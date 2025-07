El actor Gustavo Angarita habló sobre su hospitalización y cómo está su salud: “Fue inesperado”

Gustavo Angarita habló de su estado de salud tras permanecer más de una semana hospitalizado - crédito @gusangarita/IG

El 24 de abril, el actor Gustavo Angarita ingresó a la Clínica Colombia en Bogotá por un chequeo en su estado de salud; sin embargo, de todo pudo habérsele pasado por la cabeza, menos que tendría que permanecer internado por una baja en nutrientes esenciales como calcio y magnesio, según informó Caracol TV.

El encargado en ese momento de revelar la noticia fue su hijo Gustavo Angarita Jr. que, a través de una historia en su cuenta de Instagram, alertó a los seguidores del icónico actor del momento por el que atravesaba. Recientemente, Angarita, recordado por su participación en producciones como Bella calamidades y Tuyo es mi corazón, habló con el programa de variedades Lo sé todo, donde contó detalles de su estado de salud y la hospitalización.

El actor también padece un cáncer, por lo que se requiere estabilizarse su estado de salud para iniciar los tratamientos correspondientes - crédito Gusangarita/Instagram

El actor presentó pérdida parcial de conciencia, molestias en una pierna y dificultades para caminar, lo que ha complicado aún más su situación, sumado con la enfermedad que ya padece.

Inicialmente, aseguró que “me siento muy mal porque me sentía mejor antes, pero que culpa o uno es muy frágil y en adelante puede ser peor”, dijo con un tono de voz mesurado, distinto al que acostumbraba en el pasado.

Aunque no dio mayores detalles de lo que descubrieron en esta oportunidad estando internado en la clínica, aseguró que se está informando sobre lo que pasó con su estado de salud y no dejó de lado el espacio para bromear un poco “me pareció una enfermedad muy, muy distinguida”.

El hijo del actor bogotano compartió una fotografía del estado en el que se encuentra su padre - crédito Gusangarita/Instagram

Y agregó: “No, realmente fue algo inesperado, de súbito, pero yo no sabía, inclusive todavía no sé qué es, me estoy ilustrando, averiguando en qué consiste. Yo no me reconozco, porque habitualmente he tenido muy buena salud y de pronto enfermo estoy todavía experimentando”.

Su hijo, el actor Gustavo Angarita Jr., también habló para las cámaras del programa de variedades del Canal Uno que esta etapa que afrontó con su padre fue un proceso de aprendizaje, como si se tratara de un hijo: “Porque como que sí, uno tiene que coger una voluntad de Superman. No tanto por la enfermedad, porque yo lo quiero a él, sino porque ay juemadre haga la vuelta de la EPS, vaya a la droguería, tenga paciencia con la señora, intente no matar a las personas que le salen con 20.000 vueltas que no son necesarias y todas las justificaciones burocráticas horribles”.

Pero no es solo eso, para el hijo de Angarita también es una responsabilidad infinita el cargar con el tema de las medicinas, por lo que siente que en su entorno lo apoya una especie de “energía divina que le tiene que llegar a uno”. Agregando que “es duro y es como un momento de la vida de todos los hijos, sobre todo si uno es hijo único, pues hay muchas personas como que con sus hermanos, que comparten la responsabilidad un poco, pero a mí me toca cargar con esto, lo cual también es parte como del oficio de ser hijo".

Gustavo Angarita Jr. aseguró que esta etapa con su padre ha sido un aprendizaje completo - crédito @gusangarita/IG

Su mensaje concluyó diciendo que no es que le haya aprendido a actuar con todo este tipo de situaciones que enfrenta con su padre, por el contrario, “me ha tocado aprender y ha sido duro, porque cualquier error que yo cometo, pues obviamente me estresa. Entonces, pues bueno, pues nada, así como te digo es como tener un hijo, entonces este venga mijo, haga caso, póngase la cremita, venga para acá, vamos a comer, no coma tanto helado”.

En medio de la conversación de Angarita Jr., Gustavo intervino con su clásico sentido del humor y aseguró que no recuerda que permaneció más de una semana hospitalizado.