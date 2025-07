‘Yo me llamo’ Shakira confirmó a través de sus abogados que iniciará proceso legal en contra del imitador de Maluma: “Se ha negado a saldar la deuda”

Imitador Maluma intimidó a la doble de la cantante Shakira en Yo me llamo - crédito @klismannofficial / Instagram.

Andrea Correa, conocida artísticamente como la imitadora de Shakira en la temporada de Yo me llamo de 2023, confirmó en entrevista con La red, de Caracol Televisión, que otro de los imitadores del programa le había robado una alta suma de dinero, con la promesa de que multiplicaría sus ahorros a través de inversiones.

Se trata de Klissmann Moncada, imitador de Maluma en el mismo programa (pero en diferentes años), que le decía a Andrea Correa que “eso generaba y generaba un porcentaje dependiendo de lo que yo ponía de dinero, entre más ponía obviamente era mejor el porcentaje diario que se podía recibir de eso”, relató Correa a La red.

La artista Andrea Correa presentó una denuncia contra Klismann Moncada, quien personificó a Maluma, por presunta estafa luego de entregar dinero para un negocio digital que no cumplió las expectativas - crédito @yomellamoshakira2025_/ Instagram

Recientemente, a través de un comunicado de sus abogados Soluciones Jurídicas Empresariales, como representantes legales de la artista Andrea Correa, conocida por su participación en Yo me llamo 2023 como Shakira, emitieron un comunicado en relación con la situación que involucra al señor Klisman Moncada, identificado como participante de Yo me llamo Maluma 2021.

El documento advierte sobre una deuda económica que favorece a la representada y que ha sido objeto de distintos intentos de solución directa y amistosa entre ambas partes.

Asimismo, ese comunicado señala que, pese a los reiterados esfuerzos para lograr un acuerdo de buena fe y prevenir conflictos mayores, “el señor Moncada no ha cumplido con su obligación y se ha negado a saldar la deuda, lo que ha impedido alcanzar un compromiso formal para la normalización de los hechos”.

Equipo jurídico de 'Yo me llamo Shakira 2023' confirmó el inicio de acciones legales contra Klissman Moncada - crédito @yomellamoshakira2025_/IG

Agotadas las vías de conciliación extrajudicial, la firma anunció el inicio de las acciones legales y penales correspondientes.

El objetivo es proteger los derechos patrimoniales de su representada y buscar una reparación por los perjuicios ocasionados.

Finalmente, el equipo legal de la concursante del programa de imitación reiteró su disponibilidad para atender inquietudes y agradeció la atención prestada al comunicado.

Qué dijo Klissmann Moncada sobre la situación

Mensajes con los que interactuaba la imitadora con Yo me llamo Maluma cuando quiso retirarse de las inversiones digitales - crédito @laredcaracol/IG

“A ella en efectivo se le devolvieron como siete millones. Después de eso, como te digo, le he venido mandando un millón y medio. Después, le mandé como siete 50, otro millón. Y así he venido enviando.” Con estas palabras, Klismann Moncada, conocido por su papel de imitador de Maluma en el programa Yo Me Llamo, intentó justificar los pagos parciales realizados a Andrea Correa, la reconocida imitadora chilena de Shakira.

La noticia principal gira en torno a la decisión de Andrea Correa de recurrir a instancias legales contra su excompañero de Yo me llamo. La artista, famosa por su sorprendente parecido vocal y físico con la estrella colombiana, denunció públicamente hace un mes los problemas legales y financieros que enfrenta con Moncada, a quien acusa de estafa.

El imitador asegura que no cometió ningún acto delictivo y rechaza las acusaciones de “estafador” - crédito @klismannofficial/ Instagram

Según Correa, el conflicto surgió a raíz de una supuesta inversión digital que prometía grandes ganancias para ambos, pero que terminó en una disputa por una deuda millonaria.

Correa relató que la suma inicial que entregaría a Moncada ascendía a 40 millones de pesos, aunque finalmente decidió invertir 20 millones de pesos. Al ver esta cifra, Moncada le exigió que la cantidad fuera de 35 millones de pesos, lo que generó desconfianza en la imitadora y la llevó a solicitar su retiro del negocio dos semanas después.

La artista explicó que detectó irregularidades en el proceso, lo que la motivó a denunciar públicamente la situación.

Asimismo, Moncada dijo a través de un comunicado aseguró que “ha instaurado y están ejecutando medidas para proteger mi buen nombre e integridad, debido a difamaciones que me señalan como ‘estafador’”, por lo que se espera un nuevo pronunciamiento sobre las acciones que tomará el artista sobre esta situación.