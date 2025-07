Roy Barreras enfrenta dura réplica tras intentar defender al Gobierno en redes sociales: “No es la derecha… es la mano derecha de Petro”

Roy Barreras, exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido, salió en defensa del presidente Petro, pero rápidamente fue desmentido - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

A través de una discusión en redes sociales que pretendía desmontar ciertos señalamientos al Gobierno nacional, Roy Barreras se vio enfrentado a una contundente réplica que debilitó su intención inicial. El exembajador de Colombia en Reino Unido y excongresista, que en los últimos meses intensificó sus apariciones públicas, decidió intervenir en X para desmentir algunas versiones que, según su lectura, buscan instalar el miedo en la ciudadanía y desprestigiar al presidente Gustavo Petro.

No obstante, sus palabras fueron desafiadas por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, perteneciente al partido Centro Democrático, que ‘rebatió’ sus afirmaciones con argumentos que remiten a declaraciones hechas por miembros del propio gabinete presidencial.

La interacción se desencadenó luego de que Barreras respondiera a un usuario que había publicado una lista de críticas al actual Gobierno, sobre todo a esas iniciativas que en algún momento resonaron desde el Ejecutivo, pero que no prosperaron.

El presidente Petro es blanco de críticas debido a todos los proyectos e ideas que surgieron en su Gobierno y que desataron caos - crédito Ovidio González/Presidencia

En este sentido, el político expresó en X: “El decretazo no existe; No hay ninguna constituyente; No habrá reelección; Nadie va a cerrar el Congreso; Los medios han sido, son y seguirán siendo libres. La derecha lleva tres años diciendo que nos íbamos a volver Venezuela”.

De igual manera, hizo énfasis en la supuesta intención de ciertos sectores de utilizar el miedo como estrategia de desinformación: “Usan fantasmas para sembrar miedos, pero los colombianos no son niños que crean en fantasmas. Son más inteligentes que eso y saben que hay problemas reales de la gente que hay que resolver. Concentrémonos en las soluciones a los problemas reales! Echemos pa’lante porque atrás asustan! (sic)”.

Su respuesta buscaba desmentir de forma tajante cualquier posibilidad de que el Gobierno actual contemple escenarios como la reelección presidencial, el cierre del Congreso o la intervención en la libertad de prensa. Con esto, Barreras intentó no solo defender a Petro, sino proyectarse como un ‘defensor’ natural del mandatario.

Roy Barreras rechazó varias críticas en contra de Gustavo Petro y su Gobierno - crédito @RoyBarreras/X

Aunque la intención del exembajador era redirigir la discusión hacia un enfoque distinto, sus palabras perdieron fuerza tras ser cuestionadas por Daniel Briceño, cuya réplica se difundió con rapidez y captó la atención en la red social.

Briceño, reconocido por su vigilancia constante al manejo de los recursos del Ejecutivo y por su papel como opositor desde el Concejo de Bogotá, respondió: “Roy no es la derecha la que dice que ustedes quieren reelección, cerrar medios y el Congreso de la República, es la mano derecha Petro, el jefe de gabinete del gobierno del Pacto Histórico el que habla de esto”.

De esta manera, el concejal hizo alusión directa a Alfredo Saade, actual jefe de Despacho del presidente Petro, cuyas declaraciones pasadas fueron objeto de debate por insinuar la posibilidad de reformas de gran impacto, entre ellas una eventual reelección.

Daniel Briceño recordó las afirmaciones de Alfredo Saade luego de que Roy Barreras dijeran eran “fantasmas” - crédito @DanielBricen/X

La intervención de Briceño contrastó fuertemente con la narrativa planteada por Barreras, que en su intento de desestimar lo que él llamó “fantasmas”, terminó viéndose confrontado con hechos atribuidos a integrantes del mismo entorno presidencial.

Esto fue lo que dijo Alfredo Saade sobre una reelección de Gustavo Petro

Las declaraciones del jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, volvieron a generar controversia el lunes 21 de julio tras un mensaje publicado en su cuenta personal de X. En el texto, el alto funcionario expresó de manera directa su intención de impulsar una eventual repostulación del presidente Gustavo Petro para las elecciones de 2026, pese a que la Constitución colombiana prohíbe actualmente la reelección presidencial.

“La inepta oposición fue (como siempre) incapaz de rebatir el extraordinario discurso del presidente @petrogustavo; lo único que saben es destilar veneno por la boca”, escribió el funcionario. A continuación, agregó: “Definitivamente, haré todo para que el nombre del presidente Petro sea repostulado en el 2026”.

Alfredo Saade, jefe de Despacho del Gobierno de Gustavo Petro, volvió a generar polémica por sus comentarios en las redes sociales - crédito Presidencia

Este episodio se sumó al ocurrido el pasado 20 de julio durante la instalación del Congreso. En esa ocasión, y en medio de una sesión agitada tras la intervención de réplica por parte de la representante Lina Garrido, Saade fue grabado incitando a los congresistas del Pacto Histórico a gritar “reelección”, repitiendo la palabra de forma insistente mientras los legisladores oficialistas le respondían afirmativamente.