Cancillería reportó problemas con el internet en la sede de la calle 12 en Bogotá: se aplazaron todas las citas de este miércoles 9 de julio

La Cancillería informó este 9 de julio que su sede ubicada en la Calle 12 de Bogotá presenta una falla eléctrica que ha afectado el servicio de internet, lo que ha obligado a suspender temporalmente la atención al público.

De acuerdo con la entidad, un equipo técnico especializado ya se encuentra en el lugar atendiendo la emergencia.

Debido a esta situación, todas las citas programadas para la jornada están siendo reprogramadas.

La Cancillería ofreció disculpas a los ciudadanos por los inconvenientes causados y pidió consultar los canales oficiales para obtener información actualizada.

“La Cancillería informa que se ha presentado una falla eléctrica que afecta el servicio de internet en la sede ubicada en la Calle 12. En este momento, un equipo técnico especializado se encuentra en el lugar atendiendo la emergencia. Como consecuencia de esta contingencia, las citas programadas para el día de hoy están siendo reagendadas. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y lamentamos los inconvenientes ocasionados. Para más información, por favor consulte nuestros canales oficiales”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de un comunicado.

El anuncio de la Cancillería sobre la reprogramación de citas generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su inconformidad con el servicio y criticaron el manejo institucional.

Uno de los comentarios fue el del usuario @drjackal007, quien cuestionó el deterioro en la atención durante los últimos años. “Fracaso tras frasco. Increíble que un servicio que funcionaba divinamente se lo hayan tirado en 2 años y en menos tiempo se dejara de tener”, dijo.

Varios usuarios de la red social X reaccionaron al comunicado divulgado por la Cancillería, expresando su inconformidad ante la interrupción del servicio en la sede de la Calle 12 y la reprogramación de citas. Los comentarios reflejaron molestia por lo que consideran una muestra de fallas en la atención al público.

Posteriormente, a la 1:41 p. m. del 9 de julio de 2025, la Cancillería informó que el servicio de expedición de pasaportes en su sede del centro de Bogotá fue restablecido, tras haber estado suspendido durante varias horas por una falla eléctrica que afectó el funcionamiento del sistema. En su comunicado, la entidad señaló: “A esta hora se restablece el servicio de expedición de pasaportes en la sede centro de Bogotá, luego de una falla eléctrica que afectó el servicio de internet.”

El nuevo modelo de pasaportes no arrancará en septiembre de 2025

Por otro lado, la Cancillería confirmó recientemente que no podrá poner en marcha el nuevo modelo de expedición de pasaportes en la fecha inicialmente prevista, el 1 de septiembre de 2025, cuando expira el contrato actual con Thomas Greg & Sons. La confirmación fue entregada en una respuesta oficial a un derecho de petición presentado por la senadora Angélica Lozano, quien advirtió sobre el riesgo de una posible crisis institucional si no se adoptan decisiones oportunas.

La Cancillería admitió que, por el momento, no se ha formalizado ningún convenio con el Gobierno de Portugal, país que, a través de su Casa de la Moneda, fue señalado como el eventual responsable de asumir la fabricación de las libretas de pasaporte en el nuevo modelo planteado.

“La Cancillería ha confirmado por escrito que no hay acuerdo firmado con Portugal, que la planta de producción nacional no está lista y que no hay presupuesto que garantice recursos para garantizar la continuidad a 2030 de la expedición de pasaportes. Están improvisando, y eso puede dejar a Colombia sin pasaportes en septiembre”, afirmó la senadora Lozano al respecto.

Aunque el jefe de despacho de la Cancillería, Alfredo Saade, había negado en declaraciones públicas que se contemplara la figura de urgencia manifiesta con el actual proveedor, el Ministerio de Relaciones Exteriores admitió en su comunicación oficial que avanza en la estructuración de un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons.

“Tanto el texto del acto administrativo que declara la urgencia manifiesta como los documentos precontractuales del nuevo contrato a suscribirse con Thomas Greg, se vienen desarrollando para garantizar con la continuidad del servicio”, se lee en la respuesta al derecho de petición.

Frente a la circulación de información sobre un eventual contrato con Thomas Greg & Sons, Alfredo Saade se pronunció en su cuenta de X, haciendo un llamado a los medios de comunicación para que se abstengan de divulgar archivos que no cuenten con validez institucional. “Invito a los medios de comunicación no difundir un documento que no tiene firma, que no tiene un responsable. Los documentos que salen de las entidades del Estado tienen que tener una trazabilidad y un funcionario responsable”, indicó.