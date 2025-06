Ciudadano que golpeó a sicario que disparó contra Miguel Uribe Turbay dio su versión de cómo persiguió al menor

Las fotos fueron tomadas minutos antes del atentado - crédito @andresbarriosbernal/Instagram

Más de dos semanas después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el barrio Modelia de Bogotá, continúan saliendo a la luz detalles sobre lo ocurrido durante y después del ataque armado. Entre las piezas clave del rompecabezas está la participación de un ciudadano que fue captado en video golpeando al presunto autor del atentado, un menor de edad que, según las autoridades, sería el responsable de accionar el arma de fuego.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, ofreció recientemente su testimonio al medio CityTV, con el fin de esclarecer su rol en los hechos y desvincularse de los rumores que lo relacionaban con organizaciones criminales. Su aparición en varios videos virales en redes sociales –donde se le observa amenazando y agrediendo al presunto sicario— generó toda clase de especulaciones. Algunas versiones apuntaban a que su intervención respondía a intereses ocultos o vínculos con estructuras ilegales, algo que él mismo se ha encargado de desmentir.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con lo relatado al medio televisivo, el ciudadano aseguró que no tiene relación alguna con bandas delictivas y que su participación en el suceso obedeció a un impulso ciudadano al escuchar las detonaciones y notar el caos generado tras el atentado.

De acuerdo con lo relatado al medio televisivo, el ciudadano aseguró que no tiene relación alguna con bandas delictivas y que su participación en el suceso obedeció a un impulso ciudadano al escuchar las detonaciones y notar el caos generado tras el atentado - crédito @mcarolinahoyost / IG

Indicó que se encontraba trabajando en las inmediaciones del parque donde Uribe Turbay realizaba su intervención política, y que al escuchar gritos y llamados de auxilio por parte de la comunidad salió de inmediato a la calle, sin conocer con precisión lo que había ocurrido ni que se trataba de un evento político encabezado por el senador.

El hombre explicó que su intención fue ayudar en la detención del presunto agresor, motivado por un instinto de reacción ante lo que calificó como una situación de emergencia. Reconoció que, en medio del nerviosismo, empleó la fuerza física y lanzó amenazas verbales que fueron registradas en video. Sin embargo, dejó claro que dichas expresiones no se tradujeron en acciones posteriores y que su comportamiento fue producto de la tensión del momento.

“Yo lo agredí. No con la intención de callarlo, como dicen en redes sociales.También digo ciertas cosas que no debo como ‘le voy a meter una puñalada’, pero eso fue solo palabra, yo no saco nada”, señaló.

El hombre reconoció que, en medio del nerviosismo, empleó la fuerza física y lanzó amenazas verbales que fueron registradas en video. - crédito @andresbarriosbernal/Instagram

Tras los hechos, esta persona se presentó ante la Fiscalía General de la Nación para rendir su declaración voluntaria y colaborar con las investigaciones en curso. También manifestó su preocupación por la exposición de su rostro en redes sociales, lo que ha derivado, según afirmó, en amenazas en su contra. A pesar de ello, insiste en que su actuación no respondió a ningún interés distinto al de colaborar con las autoridades para detener al responsable del atentado.

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar con exactitud los móviles del ataque y establecer si hubo autores intelectuales detrás del intento de homicidio. Hasta el momento, se ha reportado la captura de cuatro personas presuntamente involucradas en la planeación o ejecución del atentado que ha generado gran conmoción a nivel nacional e internacional.

as autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar con exactitud los móviles del ataque y establecer si hubo autores intelectuales detrás del intento de homicidio - crédito Prensa Senado

Hermana de Miguel Uribe Turbay reveló los ‘milagros’ después de la jornada de oración

En medio de su estado crítico y el constante seguimiento de su recuperación en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, los allegados a Uribe Turbay, familiares, amigos y simpatizantes organizaron una jornada de oración en el lugar donde tuvo lugar el ataque.

La convocatoria, que se llevó a cabo a partir de las 4:00 p. m., fue un acto simbólico de esperanza y solidaridad en apoyo a la recuperación del político, que sigue luchando por su vida. Entre los asistentes estuvo María Carolina Hoyos Turbay, hermana de Miguel, que expresó en redes sociales sus sentimientos de fortaleza y fe por la pronta recuperación de su hermano.

María Carolina compartió fotos del evento en las que se apreciaba el acto de oración y solidaridad. En su mensaje, evocó un recuerdo profundamente emotivo, relacionado con la trágica muerte de su madre, Diana Turbay, que fue asesinada en 1991. En su relato, María Carolina reflexionó sobre el día en que, junto a Miguel, visitaron el lugar del atentado contra su madre en Copacabana, Antioquia, meses antes del ataque a Miguel.

“Jamás imaginé que, meses después, estaría yendo al lugar donde atentaron contra ti. Otra vez mi corazón latía con locura. Vinieron a mi mente miles de imágenes tuyas y mías. Llegué con una velita encendida. Pensé —con fe— que esta vez la historia no se repetirá. ¡Esta vez habrá milagro!”, añadió con profundo sentimiento y esperanza.