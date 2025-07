Petro anunció qué tiene en mente si no lo dejan trasladar la Estatua de la Libertad de Nueva York a Cartagena

Gustavo Petro propuso trasladar la Estatua de la Libertad a Cartagena en crítica a EE. UU. - crédito montaje Infobae

El 23 de julio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, reavivó el debate sobre el significado de la Estatua de la Libertad y su lugar simbólico en el continente.

Durante su discurso, en la séptima reunión de ministros y ministras de energía de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), insistió en su propuesta de trasladar el emblemático monumento de Nueva York a Cartagena, o, en caso de no lograrlo, erigir una versión propia en territorio nacional. La declaración, que se suma a una serie de críticas dirigidas a las políticas migratorias de Donald Trump, generó una ola de reacciones en el ámbito político y en la opinión pública.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Petro volvió a hablar sobre la Estatua de la Libertad y su intención de llevarla a Cartagena - crédito Presidencia

“Donde la migración ya no sería necesaria, ni sus cárceles, ni sus látigos, ni sus cadenas, ni sus esposas, porque por ahí solo regresan a la vieja esclavitud, y América enseñó a todo el mundo, pero no a Norteamérica, sino toda la América, el valor de la libertad. Por eso hay una estatua en Nueva York que yo me pienso traer para Cartagena, si me permiten. Si nos dejan, o si no, hacemos una, una belleza latinoamericana”, anotó.

Cabe recordar que la controversia se originó el 15 de julio, cuando el mandatario colombiano sorprendió durante una alocución presidencial al plantear: “Pongámonos de acuerdo con lo que toca: democracia y libertad; si no, esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena”.

La mala relación entre ambos mandatarios ha derivado en tensiones diplomáticas - crédito Colprensa

Esta afirmación surgió en el contexto de una crítica directa a la propuesta de Trump de utilizar la cárcel de Alcatraz para recluir a migrantes que cometan delitos. Petro, al contraponer la idea de libertad representada por la estatua con las políticas restrictivas de migración, buscó subrayar la contradicción entre los valores fundacionales de Estados Unidos y las medidas actuales.

En su intervención, el primer mandatario profundizó en su argumento, vinculando la idea de libertad con la historia de resistencia afrodescendiente en el país. Destacó el papel de San Basilio de Palenque, “el primer territorio libre de América, toda, que queda cerca de Cartagena, y se llama San Basilio de Palenque, que este gobierno por fin volvió un municipio”.

Con esta referencia, Petro buscó legitimar su propuesta al conectar la lucha por la libertad en Colombia con el simbolismo de la estatua neoyorquina. La mención de Palenque, convertido recientemente en municipio bajo su administración, refuerza la narrativa de una América Latina que reivindica su propia versión de la libertad, distinta a la promovida desde el norte del continente.

La incapacidad de ejecución del Gobierno colombiano y la falta de compromiso en impulsar intereses comunes con Estados Unidos habrían motivado la reducción del presupuesto - crédito Jacquelyn Martin/AP

Mientras, el Comité del Congreso de Estados Unidos aprobó presupuesto para Colombia, con reducción del 50% para el año fiscal 2026. La distribución del dinero se realizará en tres frentes: programas de desarrollo: 67 millones de dólares.; lucha contra el narcotráfico: 103 millones de dólares; y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas: 38,250 millones de dólares.

Ante la disminución del presupuesto, el congresista repúblicano Mario Díaz-Balart aseguró que la medida obedece a la falta de compromiso de Colombia en impulsar los intereses del Gobierno norteamericano.

“Se recorta, condiciona o retiene la financiación a países que ya no promueven los intereses compartidos con Estados Unidos, como Colombia, debido a la incapacidad de la administración Petro para prevenir la violencia política, por generar deterioro económico y por envalentonar a la delincuencia transnacional”, sostuvo.

Y agregó: “El Comité observa que la Administración Petro no ha aprovechado eficazmente la asistencia de Estados Unidos para promover las metas y objetivos comunes. Por lo tanto, los fondos para Colombia se reducen en un 50 por ciento con respecto al nivel del año fiscal 2025 para asistencia no militar”.

Según Díaz-Balart, la idea de disminuir el presupuesto para Colombia deja en evidencia la postura del país de fortalecer su política extranjera con países cercanos a los intereses del actual gobierno liderado por Donald Trump.