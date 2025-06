Presidente de la Cámara llamó a bajarle al tono del “debate”, pero con condiciones: “No significa dejar de defender nuestras posiciones”

El presidente de la Cámara declaró que el país atraviesa un etapa donde resulta clave fomentar el diálogo y el respecto - crédito @JaimeRaulST/X

El atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe dejó una extrema preocupación, pues podría ser una muestra del clima político y social del país.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, instó a los sectores políticos a reducir la confrontación y priorizar el respeto mutuo en la discusión pública.

En entrevista con Blu Radio, Salamanca recalcó que defender puntos de vista distintos no debe toparse con la violencia, ni significa renunciar a las convicciones propias.

El presidente Gustavo Petro, así como líderes del Congreso y la Iglesia, se reunieron para avanzar en un consenso donde prime el respeto - crédito Miguel Peñaloza/Presidencia

Durante la conversación, el congresista resaltó la importancia del encuentro promovido por la Iglesia católica. Consideró que la reunión tiene un valor simbólico clave, al demostrar que los colombianos pueden sentarse a dialogar a pesar de mantener posturas opuestas.

“Que sí somos capaces y nos proponemos realmente cada uno de nosotros, independientemente de las miradas, de sentarnos a la mesa y compartir nuestras opiniones sin llegar a la violencia como mecanismo de resolución de nuestros conflictos”, expresó en la mencionada entrevista.

Salamanca desglosó el principal mensaje del encuentro en tres ejes: escucharse y apreciarse como compatriotas, eliminar el uso de lenguaje agresivo y rechazar toda forma de violencia. No obstante, aclaró que “desarmar y armonizar la palabra no quiere decir que cada uno renuncie a sus posiciones”, anotó, y enfatizó que es posible mantener un debate vigoroso sin apelar a la estigmatización ni a los insultos.

El legislador señaló que la reforma que actualmente se discute en el Congreso no es precisamente la que impulsaba el Gobierno Petro - crédito Prensa Cámara de Representantes

El presidente de la Cámara también abordó el trámite de la reforma laboral, uno de los proyectos legislativos más sensibles del momento. Insistió en que el Senado debe afrontar el debate de manera abierta y sin limitarse a lo ya aprobado por la Cámara.

Además, señaló que prefiere esperar a que la cámara alta discuta con responsabilidad y sume consensos, tal como ocurrió en la cámara baja.

El congresista insistió que la reforma que aprobó la Cámara dista de lo originalmente planteado por el Gobierno, al recordar que el texto actual es fruto de un arduo proceso:

“La reforma de la Cámara no es la reforma que quiso el Gobierno. Allí, en las 12 sesiones plenarias y en las seis sesiones de comisión, más de 49 mesas técnicas y 18 meses de debate, pues la Cámara logró con las distintas bancadas (…) un texto que esperamos el Senado (…) no se aparte demasiado”, señaló.

Reconoció la relevancia del proceso de conciliación entre ambas cámaras, que será determinante en la definición del texto final. Sin embargo, aclaró que no depende solo de los conciliadores. “La clave no está en el conciliador, la clave está en los votos que tenga cada corporación para definir qué texto se aprueba o si se aprueba o no”, afirmó.

Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, señaló que se debe debatir con respeto sin perder las convicciones - crédito Colprensa

Del mismo modo, Salamanca aseveró que en su liderazgo no habrá demoras como en procesos similares, como el de la reforma pensional, Salamanca negó que vaya a obstaculizar la designación de los conciliadores. “Por supuesto que yo la agendaré y esto no quiere decir que yo no nombre conciliadores, por supuesto que yo lo haré, no haré las jugaditas que nos hicieron a nosotros en la reforma pensional”, aseguró.

El legislador explicó que le agradaría integrar la comisión de conciliación, aunque la ley se lo impide por no ser miembro de la Comisión Séptima de la Cámara. También detalló que aún no ha decidido cuántos conciliadores designará, pero estima que serán uno o dos, quienes serían anunciados antes del jueves para permitir la votación de la conciliación el viernes.

“Yo sí quisiera ser conciliador (...) pero no puedo, legalmente estoy inhabilitado para ser. La Ley Quinta establece unos requisitos, casi que circunscribe esa posibilidad a que los conciliadores sean congresistas de la Comisión Séptima de Cámara”, concluyó en la entrevista.