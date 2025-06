Altafulla sorprendió con presentación en vivo junto a los hijos de Karina García y dio detalles sobre su proceso para ser padrastro: “Esto está fuerte”

Durante una transmisión, el cantante compartió momentos espontáneos y divertidos con la familia de la influenciadora - crédito Canal RCN - @karinagarciaoficiallx/TikTok

El reciente reencuentro entre Andrés Altafulla y los hijos de Karina García en Medellín marcó un momento clave en la vida personal y mediática de la pareja formada en La casa de los famosos Colombia.

En una transmisión en vivo que realizó Altafulla desde su cuenta de Tiktok, detalló cómo ha sido su acercamiento con Isabella y Valentino, hijos de la modelo paisa después de que se terminó el reality.

En el video, que ya ha sido compartido en redes sociales, Karina le pregunta a Altafulla si está listo para convertirse en padrastro de los dos menores, lo que generó varias reacciones en redes sociales por las palabras que uso el cantante.

“Pregunta seria: ¿Te sientes preparado para ser padrastro?“, dijo Karina, a lo que Altafulla respondió: ”Nadie se siente preparado, pero me estoy preparando, o sea, yo nunca había vivido esto, esto está fuerte, pero es que los dos están en unas edades complicadas", dijo el ganador de La casa de los famosos.

En el video Altafulla detallas que Valentino, el menor de los hijos de Karina, está en una edad complicada por lo travieso que puede ser, mientras que Isabella esta entrando a una etapa en la que quiere empezar a salir de noche, según lo explicó el barranquillero en el video.

Altafulla le llamó la atención a Valentino y lo mando a dormir

En las imágenes compartidas por en redes sociales también quedó registrado el momento en que Valentino se muestra inquieto, momento en que Karina le explica al cantante que el menor a esa hora se comporta así, a lo que Altafulla rápidamente reacciona mandándolo a dormir.

“No joda papi, esto es complicado, Valentino papi, el tetero y te acuestas me haces el favor”, dijo el cantante, a lo que Karina le dijo: “Amor, él ya no toma tetero, el tetero es hasta los dos añitos y tampoco tiene pañal amor”, comentarios que desataron las risas en redes sociales.

Además, el hijo de Karina en un instante la pide a Altafulla que prensa la consola de videojuegos, petición que el cantante rechaza y le pide que se prepare para dormir. “No señor, Play no, a esta hora no… Ya son las 8:30 de la noche, Valentino, aquí vamos a tener horarios, de ahora en adelante la vaina es mano dura con Valentino”, dijo el barranquillero al menor.

En un momento del en vivo Altafulla decide acercarse a Valentino y cargarlo en sus hombros, lo que fue catalogado como “tierno” por parte de Karina quien aprovechó el momento para tomarle fotos al cantante junto a su hijo. “Miren, él está haciendo muy bien su papel, le luce tanto, mi amor te ves hermoso”, comentó la paisa.

Isabella respalda la relación de su madre con Andrés Altafulla

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Isa Vargas sorprendió a sus seguidores al afirmar: “Yo no tengo que aceptar a nadie, mi deber como hija es apoyar con quien ella decida estar y Alta me cae bien”, en referencia a la relación de su madre, con Andrés Altafulla.

Esta declaración se produjo después de que un usuario le preguntara si reconocía al cantante barranquillero como su padrastro, dado que el vínculo entre la modelo paisa y el artista continúa fuera del reality. La respuesta de Isa generó un amplio debate en redes sociales y reavivó el interés sobre la dinámica familiar tras el final del programa.

La relación entre Karina García y Andrés Altafulla ha mantenido la atención de los seguidores desde que se hizo pública durante la competencia televisiva. El romance, surgido en el contexto del reality de convivencia, ha sido objeto de especulación y comentarios tanto dentro como fuera de la pantalla. La audiencia, que siguió de cerca el desarrollo de la pareja, se mostró especialmente interesada en la reacción de la familia de la modelo, en particular la de su hija mayor, quien se ha convertido en una figura relevante en las redes sociales.

La final de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ se celebró el 9 de junio, cuando Andrés Altafulla fue elegido por la audiencia como el ganador del premio mayor de 400 millones de pesos.

La reacción de Isabella ante el triunfo del cantante fue efusiva: celebró con gritos, aplausos y una videollamada en la que felicitó al artista, dejando ver su entusiasmo y afinidad con la pareja de su madre. En esa videollamada, compartida en Instagram, se pudo observar a Altafulla visiblemente emocionado, confesando: “Aún no puedo creerlo”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Diversos comentarios reflejaron opiniones divididas sobre la relación y el papel de Isa como hija. Entre los mensajes destacados, algunos usuarios señalaron: “Ella tiene claro quién es su mamá y no necesita nada más”, mientras que otros opinaron: “Me gusta esa respuesta, en la vida un ser humano no tiene que aceptar nada, ella apoya o no a su mamá en las decisiones que tome”.