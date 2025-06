Juan Daniel Oviedo expresó cuál es el deseo que quiere que Maluma le cumpla si llega a ser presidente de Colombia: “Está churrísimo”

El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo adelantó la misión que tiene para Maluma si gana las elecciones del 2026 - crédito @maluma y @jdoviedoar/Instagram

Juan Daniel Oviedo, que el 29 de mayo oficializó su renuncia al Concejo de Bogotá para aspirar formalmente a la presidencia de Colombia, emprendió en forma su campaña, tanto así, que ya adelantó los planes que tiene en mente para el día de su posesión como primer mandatario del país.

El precandidato independiente confesó que el deseo que le gustaría que el cantante Maluma le cumpliera si llega a ganar las elecciones del 2026 como sucesor de Gustavo Petro, revelando que él es fanático del artista paisa y que, incluso, sigue su contenido en redes sociales: “Es que además, está churrísimo”.

Juan Daniel Oviedo sacó a la luz su gusto por Maluma y desveló que es fan de su música y lo sigue en redes sociales - crédito @desnudateconeva/Tiktok

En una conversación con un toque de humor, Juan Daniel Oviedo, aspirante a la presidencia de Colombia, se sinceró con el público acerca del curioso sueño que tiene con el intérprete de Felices los cuatro.

Durante su participación en el programa digital Desnúdate con Eva, Oviedo expresó su anhelo de que Maluma cante el himno nacional en su ceremonia de posesión, el 7 de agosto del 2026, esto adelantándose al supuesto de una victoria en las elecciones próximas votaciones que definirán al reemplazo de Gustavo Petro.

“Yo sí quiero que Maluma cante el himno nacional el 7 de agosto de 2026. soy fan de él y todo lo sigo en redes, en Instagram y todo. Todavía no he podido hablar con él, pero sí me parece una nota porque está churrísimo también”, declaró.

A pesar de que no es amigo del artista y tienen comunicación con él, el político bogotano mostró su entusiasmo por la idea debido a su admiración por el famoso cantante antioqueño, explicó durante la entrevista. Su simpatía y su humor característico añadieron un matiz especial a este inesperado deseo, mientras discutía sus planes y visión política.

Juan Daniel Oviedo desata polémica en redes sociales con propuesta sobre Maluma - crédito @maluma/Instagram y @desnudateconeva/Tiktok

“Estas propuestas ya parecen las del colegio, pero acepto jajaja”, “¿que Maluma cante el himno nacional? Tremenda aspiración, quedé sin palabras", “votaría por el solo para ver a Maluma cantando el himno nacional”, “hasta el momento es su propuesta más fuerte ”, “ok me convenció, tiene mi voto”, “Definitivamente que entre el diablo y escoja”, “mero circo, menos mal todo son suposiciones”, así han reaccionado los internautas en redes sociales.

Juan Daniel Oviedo quiere ser el primer presidente gay de Colombia

En entrevista concedida al programa digital Desnúdate con Eva, Juan Daniel Oviedo compartió sus aspiraciones de ser el primer presidente abiertamente homosexual en Colombia. Mientras reconocía que aún existen resistencias dentro del ámbito político hacia la comunidad LGBTQ+, Oviedo recalcó que las percepciones están evolucionando, influenciadas significativamente por la administración de Claudia López en Bogotá.

Juan Daniel Oviedo reveló detalles de su aspiración a la presidencia de Colombia - crédito Desnúdate con Eva/Instagram

Oviedo subrayó el impacto de la elección de López, la primera alcaldesa identificada abiertamente como parte de la comunidad, en el cambio social respecto a la diversidad política. Comparó cómo antes del gobierno de López, el 37% de la población no apoyaría a un candidato de la comunidad, cifra que descendió al 23% después de sus gestiones y su propio trabajo en el Dane hasta 2023.

A pesar de los avances, el exconcejal de Bogotá mencionó que la aceptación aún no es completa. Alrededor del 75% de los ciudadanos votarían por un candidato LGBTQ+, cifra inferior al respaldo que recibiría una candidata mujer, que estima en un 95%. “Colombia muestra homofobia en política”, afirmó Oviedo, destacando la disparidad en las actitudes hacia distintos grupos.

Aunque su orientación sexual no debería ser tema de debate, el discurso de Oviedo también reflejó la necesidad de centrarse en sus habilidades y competencias más allá de su identidad. Además, con un toque de humor, desmintió cualquier intención de transformar el país con “un rayo homosexualizador”, sino más bien mejorar la aceptación social hacia la diversidad en todos los niveles.