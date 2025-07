Mateo Varela, de ‘La casa de los famosos’, se comprometió a un importante cambio por amor a Norma Nivia: “A mí me encantan las hojas y todo eso”

Así lo dejó ver en una reciente publicación en Instagram - crédito @letengoelchisme/IG

La casa de los famosos Colombia dejó varios romances en el camino, y uno de esos fue el que protagonizaron Mateo Varela y Norma Nivia, duramente criticados por sus comportamientos en redes sociales.

Los seguidores del reality no le veían futuro a la relación al salir de la casa estudio, pero, contrario a todos los comentarios que surgieron, la pareja se dio una oportunidad fuera de las cuatro paredes y las casi sesenta cámaras que los grababan durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

En redes han compartido que trabajan en proyectos conjuntos, ya conocieron a sus familias, al parecer estarían viviendo juntos, pero faltaba un gran paso para el modelo conocido como “Peluche”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

María Lucero, mamá de "Peluche", calificó a Norma Nivia como una mujer "hermosa, elegante e inteligente", destacando que su hijo está a la altura de cualquier mujer. - crédito cortesía del Canal RCN

Para poner en contexto, Norma Nivia siempre dejó claro en la casa que la estatura podría ser un problema -cosa que pasó a un segundo plano-, pero lo que no podía cambiar era su decisión de no comer cualquier tipo de proteína animal.

En sintonía con la posición de su actual pareja, Mateo reveló el siguiente paso que daría, con el fin de encontrar el equilibrio con la tolimense.

A través de sus redes sociales, el también exparticipante de Guerreros confirmó que había tomado la decisión de pasarse al vegetarianismo.

“Decidí que vamos a documentar un día siendo vegetariano, ya empezamos con el desayuno y ahora nos vamos a mandar un almuerzo bien trancadito”, mientras tanto Norma aclaró que “el desayuno fue vegetariano y el almuerzo va a ser vegano”.

Mateo le compró un ramo de girasoles a Norma para su reencuentro - crédito @mateo_varela/ Instagram

Mientras, el también creador de contenido confirmaba que iba a documentar su proceso, la modelo tolimense aseguró que están en uno de los restaurantes de Bogotá que sirve este tipo de comida.

A lo que Mateo agregó: “A mí me encantan las hojas y todo eso, ya como que la carne no es lo mío”, concluyó, provocando algunas reacciones entre sus seguidores.

Las reacciones entre los internautas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los comentarios aparecieron con mensajes como: “Creo que uno debería hacer las cosas más que por amor, por convicción, ser vegano no es fácil”; “son lindos, se ven lindos, pero que lo haga por él y no por agradarle más a ella”; “nadie apostaba por ellos y véanlos, están enamorados, se disfrutan”, entre otros.

“Peluche” confesó cómo hace frente a las críticas

El paisa aseguró que no presta atención y cada persona refleja lo que lleva en su interior - crédito @rastreandofamosos/IG

Los comentarios negativos por la relación que sostiene Mateo Varela con Norma Nivia son constantes, los internautas todavía recuerdan la polémica que se generó entre el paisa y Karina García, además, del show de celos que “Peluche” le hizo a la modelo con uno de los integrantes de la agrupación Pasabordo.

Por eso, en Instagram le preguntaron por la forma en la que enfrenta las críticas. Al respecto, el paisa dijo que los juicios ajenos carecen de poder para determinar la identidad de una persona y considera que cada quien proyecta en los demás lo que lleva en su interior: “Todo eso que ven en ti son reflejos, son espejos de lo que las personas llevan dentro”, explicó el antioqueño.

Así fue la propuesta de Mateo Varela a Norma Nivia - crédito @mieloficiall / TikTok

En su mensaje, Varela recalcó que no se deja afectar por los comentarios negativos que recibe en sus redes sociales “porque yo decido ser lo que quiero ser, y no me identifico ni con malos pensamientos, y mucho menos con pensamientos ajenos”, reiteró el ahora empresario, mientras confirma que se enfocó en la creación de contenido con Norma Nivia e intentar salir adelante con su romance.

Así las cosas, prefiere dejar pasar de largo la negatividad de los internautas, pues considera que el reality ya terminó y la vida en el exterior es otra.