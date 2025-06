Congresista estadounidense reaccionó a denuncias sobre un presunto atentado contra Álvaro Uribe, Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y otros líderes de la oposición

La legisladora estadounidense María Elvira Salazar mostró respaldo a los denunciantes y advirtió sobre la gravedad de la situación, luego de que el Centro Democrático pidiera acción urgente a la Fiscalía colombiana - crédito Kent Nishimura/Reuters

El Centro Democrático presentó ante la Fiscalía General de la Nación una petición con carácter urgente, en respuesta a las denuncias sobre un posible plan para atentar contra la vida del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora María Fernanda Cabal, el abogado Abelardo de la Espriella y la periodista Vicky Dávila. La colectividad calificó la situación como de extrema gravedad.

Frente a la denuncia presentada por el partido político, la congresista estadounidense María Elvira Salazar reaccionó en su cuenta de X, en la mañana del 25 de junio.

En su mensaje la representante republicana, manifestó su preocupación por la integridad de los líderes mencionados y mostró respaldo a quienes alertaron sobre estos hechos.

Salazar expresó su inquietud ante la gravedad de las denuncias, señalando que, de confirmarse, constituirían una amenaza directa al sistema democrático en Colombia.

Asimismo. condenó de manera enfática cualquier intento de violencia política contra figuras de la oposición.

María Elvira Salazar mostró preocupación frente a las denuncias de un atentado contra líderes de oposición - crédito @MaElviraSalazar

“Si estos reportes son ciertos, es profundamente alarmante. Ofrecer millones para asesinar a Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Abelardo De La Espriella y Victoria Dávila no es solo criminal, es un ataque directo a la democracia colombiana”, escribió en su publicación.

Salazar también cuestionó a quienes podrían estar detrás de los hechos denunciados, sugiriendo que solo los que temen perder en democracia recurren a la violencia.

Del mismo modo, subrayó la importancia de que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin intimidaciones ni amenazas.

Centro Democrático denunció presuntos atentados contra líderes de oposición - crédito Centro Democrático

Desde su posición en el Congreso de Estados Unidos, aseguró que seguirá atenta a la situación del país y advirtió que la comunidad internacional observa con preocupación cualquier señal de retroceso democrático.

“Solo cobardes que saben que no cuentan con el respaldo del pueblo pueden estar detrás de esta violencia. El pueblo colombiano debe poder decidir libremente en las urnas el próximo año quién quiere que lidere su país, no los criminales, no el miedo, y no la violencia. Desde el Congreso estoy vigilando de cerca la situación en Colombia. El mundo está al tanto, y Colombia no puede volver a caer en uno de los capítulos más oscuros de su historia”, comentó en su mensaje la legisladora norteamericana.

En su momento, el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta oficial en X que había dado instrucciones para reforzar las medidas de seguridad de las personas mencionadas en las denuncias. La decisión fue tomada tras conocerse los reportes sobre el presunto plan contra líderes de la oposición.

“He ordenado por este hecho el incremento de seguridad a los dirigentes de la oposición, específicamente y de manera inmediata a Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella y Victoria Eugenia Dávila”, indicó el primer mandatario Gustavo Petro en la red social.

Gustavo Petro ordenó incrementar la seguridad de Álvaro Uribe y otros líderes políticos - crédito @petrogustavo/X

Aunque el presidente Gustavo Petro afirmó haber ordenado medidas de protección, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila declaró en entrevista con Caracol Radio que no se le ha asignado ningún esquema de seguridad. La comunicadora criticó la inacción del Gobierno frente a las amenazas denunciadas.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, cabeza del partido Centro Democrático, por su parte afirmó a través de su cuenta en X haber sido alertado por agencias internacionales sobre un posible plan en su contra. El pronunciamiento se dio el lunes 9 de junio de 2025, mientras asiste al juicio en su contra por presunto fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

“Inteligencia internacional me informa de la preparación de otro atentado en mi contra“, aseguró el exmandatario.

Uribe también aprovechó su mensaje para criticar la ausencia de pronunciamientos del Gobierno frente al ataque del que fue víctima el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, miembro del Centro Democrático, el pasado sábado 7 de junio.

“Mientras Miguel se debate por la vida, el Gobierno habla de otros temas. Desde su seno nos invitan a buscar acuerdos para prevenir nuevas masacres”, dijo.