Cabal cuestionó a Petro por giro para ‘Jóvenes en Paz’ en medio de crisis del Icetex: “Indignante que premie a quienes optaron por la violencia”

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se refirió a la crisis del Icetex con contundentes detos que dejarían mal parado al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

La senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial y figura del Centro Democrático, lanzó el jueves 19 de junio de 2025 una dura crítica al jefe de Estado, Gustavo Petro, por la reciente decisión de recortar el presupuesto del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), el principal centro de financiación estatal, mientras se destinan cuantiosos recursos al programa gubernamental Jóvenes en Paz.

“Es indignante que el Estado premie a quienes han optado por la violencia, mientras abandona a los jóvenes que sí quieren salir adelante a través de la educación”, afirmó Cabal en su perfil de X. Esta frase resumiría una nueva controversia por la manera en la que se estaría forzando, según la congresista vallecaucana, una crisis explícita en la entidad, que busca ser reformada tras el proyecto de ley que se tramita en la Cámara de Representantes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Con esta extensa publicación, la senadora María Fernanda Cabal expresó sus críticas a Petro por crisis del Icetex - crédito @MariaFdaCabal/X

Además, pone sobre la mesa el debate en torno a las prioridades del gasto público y el futuro de la educación superior en el país. Una discusión que se intensificó tras el anuncio del Icetex a sus usuarios de que, a partir del segundo semestre de 2025, eliminará el subsidio a la tasa de interés de los créditos educativos por falta de recursos; lo que afectará a miles de estudiantes que dependen de estos apoyos para acceder a la universidad.

Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro ha destinado 566.000 millones de pesos en 2024 al programa “Jóvenes en Paz”, una iniciativa que, según la senadora, implica “pagar por no delinquir”. En su exposición, la congresista opositora detalló que la proyección para los próximos cuatro años asciende a casi 2,5 billones de pesos, con la entrega de un millón de pesos mensuales por persona beneficiaria de esta iniciativa promovida por el primer mandatario.

La propuesta de María Fernanda Cabal para salvar el Icetex

En su mensaje, la senadora no ocultó su indignación ante lo que considera una política de incentivos perversos. “No hay plata para subsidiar el acceso a la universidad, pero sí para financiar el chantaje social de ‘te pago si no matas’”, insistió Cabal, que ve en esta decisión una señal de abandono a los jóvenes que buscan progresar a través de la educación. Para ella, el Estado debería priorizar oportunidades reales y no premiar conductas asociadas a la violencia.

La ley de financiamiento, cuyo hundimiento en 2024 afectó recursos, generó según el Gobierno nacional esta crisis de desfinanciación en el Icetex - crédito Colprensa

“Colombia necesita oportunidades reales, no incentivos perversos”, agregó la congresista, que reiteró su llamado a repensar el modelo de apoyo a la juventud. Y propuso alternativas para enfrentar la crisis del Icetex y fortalecer el acceso a la educación superior, como la expansión de la modalidad de crédito contingente al ingreso, un sistema en el que el pago de la deuda se ajusta al salario del egresado, con garantías estatales para los que no logren ingresos altos.

Según la senadora, este modelo reduciría la carga inicial sobre el Icetex y mejoraría la recuperación de los créditos a largo plazo. Además, sugirió la creación de un Fondo Nacional de Equidad Educativa, que será financiado con recursos de cooperación internacional, aportes empresariales mediante deducciones tributarias y contribuciones voluntarias de exbecarios y egresados, que podrían ayudar a sostener el sistema de créditos que opera en la actualidad.

La postura de Cabal contrasta con la del presidente Petro frente al Icetex y la financiación de la educación superior. En declaraciones que emitió en sus redes sociales, el mandatario defendió la orientación de los recursos públicos hacia la universidad estatal y criticó el uso de fondos para financiar cupos en instituciones privadas. “Si los recursos del presupuesto van para créditos del Icetex con destino a crear cupos de la universidad privada, volvemos a lo mismo”, dijo.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro explicó postura frente al Icetex, tras polémico anuncio - crédito @petrogustavo/X

De acuerdo con el mandatario, con ello “disminuyen los recursos para la universidad pública, como ha sucedido en las últimas décadas lamentablemente”, por lo que enfatizó en la necesidad de fortalecer el sistema público de educación superior. De hecho, indicó que bajo su administración los recursos han permitido la creación de 150.000 cupos en universidades públicas, mientras que el mismo monto solo habría alcanzado para 15.000 cupos en “Ser pilo paga”.

Para Petro, la actividad crediticia debe desarrollarse a partir del ahorro, que considera más grande que el presupuesto, y el Icetex ya estaría en condiciones de asumir ese rol. E hizo un llamado a permitir que Colombia cuente con un sistema robusto de universidades públicas en todas las regiones, gratuitas para los estudiantes y capaces de garantizar el acceso a la educación superior a toda la juventud; en declaraciones que, estaba previsto, fueron objeto de cuestionamientos.