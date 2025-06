A la hija de Karina García le preguntaron si aprueba que Altafulla sea su padrastro y sorprendió con su respuesta: “No tengo que aceptar a nadie”

Así contestó Isa Vargas cuando le preguntaron que si aceptaba que Altafulla sea la pareja de su madre, Karina García fuera de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @issaflow_/Instagram y Cortesía Canal RCN

El romance que nació entre Karina García y Andrés Altafulla durante la competencia de La casa de los famosos Colombia 2025, sigue dando de qué hablar luego de finalizada la temporada en la que el cantante barranquillero ocupó el primer lugar.

Esta vez, un usuario de Instagram le preguntó a Isa Vargas, hija de la modelo paisa, si reconocía al ganador del reality de convivencia como su padrastro, puesto que la relación del artista con su mamá continúa fuera del programa.

Isa Vargas se refirió de nuevo a la relación que tiene su mamá Karina García con Altafulla fuera de 'La casa de los famosos Colombia 2025'

“Yo no tengo que aceptar a nadie, mi deber como hija es apoyar con quien ella decida estar y Alta me cae bien”, señaló la hija de la exparticipante del reality de convivencia por medio de las historias de su cuenta oficial.

El impacto de Karina García y Andrés Altafulla tras su paso por La casa de los famosos Colombia, continúa capturando la atención de los seguidores del programa. La dinámica entre ambos genera numerosas discusiones y especulaciones entre sus admiradores. Recientemente, Isa Vargas, hija de Karina, se convirtió en el centro de atención en Instagram cuando participó en una sesión de preguntas y respuestas. Un seguidor mostró curiosidad acerca de cómo percibe la joven la relación entre su madre y el cantante.

La pareja ha sido un tema constante de debate desde que se conoció su vínculo en el reality, manteniendo a los seguidores pendientes de sus movimientos y de aquellos que los rodean. En particular, el interés del público se avivó aún más cuando el 9 de junio, la audiencia eligió a Altafulla como ganador de 400 millones de pesos. La reacción de Isa no pasó desapercibida, ya que celebró vigorosamente el triunfo del artista, evidenciando su afinidad y alegría a través de gritos, aplausos y una videollamada para felicitar al nuevo ganador.

Los encuentros íntimos entre Karina García y Andrés Altafulla han provocado molestias entre los participantes y generado reacciones en las redes sociales

“Claro si son tal para cuales cortadas con la misma tijeras”, “un hombre que en todo reality ha usado las mujeres y las ha acosado", “ambas están ahí por la plata”, “ella tiene claro quién es su mamá y no necesita nada más”, “me gusta era respuesta en la vida un ser humano no tiene que aceptar nada , ella apoya o no a su mamá en las decisiones que tome”, “su hija ya está grande y es pensante aunque los ejemplos son primordial”, han comentado los cibernautas en la publicación.

Así fue la primera conversación entre Altafulla y la hija de Karina García tras finalizar ‘La casa de los famosos Colombia 2025’

La comentada final de la segunda temporada de la competencia de convivencia dejó a todos con la expectativa de lo que sucederá fuera de cámaras entre Karina García y Altafulla. La primera conexión pública post-reality llegó a través de una videollamada compartida en Instagram por Isabella Vargas, hija de la exparticipante Karina, mostrando a Altafulla visiblemente emocionado mientras confesaba: “Aún no puedo creerlo”.

La hija de la modelo se comunicó con el ganador de 'La casa de los famosos Colombia' por primera vez, mediante videollamada

Revelando retazos de esa conversación íntima, Isabella mostró cómo ella misma, junto al gestor de las redes sociales de su madre, celebraban el triunfo de Altafulla, recordándole el apoyo recibido: “¡Te llevamos a la final!” Las redes estallaron de entusiasmo cuando animaron a la pareja a sellar el momento con un beso, gesto que no tardó en ser correspondido.

Mientras Altafulla se despide simbólicamente de los 72 días vividos en la intensa convivencia del reality, se dispone a relanzar su carrera musical, viendo esta etapa como un trampolín para nuevos proyectos. Los seguidores de la pareja y del programa ahora siguen de cerca cualquier novedad sobre el futuro de su relación y los siguientes pasos en sus respectivas trayectorias personales.

El cantante, que ingresó a la mitad de la competencia, se llevó el premio mayor de 400 millones de pesos y se sumó a Karen Sevillano como ganador en la historia del reality show del Canal RCN.