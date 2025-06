Consulta popular 2.0: Senado hundió nueva propuesta de Gustavo Petro de convocar a los colombianos a las urnas; así fue la votación

El Senado de la República, en la sesión del martes 17 de junio de 2025, hundió la consulta popular 2.0 - crédito Prensa Senado

En una decisión que causó toda clase de reacciones en las redes sociales, la plenaria del Senado negó en la noche del martes 17 de junio de 2025 la iniciativa denominada como consulta popular 2.0: con la que el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, pretendía incluir más preguntas sobre las reformas que pretende sacar adelante el Ejecutivo a través de los votos de los ciudadanos. Un nuevo revés para el Ejecutivo, que previó la derrota que sufriría.

Con una votación de 52 votos en contra y solo dos a favor, y la ausencia de la bancada del Pacto Histórico en la votación, en un intento fallido por desbaratar el cuórum promovido por el ministro del Interior, Armando Benedetti, la corporación hundió el proyecto del Ejecutivo: que incluía, además de las 12 preguntas iniciales sobre la consulta 1.0, enfocadas en la reforma laboral, cuatro más destinadas a modificaciones en el régimen de salud, para un total de 16 interrogantes.

La senadora María Fernanda Cabal compartió el momento en el que se hundió la consulta popular 2.0, en medio de los gritos de júbilo de los senadores contrarios al presidente Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

Controversia por la salida del Pacto Histórico de la plenaria en la que se hundió la consulta popular 2.0

En efecto, la votación estuvo envuelta en una fuerte polémica, pues una vez se terminó con el trámite de la reforma laboral, en el que la bancada oficialista logró victorias significativas, los miembros de la colectividad, los senadores afines al Gobierno Petro se fueron. “Salieron corriendo como sabandijas para no cumplirle a Colombia”, indicó el senador Juan Felipe Lemos, del partido de la U, que cuestionó la actitud de sus colegas en la corporación.

Y es que, más allá de la molestia por la ausencia de los senadores del Pacto, la inconformidad se gestó, según explicó el senador Jorge Benedetti de Cambio Radical, en que el ministro Benedetti no cumplió la promesa de retirar la consulta 2.0 si se aprobaba la reforma laboral que quería el Gobierno y buscaron romper la convocatoria para que no se hundiera; no obstante, la “jugada” no salió como esperaban y la proposición terminó fracasando en su segundo trámite.

El senador Jorge Benedetti denunció la estrategia del Gobierno nacional en relación con la consulta popular, que terminó hundiéndose - crédito @JorgeEBenedetti/X

“No cumplieron. Apenas aprobamos la reforma, los senadores de gobierno abandonaron el recinto intentando romper el quorum y queriendo dejar viva una consulta inconstitucional e inconveniente. Increíblemente, utilizan los acuerdos como carnada y la democracia como moneda de cambio”, expresó el congresista Benedetti, en uno de los señalamientos que resumieron lo que aconteció en esta nueva votación en la cámara alta, que dejó sin piso la consulta.

La determinación del Senado, en la que se configuró con lo justo el número mínimo de miembros para someter a votación el proyecto, se dio en el mismo día en que el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, se negó a organizar la consulta convocada por decreto por el primer mandatario; hasta tanto no se pronuncien las altas cortes, el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, sobre la legalidad del documento con el que se llamó a los colombianos.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, intentó desarmar el cuórum de la plenaria del Senado, pero no pudo - crédito Colprensa

Sin embargo, el presidente Petro insistió que la consulta popular 1.0, la misma que convocó por vía administrativa a través del Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, continuará en firme hasta que se haga la conciliación entre los textos de la reforma laboral aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado; en un mensaje en el que no ocultó su molestia por la manera en la que dos senadores le hicieron cuórum a sus adversarios.

La victoria de la oposición en esta nueva decisión, fue celebrada con el grito “Fuerza Miguel”, en honor al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, del Centro Democrático, que sigue luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos de la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. De esta manera, a la espera de la decisión jurídica en relación con la primera consulta, negada por el Senado el 14 de mayo, Petro también vio cómo se hundió la 2.0.