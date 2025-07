Creador de contenido no leyó bien y terminó alquilando una capilla en Colombia a través de Airbnb: “Lean bien antes de reservar”

El creador de contenido y músico dejó la recomendación a los usuarios - crédito Pexels y @bosfranko/TikTok

Un turista extranjero compartió en redes sociales la sorpresa que vivió al alquilar un alojamiento a través de Airbnb (una de las plataformas para reservar hospedajes) en Colombia.

El joven creador de contenido conocido como @bosfranko en TikTok, y que se presenta en redes como diseñador gráfico y músico (Franko Bos), relató que esperaba disfrutar de unos días de descanso alejados del ruido urbano, pero al llegar al destino se enfrentó a una situación totalmente inesperada: la propiedad incluía una capilla justo al lado de la cama principal.

Según narró el propio usuario, su intención era encontrar un lugar tranquilo y acogedor, confiado en las imágenes y la descripción presentadas en la plataforma.

Pero al ingresar a la vivienda y revisar los espacios, notó la presencia del cuarto (de amplio espacio) destinado a la oración, algo que nunca había visto en las fotografías ni en el perfil del anuncio.

“Lean bien antes de reservar”, fue la recomendación que hizo a sus seguidores luego de la experiencia, subrayando la importancia de examinar con detenimiento todos los detalles antes de concretar una reserva, especialmente en Airbnb.

El joven se tomó con humor la situación - crédito @bosfranko

La situación generó incomodidad en el huésped, porque no esperaba encontrarse con un espacio religioso tan cercano a la zona de descanso.

Sin embargo, optó por compartir la anécdota con humor en sus redes sociales, donde los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, varios de ellos con tono sarcástico y divertido.

“A mí me pasó lo mismo en Londres: dormí en un aula de una escuela de niños”, “es para no tener que madrugar los domingos”, “el que peca y reza empata”, “todos pueden aplaudir al tiempo” y “no hay excusa para orar e ir a misa”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas, y que en su mayoría no desperdiciaron la chance de ponerle su toque de humor.

A pesar de la sorpresa, el viajero aclaró en publicaciones posteriores que decidió continuar con sus vacaciones y disfrutar de las actividades programadas, entre ellas, deportes extremos y recorridos por distintos lugares del país.

El incidente le dejó una historia singular para contar y una lección sobre la importancia de informarse a fondo antes de reservar cualquier tipo de alojamiento en línea.

Miles de personas alrededor del mundo usan esta plataforma en línea para reservar hospedajes a un menor costo frente a los planes que ofrecen cadenas de hoteles - crédito archivo REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Recomendaciones para reservar hospedaje en Airbnb

Revisar cuidadosamente las fotos y la descripción del alojamiento: examine todas las imágenes disponibles y lea con atención la descripción del lugar para conocer características, distribución de espacios y servicios incluidos.

Verificar la ubicación exacta: utilice el mapa de Airbnb para conocer la ubicación real del alojamiento y confirme que se encuentra en una zona segura y conveniente para sus actividades.

Leer los comentarios y evaluaciones de otros usuarios: consulte las opiniones y calificaciones de huéspedes anteriores para identificar aspectos positivos y negativos del hospedaje y del anfitrión.

Comprobar los servicios y comodidades ofrecidos: asegúrese de que el alojamiento cuente con los servicios necesarios, como internet, cocina, aire acondicionado, estacionamiento, entre otros.

Validar la política de cancelación y reembolso: lea las condiciones de cancelación y los procedimientos para reembolso en caso de inconvenientes antes o durante la estadía.

Recuerde contactar a la persona que ofrece el hospedaje para salir de dudas y que no le pase como al turista extranjero en Colombia - crédito Pexels

Comunicarse con el anfitrión: utilice la mensajería interna de Airbnb para hacer preguntas adicionales, solicitar información precisa y evaluar la rapidez y claridad de la respuesta del anfitrión.

Confirmar el proceso de check-in y check-out: revise los horarios de llegada y salida, así como el procedimiento para obtener las llaves o ingresar al alojamiento.

Revisar los costos totales y tarifas adicionales: verifique el desglose de precios, impuestos y posibles cargos extra (limpieza, depósito, etc.) antes de concretar la reserva.

Cerciorarse de que la reserva se realice a través de la plataforma: realice todos los pagos y comunicaciones dentro de Airbnb para evitar fraudes y garantizar la protección que ofrece el sistema.

Guardar la documentación y confirmaciones: mantenga en su dispositivo copia de la reserva, direcciones, instrucciones y correspondencia con el anfitrión, para consultarlas en caso de cualquier contratiempo.