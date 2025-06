Alejandra Borrero “rajó” a Juan Daniel Oviedo como candidato presidencial: “Ya tuvimos un presidente gay”

Alejandra Borrero dio su concepto sobre Juan Daniel Oviedo en una reciente entrevista - crédito @alejaboficial/Instagram y @JDOviedoAr/X

Reconocida por su destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, Alejandra Borrero es una de las actrices más destacadas que dejó el medio en toda su historia. Su trabajo en producciones como Escalona, Café, con aroma de mujer, Francisco el matemático, La hija del mariachi (en su versión de 2005), El último matrimonio feliz, La ley del corazón o Perfil falso le han permitido transformarse en un nombre conocido por los televidentes.

Esto se extiende a su trabajo en el teatro, al igual que a su faceta como activista social en temas de derechos humanos, igualdad de género y diversidad sexual. Ambos puntos confluyeron en la creación de Casa E, uno de los espacios culturales de mayor prestigio en Bogotá, enfocado en el teatro, la formación artística y la promoción de la inclusión social.

La payanesa fue invitada al más reciente capítulo de Desnúdate con Eva, el espacio de entrevistas de Eva Rey, dando de qué hablar con los dos adelantos difundidos en las cuentas oficiales del formato de la española con nacionalidad colombiana.

El primero se relacionó con Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial del que Eva le pidió a Alejandra su punto de vista sobre la respuesta que dio cuando le preguntaron si Colombia estaba preparada para tener un presidente homosexual. El exconcejal de Bogotá respondió entonces:

Oviedo lanzó su precandidatura para las elecciones presidenciales de 2026, y dio su concepto sobre qué tan preparada está Colombia para tener un presidente homosexual - crédito Asobancaria Colombia/YouTube

“Casi 3/4 de la gente estarían dispuestas a votar por mí. Pero mientras que si yo solamente fuera una mujer, el 95% estaría dispuesto a votar por mí. Colombia es homofóbica en política”, expresó.

Luego de ver el momento, Borrero señaló que “ya tuvimos un presidente gay”, sin mencionar con nombre propio a quién se refería. En cuanto a Oviedo, la actriz tuvo un comentario sobre el modo de expresarse del precandidato.

La actriz reaccionó a las palabras del precandidato en el programa de Eva Rey, y dio un sorprende concepto sobre él - crédito @des_coneva/TikTok

“¿Sabes qué te falta Oviedo? ¡No hablar así, por favor! Porque es que esa papa en la boca no te conviene, hombre. Hoy, la mitad de la población no quiere oír un candidato que sea tan gomelo", apuntó.

Cuando Eva le formuló la pregunta de si Colombia estaba preparada para un presidente homosexual, Alejandra respondió afirmativamente. “Yo creo que sí. Yo creo que ya lo hemos tenido”, insistió.

En los comentarios, los usuarios hicieron especulaciones sobre a quién se refería la actriz al señalar que el país ya tuvo un presidente homosexual, mencionando varios mandatarios del pasado.

Alejandra Borrero habló del actor con el que tuvo más “química”

La actriz señaló que se sentía aliviada de no realizar "escenas de cama" en las telenovelas, pero mencionó algunos actores masculinos con los que sintió especial afinidad en el set de grabación - crédito @des_coneva/TikTok

En otro adelanto del diálogo, la actriz habló de algunas de sus experiencias en la actuación. Por ejemplo, se sintió halagada de recibir el papel protagonista en Al otro lado del sol, telenovela de 1996 que la terminó de elevar a la primera línea de la televisión colombiana.

“Realmente cuando hice La otra mitad del sol, que es un historia que hice hace muchos años de vidas pasadas, se la habían ofrecido creo que a María C [Maria Cecilia Botero]. Y cuando me la dieron a mí dije, ‘este era mi papel’“, recordó.

Borrero aseguró que le gustaría volver a trabajar con Vicky Hernández, Robinson Díaz y Carmenza Gómez y, aunque no dio nombres, también dejó en evidencia a los actores que “son absolutamente exteriores (...) que están pensando en su imagen y que no, realmente no le meten”.

Por otro lado, manifestó sentirse aliviada de no hacer escenas de pasión en las telenovelas. “Yo doy gracias a Dios de que ya no estoy en escenas de subiditas de tono, que ya no me tocan”, expresó, poniendo de ejemplo su rol como detective en Perfil Falso.

La periodista no se quedó con la duda e insistió, hasta que Borrero admitió: “Hubo química con Ernesto Calzadilla”, a lo que Eva no dudó en apuntar “¡Pues claro!”.

Por último, Alejandra mencionó otro nombre con el que coincidió en televisión, no sin antes hacer un apunte sobre sus experiencias de ese tipo con los hombres. “Yo me besé con todos los que todas querían besarse. Yo tuve a todos en mi cama. Eso es muy divertido, porque Carlos Vives besaba maravillosamente, y cuando era un sardino era como de mentira”, reveló.