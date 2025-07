Silvestre Dangond le puso fecha al final de su carrera musical y habló de su muerte: “Le perdí el miedo”

Silvestre Dangond se refirió al fin de su carrera musical y del temor que dejó de tenerle a su propia muerte - crédito @silvestredangond/Instagram

Silvestre Dangond se sinceró con el público acerca de su visión sobre la industria musical y el futuro que vislumbra para su carrera artística, revelando que ya tiene la fecha fijada para la que será su despedida de los escenarios.

Además, el cantante nacido en Urumita, La Guajira, se refirió al retorno que hará a su tierra natal en donde desea pasar sus últimos años de vida, asegurando que no le da miedo morir: “Desde hace mucho tiempo dejé de tenerle miedo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo voy a tratar de hacer de mi carrera en estos últimos 10 años que me quedan lo más excelente que pueda, lo más excelente y lo más honesto que pueda en todo sentido, musical, a nivel artístico, no le voy a negar nada porque siento que el público lo merece”, de esta forma Silvestre Dangond hizo saber que, en una década, planea retirarse de la escena musical para dedicarse a su descanso.

Silvestre Dangond puso plazo al fin de su carrera musical - crédito @silvestredangond/Instagram

El intérprete de Niégame tres veces, declaró en la misma entrevista que concedió al programa Se dice de mí de Caracol Televisión, en donde estuvo como invitado para festejar los diez años que el formato lleva al aire, que él no hace canciones pensando en el éxito que pueda tener, sí se preocupa por complacer a sus seguidores, razón por la que trabaja para que su salida sea por todo lo alto y quede grabado en la memoria del público.

“Me merezco hacer lo que tengo en esta cabecita, porque esta cabecita eh vale la pena, ha valido la pena todas las ideas y todas las cositas que me han llegado, pero sí me sigo sosteniendo en eso porque veo la la industria de una manera diferente. Yo no quiero faltarle respeto a la industria ni al talento ni a lo que a lo que yo he hecho en mi carrera”.

Esto es lo que piensa Silvestre Dangond de la muerte

Así como el cantante vallenato se refirió al final de su presencia en los escenarios, el artista guajiro también dejó saber lo que piensa acerca de su despedida del mundo terrenal.

Silvestre Dangond contó en dónde pasará su vejez - crédito @silvestredangond/Instagram

“Cuando tú comprendes de que de que estamos en un avatar prestado, de que hay un espíritu, de que hay una vida después de esto, tú comienzas a hacer las cosas mejor y si algo le pierde uno un poquito de miedo es a la muerte”, mencionó.

No obstante, Dangond aclaró que por un lado solo espera morir de una manera en la que no sufra o sienta dolor. De la misma forma reconoció que despedirse de un ser querido sí es algo que le afectaría. Por otro lado, Silvestre reflexionó respecto a lo material y la riqueza que ha acumulado gracias al éxito de su carrera, reiterando que lleva una vida sencilla porque sabe que todo se acaba.

“Hay que quitarse las maletas del pasado y dejarlas antes de viajar. Yo no quisiera partir de este mundo con las maletas cargadas. Yo estoy en esa lucha constante. Por eso cada día reconcilio, cada día pido perdón conmigo mismo, con los demás. Hm. Con todo, con todo, porque es que yo no quisiera viajar con esa carga. O sea, como digo yo, y como lo que he aprendido, el infierno y el cielo es aquí. Es aquí mismo, es aquí mismo. Y el último cambio que tiene el ser humano es la muerte”.

Silvestre Dangond disfrutó de un descanso junto a su familia e hijos en el río Marsoquete, en Urumita, La Guajira - crédito @silvestredangond/Instagram

En cuanto a su vida fuera de las tarimas, a la que Silvestre detalló que ya está materializando el sueño de volver a vivir al pueblo en el que nació. “A mis amigos, hijos y compañeros músicos siempre le hablo que voy a vivir mis últimos días de vejez en Urumita. Es más, estoy intentando que todos compren su casa allí para que podamos vivir eh nuestra vejez allá, esto es el es retornar a la raíz, retornar a nuestra a nuestro pueblo, a nuestras costumbres”.