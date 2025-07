“No se pudo hacer nada”: la historia viral del robo a una joven en un reconocido establecimiento de ropa

La denunciante recordó a los seguidores la importancia de cuidar sus objetos personales - crédito TikTok

Los capitalinos han encontrado en las redes sociales un medio para revelar sus experiencias y en Bogotá. La mayoría de los casos que se difunden están relacionados con actos de inseguridad, por lo que hay una preocupación general por la cantidad de actos de este tipo que se presentan en los diferentes establecimientos comerciales y con gran cantidad de personas en estos lugares.

Uno de los casos dejó como víctima a una joven, identificada en su cuenta de TikTok como Camila Moreno, que relató que el robo se produjo en cuestión de segundos y que no recibió ningún tipo de apoyo por parte del establecimiento en el que se encontraba, por lo que considera que las políticas sobre cómo se manejan estos casos deberían tener un cambio.

De acuerdo con lo indicado por la ciudadana, el lunes festivo 30 de junio de 2025 decidió visitar el centro comercial Parque Colina para pasar un rato tranquilo, pero todo cambió después de ingresar al H&M que se encuentra ubicado allí, pues fue en ese lugar donde se produjo el robo.

“Había un poco de gente. Cuando ingresé yo tuve que sacar el celular porque me habían escrito algo. De inmediato guardé el celular de nuevo en el abrigo. A los cinco minutos, diez minutos después, volví a meter la mano para sacar el celular de nuevo y ya no tenía celular. Todo pasó muy rápido”, relató la joven.

La víctima ni siquiera se percató de los hechos ante la agilidad de los criminales - crédito Unsplash

A pesar del ataque recibido, la joven consideró que también tuvo algo de culpa por no estar pendiente de sus pertenencias, teniendo en cuenta que la inseguridad en Bogotá está desbordada y los criminales están atentos a cualquier descuido para atacar a sus víctimas: “Los ladrones hicieron su trabajo de una manera muy ágil y yo di el ‘papayazo’ también por estar un poco confiada”, aseguró la víctima.

Esta percepción de culpa es común entre las personas que son víctimas de este tipo de robos en la capital del país, pues los criminales están al acecho a cualquier hora del día y sin importar el lugar en el que se encuentren, pues estos hechos ocurren en establecimientos comerciales, transporte público y las calles capitalinas.

La joven reiteró que no recibieron respuestas por parte de los trabajadores del establecimiento: “De parte de H&M, pues no recibimos la verdad apoyo. No se pudieron ver cámaras, no se pudo hacer nada, el celular quedó perdido totalmente. Ya luego miramos la ubicación y aparecía como en el centro en Las Cruces. Entonces bueno, ya, pues no se podía hacer mucho por el celular”, declaró.

Cabe mencionar que en esa zona del centro de Bogotá es común que aparezcan los registros de los celulares perdidos, puesto que los criminales los suelen comercializar allí, por lo que las autoridades recomiendan a la ciudadanía no comprar este tipo de equipos, teniendo en cuenta que pueden provenir de un crimen.

La ciudadanía ya no está tranquila ni en un centro comercial - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Ante lo ocurrido, la joven concluyó su video recomendando a estos establecimientos una mejor atención sobre estas situaciones: “Ellos saben y tienen identificadas a las personas, presuntamente, que son los ladrones. No solo fue esta vez que me robaron a mí, ya había pasado anteriormente. Ellos, los trabajadores, tienen conocimiento de esto y no se hace nada. O sea, la tienda no hace nada para que realmente sus clientes".

Por esta razón, le recomendó a las personas estar atentas: “Cuiden un poco más sus objetos personales y demás (...) para que lo tengan en cuenta y para que no les pase y no los roben, así como me robaron a mí, pues que no se puede hacer nada”.