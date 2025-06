“Ser padre es pintar el mundo”: en el Día del padre, los líderes políticos colombianos rinden homenaje

Redes sociales fueron elegidas por políticos para compartir mensajes familiares que conectan con su electorado desde la experiencia personal - crédito @juanmanuelgalan/X

Durante el Día del padre, celebrado el 15 de junio de 2025 en Colombia, diversos líderes políticos del país utilizaron sus plataformas digitales para compartir mensajes dirigidos a sus padres, abuelos, hijos y a la ciudadanía en general. Esta fecha, tradicionalmente dedicada a reconocer la figura paterna dentro del núcleo familiar, también fue ocasión para rendir homenaje a madres cabeza de hogar y a quienes han asumido el rol paterno en contextos difíciles.

En un escenario político caracterizado por posturas encontradas, los diferentes mensajes que los políticos compartieron logran construir un momento de unidad simbólica, en donde la figura del padre se presenta como un lazo común, más allá de las diferencias ideológicas o partidistas.

Homenajes cruzan barreras partidistas en una jornada de unidad familiar

La senadora Angélica Lozano, integrante del Partido Verde, fue una de las primeras figuras públicas en referirse a la celebración a través de sus redes sociales.

En esta oportunidad, decidió enviar un mensaje especial no a su padre, como en años anteriores, sino a su abuelo. La publicación incluyó una fotografía familiar y un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: “Feliz día del padre a millones de hombres que cuidan y crían a sus hijos. A mi abuelo, papá Aníbal, gracias eternas por haberlo sido para mí”.

Esta dedicatoria generó una ola de comentarios en redes, destacando el reconocimiento a figuras que cumplen un rol paternal desde otros vínculos familiares.

Desde otro ámbito político, los hermanos Martín y Esteban Santos compartieron imágenes junto a su padre, el expresidente Juan Manuel Santos, a través de sus cuentas personales en Instagram. En las fotografías se reflejaron momentos familiares íntimos, rememorando la cercanía con el también Nobel de Paz.

Aunque los mensajes acompañantes fueron breves, los seguidores de los Santos destacaron el gesto de gratitud y respeto hacia su padre.

El excanciller Luis Gilberto Murillo, que hace parte de la vida diplomática del país y es reconocido por su trabajo en temas de equidad racial y justicia social, también participó de los homenajes del Día del Padre.

En su mensaje, compartido en la plataforma X, recordó a su padre fallecido con palabras que buscaban conectar con el sentir colectivo: “A mi padre, en el cielo, y a todos los padres colombianos que han criado a sus hijas e hijos con dignidad en medio de la adversidad: gracias por su legado de lucha, valores y esperanza. Hoy celebramos ese esfuerzo que no se rinde, esa palmada en la espalda, ese abrazo que, sin palabras, nos hace sentir que Colombia va a mejorar”.

“Porque ser padre es pintar el mundo con paciencia, con el ejemplo, y con la fe de que sus hijos e hijas vivirán en un país más incluyente y justo. #DíaDelPadre”, escribió el exministro de Relaciones Exteriores. La publicación fue compartida por múltiples usuarios y recibió mensajes de apoyo y reconocimiento.

Por su parte, el expresidente Iván Duque publicó una serie de fotografías con su padre, Iván Duque Escobar, que se desempeñó como ministro de Minas en el pasado. En el mensaje, el ex jefe de Estado destacó el impacto que su padre tuvo en su vida personal y profesional, así como su propia experiencia como padre de tres menores.

“Gracias a la vida por mi padre, mi amigo, mi guía y mi mentor. Sus lecciones y consejos están todos los días conmigo. Gracias a ellos disfruto cada instante el placer de ser padre y de compartir mi vida con Maju, Lu, Mati y Elo”, expresó el exmandatario en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el exsenador Juan Manuel Galán, hijo del líder político asesinado Luis Carlos Galán y hermano del actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, compartió un mensaje con un fuerte componente simbólico y político.

En su mensaje, destacó la memoria de los padres víctimas de la violencia en Colombia y reivindicó el derecho a la paz como un derecho fundamental: “Este Día del Padre, honramos a quienes ya no están. A los padres que la violencia nos arrebató y a los hijos que, con valentía, seguimos adelante. Porque pueden matar a los hombres, pero no sus ideas. Su amor vive en la esperanza de una Colombia en paz. Vivir en paz no debe ser un privilegio. Lo justo no puede ser un privilegio. ¡Feliz día del padre!”.

Más allá de los mensajes individuales, las publicaciones de los diferentes dirigentes reflejan una constante: el reconocimiento al papel fundamental de los padres en la formación de sus hijos, así como un tributo a quienes ya no están.