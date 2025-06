“Yo no he ordenado ni el pueblo”: Petro se pronuncia tras controversia de Álvaro Leyva y los posibles planes para sacarlo del poder

Petro rechaza el supuesto plan en su contra para sacarlo de la Presidencia - crédito Presidencia

La revelación de unos audios filtrados por El País de España sacudió los cimientos del Ejecutivo en Colombia. Los registros, que apuntan a un supuesto complot en el que estaría involucrado el excanciller Álvaro Leyva, provocaron una oleada de reacciones en todos los sectores del país, como la del mismo jefe de Estado.

La acusación, de ser ciertas las versiones filtradas, implica a Leyva en un presunto plan para derrocar al presidente Gustavo Petro, para lo cual habría solicitado la colaboración de asesores cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La noticia, publicada en la edición del 29 de junio, arrojó una sombra de incertidumbre política sobre el futuro cercano de la administración Petro, ya que algunas voces insisten en calificar estos eventos como un intento de golpe de Estado.

La controversia alcanzó rápidamente las altas esferas del Gobierno, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, fue uno de los primeros en alzar la voz en condena. En un comunicado breve, pero tajante, el titular de la cartera expresó: “El golpe de Estado que está fraguando Álvaro Leyva es una afrenta a la democracia. ¿Quién es el gran titiritero detrás de la marioneta?”, apuntando con dureza al excanciller que, aunque dimitió a su cargo en 2024 por sanciones de la Procuraduría, continúa siendo una figura influyente en la política del país.

El presidente Gustavo Petro no tardó en responder a las publicaciones, sobre todo a la del diario El Espectador, que informó sobre el presunto plan, por lo que, a través de su cuenta de X, el primer mandatario dejó claro su punto de vista: “Yo no he ordenado ni el pueblo, gestionar, la salida de la presidencia. Eso lo haré, personalmente, el 7 de agosto del 2026”.

La frase, cargada de simbolismo y firmeza, parece ser una reafirmación de su mandato y una invitación a quienes lo cuestionan a esperar hasta el final de su periodo presidencial.

El presidente Petro señaló que el pueblo o él mismo sería el que entregue el poder y no en manos de un plan orquestado por otros - crédito @petrogustavo/X

Noticia en desarrollo...