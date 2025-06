Recien nacida, con señales de violencia, fue abandonada en el patio de la vivienda de una pareja de esposos en Santa Marta

La bebé fue hallada en el patio de la vivienda de la pareja de esposos, que casualmente tienen a su hija en estado de gestación - crédito Fotomontaje Infobae (Unplash-El FaroNoticias)

Un lamentable hallazgo se reportó en la mañana del jueves 26 de junio en una vivienda del barrio Divino Niño, en el oriente de Santa Marta, dejando consternada a la comunidad.

Una pareja de esposos informó a las autoridades que una recién nacida había sido abandonada en el patio de su casa en extrañas circunstancias. Según los cónyuges, la bebé presentaba graves condiciones y señales evidentes de violencia.

“Estábamos durmiendo pero escuchamos el llanto. Yo me levanté para ver qué era y la sorpresa fue grande cuando vi a esa bebé en el piso, en medio de la tierra y el barro y solita”, relató la mujer, que fue la primera en encontrar a la menor, alrededor de las 3:00 a. m.

La bebé permanece estable en el hospital Julio Méndez Barreneche - crédito Francisco Calderón/Colprensa

De acuerdo con el testimonio que entregaron los esposos al medio local Entérate en Línea, la niña estaba bañada en sangre, tenía todavía el cordón umbilical y mostraba lo que parecía ser un golpe o moretón en la cabeza.

La mujer llamó de inmediato a su esposo, integrante de una iglesia cristiana del sector, y, al notar la gravedad del caso, la limpiaron y abrigaron, además, comprobaron que tenía signos vitales, por lo que la trasladaron al centro de salud de Bastidas y luego al hospital Julio Méndez Barreneche, donde permanece bajo observación médica.

Por fortuna, el estado de la menor es estable y recibe acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad que adelanta las investigaciones para identificar a los padres y establecer las circunstancias en las que fue dejada en ese lugar.

“Era como si nos la hubieran dejado a propósito para que nos la quedáramos. No entendemos cómo alguien puede hacer esto”, expresó el hombre, visiblemente afectado por lo ocurrido. La pareja sostuvo su rechazo y solicitó a las autoridades que localicen a los responsables.

La pareja afirmó que, curiosamente, están esperando el nacimiento de su nieta - crédito Agencia Andina

“Nosotros no somos nadie para juzgar a la madre, pero sí le pedimos a las mujeres que busquen ayuda. No pueden hacerle esto a un ser tan indefenso. La bebé pudo morir en esas condiciones”, agregó la mujer.

La recién nacida fue nombrada por los esposos como Milagro de Jesús. Mientras tanto, las autoridades realizarán pruebas de ADN para ubicar a sus familiares.

La pareja, que espera el nacimiento de un nieto, afirmó que está dispuesta a seguir ayudando a la menor. “Cuando escuchamos el llanto, pensamos lo peor. Pero al ver a esa bebé desconocida, entendimos que estábamos frente a un milagro (...) Si nadie la reclama, nosotros estamos dispuestos a seguir ayudando. No la dejaremos sola”, aseguraron.

El caso ha llevado a una reflexión en la comunidad sobre la necesidad de orientación y acompañamiento para mujeres en situación de vulnerabilidad, así como las posibles alternativas de apoyo disponibles para evitar situaciones similares.

Por lo pronto, se conoció que las autoridades están en busca de la persona que abandonó a la menor - crédito Andina

“Por lo menos la dejó para que la encontraran personas de bien. Dios le puso ángeles a esa bebé”; “Si tiene un golpe en la cabeza pudo caerse al nacer. A veces no apoyan a las adolescentes o no encuentran salida. Madres no dejen solas a sus hijas y juntos en familia y de l a mano de Dios hay otra salida”; “Esa mujer es de por ahí cerca y ella sabía lo que estaba haciendo”; “Qué tristeza una madre abandonar a su propia hija Dios bendiga a milagro es una guerrera bendiga a esa pareja que la encontró (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial del caso o posibles avances en las investigaciones que permitan dar con la ubicación de la persona que abandonó a la recién nacida.