Katia Ospino reveló la verdad detrás de su relación con Omar Geles y la canción con la que le confesó su amor: “Tenía 15 años”

Katia Ospino habló de verdadera relación que tuvo Omar Geles y la canción en la que le confesó su amor - crédito @katiaospinoo/Instagram

En el corazón del barrio Doce de Octubre, una adolescencia marcada por la música y una inesperada serenata dieron origen a una de las composiciones más reconocidas del vallenato. Katia Ospino recordó en diálogo con El Pilón cómo, siendo apenas una colegiala, recibió de Omar Geles un homenaje especial que quedaría plasmado en la canción Si no me falla el corazón.

“Amalia, la hermana de Omar Geles era mi vecina en el barrio Doce de Octubre. Omar ya estaba creciendo musicalmente y era exitoso. Él veía entrar y salir a la muchachita de barrio y le llamé la atención. Empezó a acercarse a la casa, a mis papás, a mí, pero empezó a acercarse más con el interés hacia la muchachita del barrio Doce de Octubre. Pero yo era una niña, tenía 15 años, estaba en el colegio y mis intereses no eran tener novio y menos un músico porque a uno le daba temor por la fama que tienen”, relató Ospino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Katia Ospino contó de encuentro que tuvo con Omar Geles antes de su muerte - crédito @katiaospinoo/Instagram

Una emoción adicional surgió con el anuncio de un viaje: “Omar viajaba por primera vez a Estados Unidos y recuerdo que antes de irse me dijo: ‘Te estoy haciendo una canción’. Fue a la casa y le dijo a mi mamá: ‘Gladis, le estoy terminando la canción a tu hija, cuando la termine se la voy a traer en serenata’. Se fue para Estados Unidos con Alex Manga y su agrupación. Desde allá llamó a mi mamá y le dijo que ya me tenía la canción y se la cantó. Yo estaba en el colegio en ese momento, cuando llegué mi mamá me dijo: ‘Omar te hizo una canción’, yo me puse a reír. Efectivamente, cuando regresó recuerdo que llegó con Amalia, Naiduth, Alex Manga, los guitarristas y me cantaron la canción en la casa”.

Detrás de esta experiencia, Omar Geles forjó una amistad duradera con la joven periodista, sin que llegara a consolidarse nunca una relación más allá de la complicidad y el afecto. El tema, incluido en el álbum Lenguaje Universal de Los Diablitos en 1997 y popularizado por Alex Manga, retrata la confesión apasionada de Geles, quien declaraba estar dispuesto a todo con tal de conquistar el corazón de su musa: bajarle la luna, el sol, regalarle un castillo, o lo que ella quisiera, a cambio de recibir un beso.

Hoy, a 28 años del estreno, Si no me falla el corazón recobra fuerza con una versión interpretada por Rafa Pérez en su DVD en vivo. La vigencia del tema se mantiene en plataformas digitales y redes sociales, reafirmando el lugar que ocupa entre los grandes himnos del folclore colombiano y la memoria de quienes inspiraron su letra.

Omar Geles falleció en Valledupar a los 57 años, dejando un legado de más de 900 composiciones icónicas - crédito @omargeles/Instagram

Katia Ospino afirmó haber sido musa de inspiración para Omar Geles

Durante una parranda vallenata, poco antes de su fallecimiento, Omar Geles relató frente a los presentes que interpretaría Si no me falla el corazón, una de sus composiciones más reconocidas. El acordeonero y compositor recordó que la inspiración detrás de aquella letra nunca se convirtió en su pareja, aunque ambos compartieron una profunda cercanía durante varios años, como mencionó entonces el propio Geles según declaraciones recogidas por Katia Ospino.

Katia Ospino relató cómo se enteró de que Omar Geles le hizo una canción - crédito @katiaospinoo/Instagram

Para Ospino, aquella primer serenata de su vida marcó un antes y un después: guarda con gratitud y afecto ese recuerdo, a la vez que se siente agradecida por haber sido la fuente de inspiración de una de las canciones más recordadas de Los Diablitos. Al compartir el episodio, la esposa del músico, Maren García, también estuvo presente y escuchó la historia de boca del propio artista.

“Antes de que Omar muriera compartimos en una fiesta privada y delante de todos le dijo a Maren: ‘Voy a cantar una canción que le compuse hace muchos años a Katia, pero qué mujer tan difícil, nunca me dio ni un besito’ Y me cantó la canción ‘Si no me falla el corazón’. Me da mucha alegría que hoy, muchos años después, la canción haya tomado más fuerza, que esté pegada, porque es un tema increíble, compuesto por uno de los más grandes del folclore e interpretada por un grande como lo es Alex Manga y ahora, Rafa Pérez”, señaló la periodista a El Pilón.