procesos que están en manos de los organismos judiciales. “En los juicios mediáticos todos juran estar ‘analizando la prueba’, pero lo que se libra es una cruzada: unos exigen absolución, otros condena. El juez ya no decide entre hechos y normas, sino entre bandos. El proceso se vuelve espectáculo, y la justicia, rehén del ruido y X", dijo.

Esta es la postura del abogado David Teleki sobre cómo se ha desarrollado la discusión del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @DavidTeleki1/X

Entretanto, la discusión en las plataformas digitales dio para toda clase de argumentos, como incluso, que el texto con el que la jueza Heredia argumentó su decisión no habría sido redactado por la funcionaria judicial; un señalamiento grave del que no existirían pruebas. En todo caso, su determinación generó un inusitado interés por conocer los pormenores de lo que ocurría, minuto a minuto, con su lectura, que definió el futuro jurídico de Uribe Vélez.

“Hoy, este juzgado no decide sobre un nombre, decide sobre unos hechos, y esa distinción es vital. El sentido del fallo (…) no tiene orientación política ni está atravesado por simpatías ni antipatías. Aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral”, expresó la jueza 44, como parte de su extensa introducción frente al que ha sido denominado el “juicio del siglo”, al anunciar que la espera había terminado”.