Melissa Gate no bajó de “brutos” a sus ‘haters’ por los ataques que ha recibido desde cuentas falsas durante las transmisiones en vivo

La paisa criticó que siguieran preguntando por un vestido del que ella desconoce el paradero - crédito @Caambio_/X

Durante una transmisión en vivo a través de TikTok, Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió una serie de fuertes declaraciones hacia los internautas que participaron en el chat de una transmisión en vivo, especialmente hacia quienes realizaron críticas o comentarios negativos.

En el video que fue replicado por cuentas de entretenimiento, la paisa descalificó a quienes etiquetó como “envidiosos” conectados desde cuentas falsas, señalando que deberían estar apoyando a sus propios favoritos y no participando en su transmisión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Melissa Gate abrazó a “Peluche” tras ser salvada de la placa de nominados - crédito cortesía del Canal RCN

“No tienen que estar acá. Yo no entiendo por qué me dan tanto rating y tanta visibilidad. Ustedes son muy brutos. Ustedes son normales. ¿Ustedes tienen problemas? ¿Ustedes si les funcionan bien las neuronas?”, expresó la también creadora de contenido, destacando que su espacio está destinado únicamente para sus seguidores y personas que le manifiestan apoyo.

Gate dirigió recomendaciones específicas a sus detractores, a los que denominó haters, sugiriendo no interactuar ni comentar en publicaciones que no pertenezcan a sus seguidores. Argumentó que este tipo de comentarios solo contribuyen a otorgar mayor visibilidad a la persona a quien intentan menospreciar: “Cuando tú comentas una publicación de otra persona que no es tu ídolo, le estás ayudando, para que no lo vuelvas a hacer más”.

A sus 34 años, la influenciadora paisa cruzará fronteras con su participación en el DFW, encuentro que combina moda de lujo, innovación y cultura global - crédito @Nmar2255/X

Durante la transmisión, la conversación giró también en torno a la polémica generada por un vestido. Melissa Gate afirmó: “La salvación es un vestido que no tiene pelos”, y abordó la controversia en torno a la prenda, aclarando que el vestido ya no se encontraba en su poder y que desconoce lo ocurrido con él.

“Respecto a lo del vestido, ya se lo robaron, ya se lo planea. No sé lo que pasó con ese vestido. Ya quédense con ese vestido. ¿A mí no me interesa ya recibir, pero a ver, lo que pasa es que a mí sí me da vergüenza con el diseñador, ¿cómo así? Si el vestido era mío”, agregó la también modelo a su declaración.

La influencer manifestó su incomodidad ante el revuelo generado por el tema del vestido y cuestionó tanto a quienes lo regalaron como a quienes lo recibieron, argumentando que ninguno tenía derecho sobre la prenda. “¿O sea, usted cómo se pone a regalar un vestido que no es suyo? ¿Y usted cómo se pone a recibir un vestido que no?”, cuestionó en el directo, reiterando su desconcierto ante la situación y expresando molestia por la polémica.

Melissa Gate fue la concursante que más ofertas laborales recibió al finalizar el reality. Entre ellas, destaca una invitación al Dubai Fashion Week, evento clave en la moda mundial - crédito @Nmar2255/X

Finalmente, concluyó su intervención señalando que evaluaría qué acciones tomar al respecto, donde se interrumpió la grabación y se espera que emita algún tipo de comunicado al respecto.

Las reacciones por sus declaraciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas escribieron mensajes como: “Ella pone en su lugar a todo el mundo, es su carácter, no es grosería”; “creo que nuevamente alguien cercano a ella estará metido en problemas y se están metiendo en camisa de once varas”, entre otros.

El conflicto entre Melissa Gate y Lucas Casthell

Melissa Gate acusa a Lucas Casthell de usar su móvil sin autorización para lucrar con su identidad y contenido privado - crédito RCN; TikTok

En palabras de la propia Melissa Gate, “se tomó el atrevimiento de ir a las oficinas de RCN, no sé qué se inventó y le entregaron mi celular cuando nadie estaba autorizado para reclamar mis objetos personales, o sea esto es delicado”. La creadora digital detalló que, tras obtener el teléfono, Lucas Casthell habría utilizado el dispositivo para estafar marcas y pedir dinero en su nombre.

Adicionalmente, se especula que habría comercializado el vestido que envió el diseñador mexicano Iván Rodríguez, pues solamente lució dos de los diseños y un tercero está desaparecido, pues no tiene conocimiento del paradero.