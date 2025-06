Camilo Cifuentes, el creador de contenido que ayuda a emprendedores, denunció a estafadores: “Yo no tengo Telegram”

El influenciador pidió no enviar dinero a cuentas extrañas - crédito camilocifuentes962/Instagram

En los últimos meses, en Colombia se ha vuelto tendencia un joven llamado Camilo Cifuentes, que en un aspecto poco habitual, ha decidido no exponer su rostro en ninguno de los videos en los que ayuda a vendedores ambulantes y emprendedores, provocando que sume más de cuatro millones de seguidores.

Cabe mencionar que Cifuentes, del que se desconoce su edad, se ha vuelto popular por hacer videos en los que escoge a diferentes comerciantes, principalmente de alimentos, para comprarles un número elevado de su producto y luego obsequiarlos a las personas más necesitadas de la zona.

Debido al interés que ha despertado su forma de grabar, con frases como “yo afán no tengo”, que repite cada vez que un comerciante le indica que para cumplir con su pedido va a necesitar más tiempo del usual, algunos comerciantes han comenzado a crear videos en redes sociales para pedir que el joven los visite.

Sin embargo, la expectativa generada fue aprovechada por estafadores, que contactaron a varios ciudadanos para exponerles que Cifuentes los iba a visitar, o pedirles dinero a cambio de enviar una serie de obsequios.

Esto fue revelado por Camilo Cifuentes en su cuenta de Instagram, en la que denunció la estafa en la que han caído varios de sus seguidores.

“Está sucediendo algo que me tiene muy triste, aquí tengo dos capturas de pantalla de personas que están estafando con mi nombre por Telegram y Facebook. Les recuerdo que mis cuentas están verificadas y no tengo Telegram”

El oriundo de Manizales reafirmó que no ha contactado a nadie en redes sociales para prometer un obsequio, y pidió a sus seguidores no caer en este tipo de estafas.

“Nunca les voy a escribir diciendo que necesito dinero por supuestos gastos del envío de un regalo, los únicos medios para contactarme son mis páginas oficiales y los enlaces que tengo allí”, puntualizó Cifuentes.

En las capturas de pantalla que expuso el creador de contenido, se leen los mensajes que recibieron varios ciudadanos, en los que se afirma que fueron seleccionados de manera aleatoria por el influenciador.

“Felicidades, has ganado muchos regalos de mi parte: una televisión, un congelador, una computadora portátil, un PS5 y $10.000.000 para ayuda financiera. Por favor rellena el formulario”, se lee en uno de los mensajes expuestos por Cifuentes.

Cifuentes recordó que su forma de ayudar no es por redes sociales, sino que visita los comercios que previamente visitó para saber las necesidades que tienen sus propietarios; además, recordó que recibe donaciones para seguir con su labor, pero desde espacios previamente coordinados con él o su equipo de trabajo.

Cabe recordar que en diálogo con Telecafé, Cifuentes afirmó que su intención no es volverse famosos con los videos, sino seguir ayudando a quienes lo necesitan.

“Lo prefiero porque los protagonistas son las personas. Yo no quiero darme a lucir, no quiero que me conozcan y no quiero generar fama. Cada vez me doy cuenta de que el anonimato es lo mejor porque es la libertad. El dinero es lo de menos. A veces hago una compra o ayudo a alguien y a los días vuelve esa persona a decirme que fui una bendición para su negocio”.

De la misma forma, reveló que no trabaja solo, sino que siempre está acompañado por cuatro familiares que conforman el equipo de trabajo que después entrega los productos adquiridos. Además, reveló cómo escoge a las personas que va a ayudar.

“Mi equipo de trabajo son cuatro personas: mi mamá, mi hermano, mi novia y yo. Todo es muy espontáneo. Yo no tengo un guion, porque salgo en la moto a mirar los puesticos, les hago una compra y les hablo un ratico”.