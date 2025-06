Preocupación por mujer que desapareció en Bogotá tras conocer a un hombre por TikTok

Los familiares tienen la esperanza de conocerla con vida - crédito Colprensa

La desaparición de Jazmín Flórez Camargo, una madre de cinco hijos, en el barrio Aures de la localidad de Suba, Bogotá, tiene a su familia en una búsqueda desesperada, debido a que ya suman 15 días sin respuestas sobre el paradero de la mujer, que no se ha comunicado con sus familiares ni sus cinco hijos, de 4, 7, 9, 12 y 14 años.

La última vez que vieron a la mujer de 33 años fue en el barrio Aures, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. Desde entonces, la incertidumbre y la angustia se han apoderado de su familia, que reside en el corregimiento de Terraplén, municipio de San Martín, en el departamento de Cesar.

La madre de Jazmín, Marleni Camargo Hernández, relató al diario local Q’hubo Bogotá que su hija se trasladó a Bogotá acompañada de una cuñada y permaneció allí durante aproximadamente tres meses. Durante ese tiempo, la familia supo que Jazmín había conocido a un hombre a través de la red social TikTok, aunque los detalles sobre la identidad y antecedentes de este individuo resultan escasos: “Lo que supimos es que conoció a un muchacho, pero la verdad no sabemos mucho de ese sujeto”, expresó.

Del mismo modo, aseguró que la rutina de Jazmín en Bogotá giraba en torno a su trabajo en un puesto de comidas rápidas, lo que le permitía sostener a sus cinco hijos. Según la familia, nunca antes se había ausentado tanto tiempo sin comunicarse con ellos, ni siquiera por un solo día. Esta conducta inusual encendió todas las alarmas y motivó la movilización de amigos y conocidos en la búsqueda de cualquier pista sobre su paradero.

La mujer habría conocido a su pareja por TikTok - crédito RITCHIE B. TONGO / EFE/EPA

Sospechan de la pareja de Jazmín

“Ella conoció al novio por TikTok, o eso me dicen. Llevaban como un mes, pero la amiga me contaba que ese tipo era muy tóxico. Al principio vivía con una amiga, pero luego, por él, decidió irse a vivir sola. Después, esa misma amiga nos dijo que él no la dejaba hablar con nadie, y que la última foto que subió mi hija fue con él. Solo sabemos que se llama Andrés”, explicó Marleni.

En el último contacto que Jazmín tuvo con sus hijos les escribió “que les iba a mandar plata para los uniformes, pero desde entonces no supimos nada más”, relató la madre, que aseguró que el mensaje fue el 7 de junio.

Ante la gravedad de la situación, los familiares han contactado a amigos, conocidos y hasta personas lejanas que pudieran tener alguna información relevante; sin embargo, hasta la fecha, nadie ha reportado novedades sobre su paradero. La preocupación crece con el paso de los días, especialmente porque Jazmín perdió comunicación con su amiga, dejó de asistir a su trabajo y no ha dado señal alguna en redes sociales ni por teléfono.

La madre de Jazmín insiste en que la desaparición resulta completamente atípica: “La verdad, estamos muy preocupados porque ella nunca se había desaparecido tanto tiempo. Solo queremos que se comunique, que nos diga que está bien, que aparezca”, expresó. Del mismo modo, el medio reveló que la familia autorizó los números 323 3615299 y 314 7374842 para recibir cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso.

Las redes sociales pueden llegar a ser peligrosas - crédito Ballesteros/EFE

El caso de Jazmín Flórez Camargo demuestra los riesgos asociados a las relaciones iniciadas a través de redes sociales como TikTok y más cuando los seres queridos no tienen mayor información de las parejas.

La desaparición de Jazmín desató una ola de solidaridad en la comunidad de Suba y en su tierra natal, Terraplén, donde amigos y familiares se han unido en cadenas de oración y campañas de difusión en redes sociales. La esperanza de encontrarla con vida se mantiene intacta, aunque la incertidumbre y el dolor se intensifican con el paso de los días.

Los familiares y allegados hacen cadenas de oración para encontrar a su ser querido - crédito EFE

La historia de Jazmín Flórez Camargo refleja la vulnerabilidad de muchas mujeres que, en busca de nuevas oportunidades o relaciones, se enfrentan a situaciones de riesgo.