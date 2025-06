Senador que fue llamado traidor por Gustavo Petro, por hacerle cuórum a votación de consulta popular, se defendió: esto dijo

El senador Fabián Díaz se defendió de los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, que lo acusó de haber traicionado los intereses del Gobierno - crédito Colprensa - AP

Los señalamientos del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la manera en que algunos de los senadores que hacen parte de la coalición de Gobierno lo traicionaron, por votar la consulta popular 2.0 en el Senado, ameritaron el miércoles 18 de junio de 2025 una fuerte respuesta de Fabián Díaz, congresista del partido Alianza Verde y uno de los que ayudaron, según el mandatario, a completar el cuórum.

“Sin acuerdo con el Gobierno, decidieron votar la Consulta Popular 2, o sea, aquella donde había introducido cuatro preguntas de la reforma a la salud. Pensaron que tenían mayoría y aceleraron eso. Ya habían perdido todas las votaciones y el Gobierno había ganado casi todas. Era un poco audaz, pero hay que decirlo, nos traicionaron. Sacaron 52 votos, no tenían mayoría objetiva, 52, o sea, pasaron de 49 a 52“, dijo Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En su intervención, durante el Consejo de Ministros del martes 17 de junio, en el que se habló de las reformas del Gobierno, Petro arreció contra los que llevaron la oposición a pasar de 49 votos en la sesión del 14 de mayo, cuando se hundió la consulta 1.0, a 52, que finalmente fueron los que hundieron esta nueva proposición. Además de los dos senadores que con su participación, así fuera positiva, avalaron la votación.

En el Consejo de Ministros del martes 17 de junio, el presidente de la República se refirió a la votación con la que se hundió la consulta popular 2.0 - crédito Presidencia

“Y sacaron el cuórum de 54 con 52. Pero para hacer cuórum, o sea, para que eso hubiera tenido validez, dos personas de esta coalición de Gobierno, dos no, cuatro o cinco personas, cinco exactamente, de esta coalición de Gobierno que decían que eran amigos de este Gobierno, no dejaron la sesión, dejaron que se votara", agregó el primer mandatario, visiblemente molesto, aunque sin dar nombres de congresistas.

La respuesta de Fabián Díaz a Gustavo Petro: “No soy un traidor”

En ese sentido, el senador santandereano, que junto con Antonio José Correa, del partido de la U, votaron a favor de la iniciativa, defendió su permanencia en el recinto y, por ende, su votación. Y explicó por qué no se sumó a sus colegas del Pacto Histórico, que abandonaron la sesión con el fin de quebrar el cuórum, pues tenía como fin que se garantizara la conciliación de la reforma laboral, que se aprobó en cuarto debate en el Senado.

Fabián Díaz fue uno de los dos senadores que se quedó en la sesión y completó el cuórum - crédito x

“Si yo me salía el día de ayer y no honraba la palabra que estaba empeñada, no tendríamos nosotros un camino hacia la conciliación. Es decir, si nosotros incumplíamos ellos también lo hubieran hecho. Porque hay que tener presente que en el trámite de la reforma laboral muchos de los artículos aprobaron con votaciones apretadas, que nunca, o la gran mayoría, no superaron los 54 votos”, expresó Díaz en su defensa.

Y agregó que el compromiso era “agotar el orden del día”, por lo que se quedó para cumplir con ese acuerdo y, reiteró, salvar la posibilidad de que desde el Senado, el presidente Efraín Cepeda definiera los encargados de conciliar lo acordado con sus pares de la Cámara. “Estaríamos con discursos polarizados, un camino destruido y con ánimos revanchistas de hundir la reforma. Pero tenemos un panorama conciliador”, agregó.

El senador Fabián Díaz indicó que su objetivo era que se aprobara la reforma laboral y desestimó los señalamientos del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Y, en particular, en lo dicho por Petro, remarcó que lo que busca es la reivindicación de los derechos de los trabajadores. “Ese es nuestro objetivo, sin importar los mecanismos. Hemos apoyado las consultas para devolver esos derechos y apelamos a la reforma laboral para revivirla y de esa forma tener el escenario que tenemos. Independientemente de los comentarios, ese es nuestro objetivo”, dijo Díaz.

Es válido recordar que fue su acción, la que después de dos meses de estar hundida en la Comisión Séptima, la que permitió que en la sesión del 14 de mayo, la plenaria del Senado reviviera la reforma laboral; posteriormente reasignada a la Comisión Cuarta del Senado, en la que se llevó a cabo su tercer debate.“No soy un traidor, porque si me hubiera salido el panorama sería desalentador”, sentenció el congresista.