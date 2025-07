Karina García fue sorprendida por un retén de la Policía en Medellín: así reaccionó la modelo

Así fue la reacción de Karina García durante un retén policial en Medellín - crédito cortesía del Canal RCN - Secretaría de Movilidad de Medellín

La movilidad de la influencer y modelo Karina García por Medellín se convirtió en uno de los episodios más comentados por sus seguidores tras su salida del reality La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido paisa protagonizó un encuentro con agentes de la Policía en un retén de seguridad que fue grabado y publicado en su vlog número 8, titulado “Ya en mi realidad”. Lo que pudo haber sido un momento de tensión, García lo convirtió en una escena cómica que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El video, compartido a través de su cuenta de Instagram, donde acumula casi cinco millones de seguidores, muestra el instante en que su camioneta es detenida por un grupo de agentes. Lejos de alarmarse, la influencer tomó su cámara y decidió registrar el control en tiempo real, interactuando con los uniformados: “Nos acaba de parar la Policía. Saluden a mi vlog“.

La influenciadora fue detenida en un retén en Medellín y transformó el control policial en una escena cómica que compartió en redes sociales, generando miles de reacciones entre sus seguidores - crédito @Masterchefcolombia2025/TikTok

“¿Tú sabes por qué me están parando si yo soy una niña de bien?”, pregunta Karina con una sonrisa, en medio de la grabación. Uno de los agentes, siguiendo la broma, le responde que el motivo es que no la ven en compañía del cantante barranquillero Altafulla, su pareja sentimental y ganador de la más reciente temporada del programa televisivo. Karina, siguiendo con la conversación, contesta: “Ah, no, pero él está allí, yo ya voy a donde él”.

Durante el intercambio, los policías le solicitan abrir el baúl del vehículo, a lo que ella responde de manera teatral: “No entiendo, no habrá ahí, por favor se lo pido (...) No, no quiero ir presa, por favor, soy inocente”. La escena generó risas tanto entre los agentes como en sus acompañantes. Al despedirse del retén, Karina agradeció a los uniformados: “Listo. Gracias, señor agente. Dios lo bendiga”.

En el mismo vlog, la modelo también compartió fragmentos de otros momentos personales, como su asistencia a conciertos de Altafulla, la celebración del cumpleaños número 18 de su hija Isabella, y escenas familiares con su hijo menor Valentino.

La influenciadora documentó un curioso encuentro con la Policía, destacando su espontaneidad y carisma - crédito cortesía del Canal RCN

La interacción con la Policía generó una ola de reacciones en redes sociales. Algunos seguidores confesaron haberse alarmado al inicio del video, creyendo que se trataba de una situación grave. Sin embargo, al conocer el contexto completo, muchos elogiaron el humor de Karina.

“No dejes de grabar, tus vlogs son mi novela favorita”; “porque no vas con Altafulla 😅jajjajaja la Policía se presta para la recocha de Kari 😅♥️“; ”🤣 hasta la Policía la quiere con Altafulla ❤️“; ”La ley es para todos"; “Esperé tanto este Vlog😍“; “hasta los policías son team Altafulla”; “está gente me hace el día 😅“; ”ella es muy divertida”; “🤣esa Karina es terrible 🤣“, son algunos comentarios en las plataformas digitales.

Desde la final de La casa de los famosos Colombia, desarrollada el lunes 9 de junio de 2025, tanto Karina García como Altafulla han estado en el foco de las redes sociales. El cantante barranquillero, que se coronó como ganador del programa y recibió un premio de 400 millones de pesos, fue recibido con entusiasmo en su ciudad natal, donde una de sus canciones más virales fue coreada por cientos de personas.

Karina García y Altafulla, exparticipantes de ‘La casa de los famosos Colombia’, han mantenido una relación cercana tras el ‘reality’ y comparten momentos juntos en redes sociales - crédito @altafulla/Instagram

La relación entre ambos ha sido constante en las plataformas digitales posterior al reality. Videos recientes muestran a Karina compartiendo con la familia de Altafulla en un evento privado en Barranquilla, donde fue presentada a sus allegados. En medio de una parranda vallenata, la influenciadora tomó el micrófono y cantó con el artista.

Su presencia conjunta en eventos públicos y publicaciones de redes sociales ha alimentado el interés del público. En los comentarios, los seguidores celebran la solidez de la relación y el contenido compartido por ambos. “Estoy más pendiente de esta relación que de la mía”; “Colombia los ama ❤️“; ”Yo ya no tengo vida 😂 pendiente a ellos dos ❤️“, son algunas reacciones en las plataformas digitales.