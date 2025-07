Yina Calderón fue captada besándose con un hombre en una discoteca: hay video

Un video viral muestra a Yina Calderón compartiendo un beso con un hombre desconocido en una discoteca - crédito cortesía del Canal RCN - @notitalencol/Instagram

Un video viral puso en el centro de la controversia a la influencer Yina Calderón, que fue captada en una discoteca compartiendo un beso con un hombre cuya identidad permanece desconocida.

Las imágenes, compartidas ampliamente en las redes sociales, muestran a la influenciadora y exconcursante de La casa de los famosos Colombia disfrutando de una noche de fiesta junto a amigos y un acompañante masculino, lo que generó una ola de especulaciones y comentarios en las plataformas digitales.

El video, grabado por un asistente anónimo, muestra a Calderón en un ambiente festivo, cantando y riendo, mientras comparte una botella de aguardiente con su grupo. En un momento que se robó la atención de miles de usuarios, la empresaria de fajas se acerca al hombre, lo toma del rostro y lo besa de manera apasionada.

Algunos usuarios comentaron: “Ella es la que lo besa y el man actúa raro”; “pobre, esta que sale corriendo”; “Se ve que es más amiga”; “Pero lo tenía acosado 😂“; ”Disque parpadea tres veces si estas en peligro😂“; ”Ella como siempre acosando a los demás porque ella no le gusta a NADIE 😂“; ”No es lindo como a ella le gustan 😂“.

La identidad del acompañante ha sido motivo de especulación. Aunque las imágenes son claras respecto a la acción, no ofrecen pistas suficientes para identificar al hombre, lo que ha incrementado la curiosidad de los seguidores de Calderón.

Muchos han recurrido a las redes sociales de la influenciadora en busca de pistas, pero hasta ahora no se ha revelado información adicional sobre el misterioso personaje. La DJ y empresaria no ha emitido declaraciones públicas sobre el episodio.

Sin embargo, la influencer habló sobre la fiesta. El domingo 29 de junio, Yina Calderón participó en el desfile del Orgullo Lgbtiq+ en Bogotá, luciendo un vestido con los colores de la bandera de la comunidad y desfilando a bordo de una carroza.

Tras el evento, la empresaria continuó la celebración en una rumba junto a sus amigos. Al día siguiente, compartió en sus redes sociales: “Imagínense que ayer me emborraché, por lo del Pride y me dieron mucho trago y llamé a un exnovio. Ay, Dios mío. Señor bendito, ¿quién más como yo?”.

Esta confesión generó nuevas dudas entre sus seguidores, que ahora se preguntan si el hombre del video podría ser un antiguo amor de la influenciadora. Hay quienes especulan que el hombre podría ser solo un amigo cercano, restando importancia a la posibilidad de un nuevo romance.

En medio de la viralización del video, han resurgido rumores sobre la vida sentimental de Yina Calderón. En semanas recientes, su nombre se ha vinculado al streamer paisa Westcol, debido a la cercanía que ambos han mostrado en redes sociales.

Fotografías y mensajes compartidos por la influenciadora aumentaron las sospechas de un posible romance, aunque Westcol negó cualquier relación sentimental durante sus transmisiones en vivo: “Yo no tengo nada contra Yina, ella no es mi enemiga, pero no es mi gusto”.

Calderón también aclaró en sus historias de Instagram que entre ellos solo existe un vínculo laboral, descartando así los rumores de una relación amorosa: “Quiero aclarar algo de una vez (...) Cuando vi que ustedes empezaron con ese shippeo, pensé que lo mejor era seguirles la corriente para divertirme, porque como él siempre me ha tratado mal, decidí aprovechar para molestarlo (...) si lo he visto una vez es mucho. Solo hay un vínculo laboral, no se crean esos cuentos. O sea, es como que yo me divierto, cierto. Y cada vez que un chico veo con él me da risa, y me da risa porque no me interesa".

En sus declaraciones en Instagram, Yina Calderón también confesó su interés por el cantante Blessd: “A mí me gusta más Blessd. ¿Ay, qué dije? La verdad me gusta un poquito más Blessd… Pero sí, es verdad. A mí el que me gusta es Blessd“.