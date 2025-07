Inicia venta general para conciertos de Shakira en Bogotá y Cali: estas son las reacciones en redes sociales

Así va la venta de los últimos boletos para ver a Shakira en Colombia - crédito @shakira/Instagram

A partir de las 10:00 a.m. el portal oficial de Ticketmaster habilitó la venta general de las boletas para los conciertos de Shakira en Bogotá y Cali, que se llevaran a cabo el 1 de noviembre y el 25 de octubre, respectivamente.

Las primeras publicaciones en redes sociales sobre la venta general de estas fechas fueron realizadas por Páramo Presenta, organizadores que anunciaron que los fanáticos de la barranquillera ya podían acceder a los boletos bajo cualquier método de pago.

“YA DISPONIBLES entradas con todos los medios de pago para nuestras citas con @shakira en Bogotá y Cali.¡La Loba dice presente en su casa!“, anuncio que despertó la euforia de sus fanáticos en redes sociales.

“Ya en fila para poder ver a la Loba”, “la fila se mueve rápido, ojalá alcance”, “listos para ver a Shakira en Cali”, " vamos a ver a Shakira en Bogotá de nuevo, qué emoción", son algunas de las reacciones a pocos minutos de habilitarse la venta general.

Ya varios seguidores de la barranquillera presumieron sus boletos comprados - crédito redes sociales

A los 20 minutos de haberse habilitado la venta general de ambos conciertos, según la página de Ticketmaster Bogotá ya contaba con un 90% de boletos vendidos, mientras que Cali con un 93%.

De acuerdo con la información publicada por TicketMaster, los precios de las entradas para el concierto de Shakira en Cali comenzarán en 199.000 pesos y en Bogotá desde 299.000 pesos más el costo por servicio.

En cuanto a las distribuciones habrá: localidad preferencial (+18 años), localidad 125 - 132 (+18 años), localidad 117, 119, 121, 123 (*menores +7 años), localidad 118, 120, 122, 124 (+18 años), localidad 110, 112, 114, 116 (+18 años), localidad 109, 111, 113, 115 (*menores +7 años), localidad VIP Oriental (*menores +7 años), localidad VIP Occidental (+18 años), localidad 102, 104, 106, 108 (+18 años) y localidad 101, 103, 105, 107 (*menores +7 años).

Los fanáticos de barranquillera celebraron la compra de los boletos - crédito redes sociales

En medio de la venta general, ya varios seguidores de la barranquillera han presumido que lograron la compra de sus boletos con publicaciones como: “Fuimonos a ver a la reina”, mensaje que fue acompañado de un pantallazo de la compra aprobada.

Por otro lado, varios internautas confesaron que la página no ha sido del todo rápida e incluso aseguran que los pagos han sido rechazados. “No me deja realizar el pago, me saca de la página”, “espero que anuncien nueva fecha porque en esta no pude, no aceptó la tarjeta”, “llevo varios intentos y nada”, fueron otros mensajes en redes sociales.

Los internautas aseguran que solo quedan las ubicaciones más costosas - crédito redes sociales

A pocos minutos de abrirse la venta general, los seguidores de la cantante aseguraron que específicamente en Bogotá solo quedan las ubicaciones más costosas. “Bogotá solo tiene pocas entradas disponibles en las ubicaciones más costosas. Mayoritariamente Preferenciales”, explicó un comprador con un pantallazo de la página de Ticketmaster.

Shakira emociona a sus seguidores con un mensaje especial en medio del anuncio de su regreso a Colombia

Shakira generó entusiasmo entre sus seguidores colombianos tras programar nuevas fechas de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour en el país. La artista barranquillera confirmó conciertos en Cali y Bogotá, ciudades en las que la preventa de entradas registró una alta demanda.

Según datos de la plataforma Music Trends Col, en menos de una hora se vendieron más de 4.000 entradas para Bogotá y 6.000 para Cali.

En respuesta al respaldo del público, Shakira envió un mensaje dirigido tanto a sus fanáticos de Colombia como de otros países de Latinoamérica. “Latinoamérica. Estoy de regreso a mi casa”, afirmó la cantante, mostrando satisfacción por el reencuentro con la audiencia que la ha acompañado desde el inicio de su carrera.

La barranquillera dedicó sentidas palabras a sus fans con su regreso a Colombia - crédito: Prensa Fenix

Shakira destacó su emoción por presentarse nuevamente en Cali después de dos décadas y reconoció la expectativa por su concierto en Bogotá, al que espera asistan personas de distintas ciudades del país. “Tenemos una cita en Bogotá en noviembre, pero lo prometido es deuda”, recalcó la artista.

La intérprete también mencionó conciertos próximos en otras naciones sudamericanas, enviando saludos a seguidores de Perú, Paraguay, Chile y Argentina, e invitó a los asistentes a sugerir canciones para el repertorio de sus espectáculos. “Sigan contándome qué canciones quieren que les cante para que las cantemos juntos”, señaló en su mensaje.