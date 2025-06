Por desbordamiento de río en Soacha, más de 100 personas resultaron damnificadas

Fuertes lluvias ocasionaron el desbordamiento de un río en Soacha dejando a un centenar de damnificados - crédito redes sociales/Facebook

Las fuertes condiciones climáticas de las últimas horas en Bogotá y sus municipios aledaños ocasionaron una grave emergencia en Soacha en la noche del lunes 23 de junio de 2025.

Hacia las 7:00 p. m. se presentó el desbordamiento de un río cercano al barrio Llano Grande, lo que provocó la inundación de un amplio sector de ese municipio. Más de 40 viviendas resultaron afectadas y un centenar de ciudadanos quedaron damnificados, tras perder prácticamente todas sus pertenencias debido a la fuerza del agua.

City TV conversó con varios de los afectados, quienes señalaron que el desbordamiento del cauce ocurrió por una intervención en una obra en la parte alta del sector: “Hicieron un desvío con un solo tubo para poder trabajar acá. No fue suficiente ese tambre. Siempre los fines de semana quitan los tambres, no sé qué pasó, no lo quitaron y las lluvias nos perjudicaron”, comentó uno de los residentes del lugar.

En medio de la emergencia, con baldes y escobas, las personas intentaron sacar el agua de los primeros pisos de sus residencias.

Angie Parra, una de las personas más afectadas, le comentó al sistema informativo que todos los habitantes de su vivienda perdieron sus objetos personales y domésticos: “Ahorita en la temporada de lluvias se nos desbordó el río por este lado. Nosotros perdimos todo lo que teníamos en el primer piso. Gracias a los muchachos de la fundación que nos están ayudando a sacar el agua. La señora también perdió todo, es la inquilina de la casa. En el primer piso vive la señora con el esposo; vivo yo, mi hija, mi papá y un tío”.

Lida Mayorga, otra de las mujeres afectadas por el desbordamiento, afirmó que no solo perdieron electrodomésticos y demás objetos del hogar, sino que una de sus hijas, madre de varias niñas pequeñas, quedó incluso sin la ropa de las menores y ahora no sabe cómo recuperar sus pertenencias.

“Tengo mi hija con dos bebés, una de seis años, una de tres años y una bebita de dos meses y ocho días de nacida. Perdió la ropita de ellas. Mi hijo perdió su cama, su nevera. No sé si mi máquina también se dañó, que es mi fuente de trabajo”, relató al medio de comunicación.

Varios habitantes del sector aseguraron que la fuerte corriente del río no les dio tiempo de reaccionar debido a la velocidad con que avanzó. Uno de los lugares que resultó afectado fue la Fundación Casa de Libertad, donde se rehabilitan cerca de 50 hombres.

Juan Carlos Puerta, uno de los beneficiarios de la labor de esta fundación, pidió ayudas, ya que debido a la gravedad de la emergencia requieren elementos de primera necesidad como colchonetas, cobijas, jabón, desinfectante y otros productos de aseo.

Los habitantes declararon que, aunque funcionarios de la Alcaldía municipal se acercaron a tomar algunos datos, no se entregó información clara sobre los pasos a seguir ni se ofrecieron ayudas a las familias damnificadas.

Se espera que en las próximas horas se pueda mitigar la emergencia y que las autoridades logren responder de manera efectiva a las necesidades de la comunidad, para atender a menores de edad y adultos mayores que son los grupos poblacionales más vulnerables en este tipo de situaciones.

Por el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial, pero se teme que de continuar las lluvias se pueda presentar de nuevo una inundación y afecte a más habitantes del municipio u ocasione una emergencia de mayor magnitud que requiera de atención de manera inmediata de organismos de socorro.