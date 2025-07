María Elvira Salazar respondió a congresistas que la vinculan con golpe de Estado a Petro: “Levantar la voz no es injerencia, es deber moral”

María Elvira Salazar rechazó la petición - crédito Giorgio Viera/EFE y Luisa González/ REUTERS

Luego de que El País revelara el presunto plan para sacar del poder al presidente de la República, Gustavo Petro, 30 congresistas colombianos cercanos a la actual administración solicitaron al Comité de Ética de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, investigar y sancionar a los representantes Mario Díaz- Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez “por presuntas acciones injerencistas en Colombia.

“Las revelaciones hechas por el Diario El País sobre un posible complot para desestabilizar el gobierno nacional de Colombia, en donde están involucrados congresistas de Estados Unidos, despierta gran preocupación en nosotros, quienes como miembros del Congreso, consideramos que la democracia y la soberanía nacional, son un imperativo de país que merece defenderse”, se lee en la misiva.

Congresistas solicitaron a Estados Unidos investigar a representantes republicanos mencionados en audios sobre un golpe de Estado a Petro - crédito X

En respuesta a la misiva enviada al Congreso del país norteamericano, María Elvira Salazar aclaró en sus redes sociales que no hubo ninguna injerencia, sino que denunció a un gobierno que ha afectado la economía y estabilidad de Colombia.

La republicana sostuvo que el presidente de la República genera caos en todo el territorio colombiano - crédito @MaElviraSalazar/X

“Levantar la voz no es injerencia, es deber moral. Como representante de miles de colombianos-americanos, no me quedaré callada ante un gobierno que destruye la economía, alimenta la violencia política y deja que el narcotráfico se dispare”, escribió en su cuenta de X.

De igual manera, la republicana señaló que no permitirá que la actual administración lidere a Colombia en un camino similar al que Hugo Chávez y el dictador Nicolás Maduro llevaron a Venezuela.

“¿Injerencia? No. Injerencia es convertir a Colombia en otra Venezuela. La amenaza no somos quienes denunciamos el caos, sino quienes lo provocan”.

Al mensaje de Salazar se sumó el congresista Carlos Antonio Giménez que aseguró que las acusaciones en su contra son parte, según él, de un plan para disipar la presión mediática en torno a la mala gestión de Petro.

Carlos Antonio Giménez aseguró que las acusaciones en su contra son parte, según él, de un plan para disipar la presión mediática en torno a la mala gestión de Petro - crédito @RepCarlos/X

Incluso, sostuvo que no sería una sorpresa que las personas encargadas del plan mencionado por el representante les revoquen la visa para entrar a territorio estadounidense.

“Todo esto es un circo mediático de Gustavo Petro y sus secuaces para distraer al pueblo colombiano de su pésima gestión, corrupción y mal manejo de fondos públicos. Que estos títeres después no se quejen cuando no les otorguen visas para entrar a Estados Unidos. Que vayan de visitas a las dictaduras comunistas de Cuba y Venezuela que tanto defienden”.

El mensaje de Gustavo Petro a los congresistas estadounidenses<b> </b>

Mensaje de Petro a congresistas de Estados Unidos - crédito Presidencia

Durante un evento en la casa de Nariño, el gobernante de los colombianos envió un mensaje a los congresistas Mario Díaz- Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez, con los que se habría reunido Leyva. Igualmente, sostuvo que desde Colombia están dispuestos a ayudar en la resolución de conflictos con grupos narcotraficantes.

“A los funcionarios de origen cubano de EE. UU. les decimos: escojan enemigo, nosotros no somos. El enemigo no es Colombia. Colombia puede ayudarlos a resolver el problema. Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome narco o terrorista”.

Según sus estimaciones, al presidente Donald Trump lo están guiando para que corte relaciones con los países de América Latina.

“Esos que están llevando a Trump a rupturas en América Latina lo están haciendo para debilitar el frente de batalla que tenemos contra las organizaciones del crimen. Si Estados Unidos no quiere seguimos con los europeos, no nos vamos a quedar solos”, señaló Petro.

A lo largo de su discurso, el primer mandatario se refirió al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que ha sido un crítico de sus decisiones políticas. Pese a ello, remarcó que no cree que el alto funcionario estadounidense esté involucrado en el supuesto plan para sacarlo del poder, ya que considera que tiene asuntos más importantes que atender, como los conflictos de Medio Oriente y la guerra entre Ucrania y Rusia.

“No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a su oficina (…) no creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando, un problema en Gaza y un problema en Ucrania y Rusia se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia”, aseguró el presidente Gustavo Petro.