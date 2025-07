Abelardo de La Espriella reaccionó a recientes declaraciones de Laura Sarabia sobre Alfredo Saade: “En pelea de comadres se conocen las verdades”

El emotivo mensaje de Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, a la empresaria tras su condena: “Saldrás de ese sitio que no es para ti” La madre de Daneidy Barrera Rojas compartió en redes sociales un mensaje lleno de fe y esperanza, mostrando el apoyo incondicional de la familia en medio de la difícil situación judicial que enfrenta la empresaria

Ernesto Samper dijo que no recomienda ir a Estados Unidos porque “está muy peligroso”: “No tengo visa y estoy vivo; no hay que tener miedo a USA” En su análisis, el país norteamericano no solo ha aplicado medidas unilaterales como el incremento de aranceles o la cancelación de programas de cooperación a través de Usaid, sino que también ha adoptado actitudes que considera ofensivas