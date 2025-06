“Bajar el tono no significa arrodillarse”: Petro defendió la consulta popular por decreto y lanzó contundente advertencia

Desde Cali, el presidente Gustavo Petro lideró una concentración masiva en defensa de la paz, la democracia y sus reformas sociales - crédito X

En medio de una masiva concentración en Cali por la paz y la democracia, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas que ha recibido por el decreto que convoca a una consulta popular sobre sus reformas sociales.

Aunque aseguró que bajará el tono de su discurso, dejó claro que no dejará de hablar ni de defender sus propuestas.

“Claro, me han pedido que baje el tono y me comprometo en bajarlo, pero bajar el tono no significa no decir verdades, no significa silenciarse, ni mucho menos arrodillarse”, afirmó el mandatario desde la tarima, mientras los asistentes coreaban: “¡Petro amigo, el pueblo está contigo!”.

La intervención del presidente se dio en un ambiente de respaldo popular, marcado por pancartas, banderas y una fuerte presencia de organizaciones sociales, sindicales y ciudadanas que apoyan las reformas impulsadas por el Gobierno. Desde este escenario, Petro se refirió a los señalamientos que ha recibido por impulsar mecanismos de participación ciudadana para defender sus propuestas legislativas, especialmente tras la expedición del decreto que plantea una consulta popular para decidir sobre temas estructurales del modelo social y económico del país.

“Me sentiría orgulloso, incluso si me hacen esa”: Petro a sus contradictores

En un tono desafiante, el jefe de Estado respondió a quienes han advertido que su actuación podría ser inconstitucional o incluso motivo de sanciones judiciales.

“Muchos han dicho que es inconstitucional, me han dicho que es ilegal, muchos han amenazado a mi gabinete con que se va preso. Ay Dios, yo me sentiría orgulloso incluso si me hacen esa. Que lo han intentado hacer varias veces. Porque tendrían que poner preso a unos funcionarios públicos y a un presidente de Colombia que lo único que han hecho es permitir que el pueblo se exprese”, dijo Petro, en una de las frases más aplaudidas por los asistentes.

La consulta: “Una necesidad categórica de la sociedad colombiana”, según Petro

Petro también se refirió de forma directa a la consulta popular que ha convocado mediante decreto, subrayando que no se trata de un capricho ni de una estrategia política, sino de una herramienta necesaria para avanzar en las reformas.

“¿Por qué la consulta? Primero porque es imperativa, es una necesidad categórica de la sociedad colombiana hoy. Al contrario de lo que dicen, esta consulta es absolutamente necesaria. Ha contado con el apoyo del mundo intelectual, político, con la OIT que ha expresado su apoyo a la reforma laboral”, manifestó el presidente.

En ese sentido, destacó el respaldo recibido por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, en relación con la reforma laboral que hace parte del paquete de transformaciones sociales promovidas por su administración.

“La OIT ha apoyado y dice que técnicamente es válida, justa y sería un progreso de la humanidad la reforma que hemos presentado y que hoy es ley de la República y que permite que cualquier viejo tenga una pensión, incluidas las amas de casa que dedicaron toda una vida a sus hijos e hijas, porque el trabajo del cuidador debe ser también reconocido por el Estado y la sociedad”, explicó.

La “defensa” de Petro al Estado de derecho

El mandatario también aprovechó su intervención para denunciar lo que considera una tergiversación del modelo constitucional vigente por parte de sus críticos. Según él, algunos sectores están desconociendo el principio de Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991.

“La Constitución del 91 propuso un Estado Social de Derecho. Una de las cosas que me ha sorprendido es ver dirigentes políticos... Dice la Constitución del 91: construir un Estado Social de Derecho. Ahora, enfrentando esta consulta y las reformas sociales, ya no dicen Estado Social de Derecho, sino Estado de derecho, violando la Constitución de Colombia. Lo dicen hasta magistrados, exmagistrados y dirigentes políticos”, señaló Petro.

Y lanzó una pregunta directa: “¿Es que acaso al hablar de Estado Social de Derecho están pretendiendo que se rompa el pacto que se hizo alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991? Porque quien hablaba de Estado de derecho sin más era la Constitución de 1886”.

Finalmente, el presidente reiteró que sus propuestas no buscan alterar el orden democrático, sino avanzar en la construcción de una sociedad más justa, con derechos para todos los trabajadores, incluidos los campesinos y jóvenes.

“Yo no estoy proponiendo algo que no se ha propuesto en el mundo. Estoy proponiendo una jornada de 8 horas. Estoy proponiendo que el día se acabe cuando se oculta el sol. Estoy proponiendo que no haya una discriminación entre la juventud trabajadora y el resto de la población. ¿Cómo así que en Colombia no hay una pensión para los campesinos?”, cuestionó.