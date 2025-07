Francisco Barbosa envió duro mensaje a Estados Unidos tras crisis diplomática con Colombia: “Defienden intereses de delincuentes”

El exfiscal general acusó al Ejecutivo colombiano de defender intereses criminales y no los del país - crédito @USEmbassyBogota/X y Ovidio González/Presidencia

El ex fiscal General de la Nación Francisco Barbosa lanzó un fuerte pronunciamiento contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro y aprovechó para enviar un mensaje directo a Estados Unidos, a propósito del reciente regreso del encargado de Negocios de ese país, John McNamara, a Colombia.

Barbosa, que se ha mantenido como uno de los principales opositores del actual Gobierno, utilizó su cuenta en la red social X para expresar su descontento y advertir sobre los riesgos que, en su opinión, representa el Ejecutivo colombiano para las relaciones bilaterales.

“Que los Estados Unidos tengan la seguridad de que ni Petro ni su gobierno representan a los colombianos. Ellos defienden intereses de delincuentes, no del país. Deben sancionarse a quienes han atentado contra la democracia, no a los colombianos honestos. No es justo que el país entero pague por los abusos de un gobierno ilegítimo. Muy pronto recuperaremos la relación bilateral y volveremos a luchar, hombro a hombro, por los valores democráticos que compartimos con los Estados Unidos. Al petrismo le queda poco”, escribió Barbosa.

Barbosa respaldó a Estados Unidos en medio de la crisis diplomática - crédito @FBarbosaDelgado/X

Su declaración ocurre en un contexto diplomático sensible, luego de que el Gobierno estadounidense llamara a consultas a su encargado de negocios en Bogotá, lo que fue interpretado como una señal de descontento frente a la dirección que han tomado las relaciones con la administración Petro.

Regreso de John McNamara: advertencias desde Washington

El miércoles 9 de julio, John McNamara, encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, regresó al país después de una semana en Washington. Su retorno estuvo acompañado de un comunicado en el que expresó las preocupaciones persistentes del gobierno norteamericano sobre la actual situación diplomática.

“Después de consultas exhaustivas en Washington, llegué a Medellín con preocupaciones persistentes de mi gobierno sobre la retórica y acciones de los más altos niveles del gobierno colombiano que ponen en riesgo la relación histórica, cercana y mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países”, indicó McNamara, que viajó a Medellín para participar en la Feria Aeronáutica Internacional y Espacial.

El funcionario también reiteró que, pese a las tensiones, su país mantiene su compromiso con temas estratégicos como la lucha contra el narcotráfico y el control migratorio: “Estados Unidos continuará tomando medidas decisivas para frenar la migración ilegal, abordar los múltiples temas pendientes en nuestra relación comercial, contrarrestar el flujo de narcóticos hacia nuestras fronteras, llevar a los narcotraficantes ante la justicia y fortalecer la seguridad en toda la región, siempre priorizando los intereses de Estados Unidos”.

Comunicado de Jhon McNamara, encargado de Negocios de EE. UU. en Colombia - crédito @USEmbassyBogota/X

Llamado al diálogo, pero con condiciones

McNamara subrayó que, pese a las diferencias con el Gobierno Petro, Estados Unidos sigue viendo a Colombia como un socio fundamental en América Latina. No obstante, advirtió que la relación solo podrá avanzar si hay voluntad de cooperación desde Bogotá. “Nuestro objetivo es fomentar una relación más positiva en el futuro y continuar trabajando para que estadounidenses y colombianos estén más seguros, protegidos y sean más prósperos”, afirmó el diplomático, que también destacó su larga trayectoria de servicio en Colombia.

“Tanto en uniforme durante el conflicto como posteriormente como diplomático, en varias ocasiones a lo largo de muchos años. He sido testigo directo del valor y la valentía del pueblo colombiano en la defensa de su democracia y en la construcción de un futuro mejor para su país. Entonces, lamento ver hasta dónde nuestra alianza, formada por sacrificios mutuos y confianza mutua, ha llegado hoy en día”.

Aunque el Gobierno colombiano considera superadas las tensiones tras el regreso de su embajador a Washington, las declaraciones de McNamara y Barbosa indican que las fricciones persisten - crédito Presidencia y Embajada de Estados Unidos

McNamara concluyó su mensaje con un llamado directo al gobierno colombiano para reconstruir la confianza: “Mi deseo, y el del Gobierno de los Estados Unidos, es mantener y fortalecer nuestra estrecha relación con Colombia. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos contar con un socio fuerte y colaborativo”.

Finalmente, advirtió que su visita también tiene como fin transmitir los requerimientos de la administración Trump para evitar un deterioro mayor en las relaciones: “Espero discutir estos asuntos con el Gobierno colombiano y transmitir los pasos concretos que la administración Trump busca con urgencia por parte del Gobierno colombiano. Estos pasos nos permitirán revertir la tendencia negativa actual en la relación bilateral y evitar una escalada que perjudique los intereses de ambos países, y especialmente los de Colombia”.