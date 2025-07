Yina Calderón calificó a Manelyk de “conveniente” por reunirse con otros influenciadores: “Yo no le lambo a nadie”

La DJ dijo que la mexicana sería una interesada por juntarse con Karina García - crédito @sinpelosenlalengua/IG

Manelyk González se encuentra de visita en Colombia y durante su estadía se ha reencontrado con algunos influencers colombianos, entre los que se encuentran Karina García y La Segura, a la que visitó por la llegada de su bebé, y aseguró que entre sus planes está convertirse en madre muy pronto.

Sin embargo, la visita de Manelyk no cayó bien en otros personajes de la farándula digital, como es el caso de Yina Calderón, que durante el tiempo que compartieron en La casa de los famosos Colombia demostraron que la rivalidad fue parte del show del programa.

Al enterarse de los movimientos de la mexicana, la DJ se pronunció en sus redes sociales sobre lo “conveniente” que fue la conocida “reina de los realities”.

“Uno se arrima al árbol que más sombra le da”, afirmó Yina Calderón al referirse a la actitud de Manelyk González tras su paso por Colombia.

La creadora de contenido colombiana interpretó así la cercanía de la mexicana con Karina García y no con otras figuras del reality, sugiriendo que González actuó de manera estratégica.

Asimismo, la empresaria de fajas aseguró que ese movimiento no convierte a la mexicana en una mala persona, sino en alguien inteligente.

“Hay un poquito de conveniencia, está bien, no está mal… De resto yo no le lambo ni put* mierd* a nadie, puede ser hasta el mismo presidente de la República, pero no le lambo a nadie”.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia habría reaccionado tras las declaraciones que hizo la mexicana acerca de que no mantendría una amistad con ella, ya que su vínculo fue más fuerte con Karina García.

Esta afirmación sorprendió a Calderón, quien no tardó en responder a través de un video difundido en redes sociales.

En su mensaje, Yina Calderón restó importancia a la negativa de González de entablar una amistad, asegurando que “no me importa, porque yo no me muero por tener una amiga, yo tengo a mis hermanas… No tengo amigos en este medio, sigo parada en la raya, me la llevo bien con Emiro, con Melissa y con la Toxi”.

Finalmente, Calderón dijo que la amistad entre la paisa y Manelyk le permitirá llegar hasta donde la mexicana necesita con su objetivo.

Algunos internautas opinaron sobre lo que dijo la huilense, con opiniones divididas, pues afirmaron que estaría dolida al no poder reunirse con Manelyk: “Creo que Yina respira por la herida, le debe doler que Mane vino y no se vio con ella, a pesar de regalarle la cadena que le dio la Epa”; “una amistad no se puede comprar con una cadena, eso le pasa por confiada”; “Mane se dio cuenta de la clase de persona que es Yina y dijo ‘uy no, aquí no’ y prefirió seguir de largo”, entre otros.

Qué dijo Manelyk sobre Yina Calderón

En una reciente conversación con la emisora La Mega, la meixcana apodada como “la reina de los realities” confirmó que el papel de villana de esta temporada se lo llevó Calderón. Adicionalmente, Manelyk confirmó que de no haber sido por Yina, su papel en la visita a la versión colombiana no hubiera sido el mismo.

“Te voy a decir una cosa. Para que exista una Manelyk y que una Manelyk brille como lo hice, necesito una Yina. Porque si no, yo no lo hubiera hecho y no hubiera podido mostrar esa parte de mí. Perdón, pero sin Yina, no hay Melissa, sin Yina no hay Manelyk y punto. Y para que nosotras brillemos y podamos ser las amadas y las queridas se necesita una Yina”, aseguró la mexicana.

Aunque muchos esperaban una rivalidad sin tregua entre ambas, Manelyk dejó claro que reconocía la inteligencia emocional y estratégica de Calderón, al punto de asegurar que“ella sabe perfectamente su papel, sabe que es antagónica y que así va a brillar”.