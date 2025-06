Colombiana que viajó a Miami contó que le revisaron el celular apenas llegó a Estados Unidos y sin explicación: “Nos detuvo Migración”

La joven fue abordada por agentes de migración junto a su pareja - crédito @fernandavelez_21/TikTok

Una joven colombiana residente en Miami (estado de la Florida, en Estados Unidos) vivió un episodio inesperado al regresar a Estados Unidos tras unas vacaciones en Bahamas.

Todo luego de que agentes de migración en el Aeropuerto Internacional de Miami la retuvieron durante dos horas, revisaron su teléfono móvil y sus pertenencias, y le advirtieron que negarse al procedimiento podía acarrear consecuencias legales.

El relato de Fernanda Vélez, quien reside legalmente en la ciudad, se viralizó en redes sociales y abrió un debate sobre los controles migratorios y la privacidad de los viajeros.

Colombiana contó que le revisaron el celular y explicó el por qué lo hacen

Fernanda Vélez, originaria de Colombia y con residencia en Miami, compartió su experiencia a través de un video en su cuenta de TikTok, donde supera los 18.000 seguidores.

El incidente ocurrió cuando regresaba del paradisíaco destino en el Caribe junto a su pareja. Ambas fueron de las primeras pasajeras en desembarcar y dirigirse a los controles de migración.

Según relató, mientras observaban cómo otros viajeros pasaban sin inconvenientes, al llegar su turno, los agentes les retiraron el pasaporte y las apartaron de la fila.

“Nos detuvo migración en Miami, nos quitaron los teléfonos y nos metieron a un cuarto por dos horas”, recordó Vélez en su publicación.

La joven explicó que, pese a residir en Miami y tener su situación migratoria en regla, la situación generó inquietud.

“Nosotras vivimos en Miami, entonces estábamos tranquilas”, afirmó, aunque la tranquilidad inicial se transformó en preocupación a medida que avanzaba el procedimiento.

Colombiana se sintió confiada al principio porque tenía toda su documentación en regla

Un oficial de migración las condujo a una sala especial, donde otros agentes revisaron minuciosamente sus maletas y les preguntaron detalles sobre su viaje al Caribe.

El momento más tenso llegó cuando los oficiales solicitaron las contraseñas de sus teléfonos móviles. “Nos hicieron anotar la clave en una hoja. Nos preguntaron si teníamos cosas raras ahí en el celular”, relató Vélez.

La entrega de los dispositivos no fue opcional: los agentes les proporcionaron un folleto que describía el procedimiento y advertía que negarse podía derivar en detención.

“Si nosotras nos oponíamos a eso, podíamos ir presas. Nosotras entregamos los celulares con la clave ahí”, explicó la joven, resaltando la presión que sintieron ante la posibilidad de enfrentar consecuencias legales.

Durante el control, ambas consultaron a los agentes si habían cometido alguna infracción. La respuesta fue que se trataba de un “chequeo de rutina” que, en teoría, no debía extenderse más de 10 o 15 minutos.

Sin embargo, la espera se prolongó mucho más de lo anticipado. “Yo ya me imaginaba en Colombia, yo ya estaba planeando qué hacer, en qué trabajar, o sea, me estaba dando miedo”, confesó Vélez que, pese a mantener la calma por fuera, experimentó una fuerte ansiedad interna.

“A mí me sudaban las manos, yo rezaba, yo que nunca rezo. Estaba tranquila por fuera, pero por dentro yo me estaba muriendo”, expresó en su video.

La incertidumbre creció a medida que pasaban los minutos y no recibían información sobre el motivo de la demora. Vélez insistió en que su estatus migratorio era legal, pero la falta de explicaciones y la exhaustividad del control la hicieron dudar. “Obviamente, así tú no hayas hecho algo malo, te sientes culpable. Se sintió como que hayamos hecho algo ilegal y no supimos”, reflexionó la joven sobre el impacto emocional del procedimiento.

Tras dos horas de espera, los agentes finalmente les comunicaron que podían ingresar a Estados Unidos. El desenlace resultó desconcertante para las viajeras, ya que los oficiales, lejos de ofrecer una explicación concreta, se mostraron interesados en conocer detalles personales, como la historia de la pareja y su próximo matrimonio.

“¿Tú me estás diciendo que nos hiciste esperar dos horas y media para nada? Solo me revisaron todas las fotos“, concluyó Vélez, resumiendo la sensación de frustración y vulnerabilidad que experimentó durante el proceso.

Según el folleto entregado a las viajeras, el procedimiento de revisión de dispositivos electrónicos forma parte de los controles rutinarios y puede implicar la inspección de fotos, mensajes y otros contenidos almacenados en los teléfonos.