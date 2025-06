Hermana de joven herido en acto terrorista en Meléndez, Cali, habló sobre su estado de salud: “No escucha por un oído”

El 10 de junio atacaron con una moto bomba el CAI del barrio de Meléndez, en Cali - crédito Stringer/Reuters

Una ola de violencia encendió las alarmas en algunos departamentos del país. El martes 10 de junio de 2025 se registraron 24 actos terroristas en Cauca y Valle del Cauca, dejando varias personas heridas, cinco civiles muertos, dos policías asesinados, y daños severos a la infraestructura.

De acuerdo con la Policía Nacional, el total de personas heridas fue 28, de las cuales 19 son civiles, 7 son uniformados de la Policía y 2 militares. Este es el resultado de las acciones violentas de grupos armados que adecuaron cuatro vehículos con explosivos, detonaron tres motocicletas bomba, perpetraron cuatro ataques con armas de fuego, hicieron diez lanzamientos de explosivos y ubicaron dos cilindros bomba en vías públicas.

“La Policía Nacional en coordinación con el Ejército Nacional se encuentra desplegando operaciones conjuntas para contrarrestar el accionar ilegal en la zona, en especial contra la estructura Jaime Martínez que delinquen en esta región del país”, informó la institución en un comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $300 millones por información que permita prevenir otros actos terroristas en el país y capturar los responsables de estos hechos de violencia.

El balance de las acciones terroristas en el Valle del Cauca y Cauca - crédito Policía Nacional

Ciudadanos afrontan las consecuencias de los actos terroristas

En Meléndez, Cali (Valle del Cauca), un joven de 17 años llamado Cristian, que se está formando en la universidad en Fisioterapia, resultó herido tras la explosión de un artefacto en el Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio. El menor de edad se vio afectado en su integridad física y, además, en la tenencia de bienes.

De acuerdo con su hermana, que conversó con Rtvc Noticias y El País de Cali, la detonación del artefacto explosivo afectó su motocicleta, que quedó envuelta en llamas y destruida. El ciudadano había adquirido el vehículo con su dinero y todavía tiene una deuda sin saldar.

“Mi hermanito me llamó muy preocupado, llorando porque él se encontraba en una actividad de la universidad cuando vio su moto en llamas y escuchó la bomba (…). Entró en una crisis de ansiedad al ver la moto, por la que había luchado por tanto tiempo y que aún no termina de pagar, incendiándose”, detalló la familiar de la víctima.

Las explosiones en Cali dejaron víctimas mortales, heridos y temor entre los caleños, afectando zonas comerciales concurridas - crédito @alejoeder / X

Asimismo, informó que el joven presenta quemaduras en su cuerpo y que perdió parcialmente la audición, por lo que está siendo atendido en un centro de salud, donde permanece hospitalizado, en compañía de su madre.

“En este momento se encuentra en la clínica. Él es menor de edad y se encuentra con mi mamá porque no escucha por un oído, le duele mucho su oído y al ver que su moto se estaba quemando intentó correrla, apagarla y por eso se quemó algunas partes de las manos”, precisó.

La situación de peligro generó afectaciones en su salud mental. Según la joven, el menor ha mostrado señales de temor y angustia, posteriores a los hechos. “Está temblando todavía de los nervios, del miedo y que siente que algo que no lo deja estar tranquilo”, contó.

Explosiones y ataques en Valle del Cauca y Cauca impactan en alcaldías, estaciones de policía y establecimientos de comercio, que son el sustento de familias - crédito @JulUscategui / X

Por otro lado, en Corinto, Cauca, explotó un carro bomba que afectó la infraestructura de varios establecimientos comerciales. Entre los locales que quedaron destruidos está una panadería, cuya propietaria fue identificada como Luz Amparo Hincapié.

La mujer aseguró que su negocio quedó en ceros debido a la explosión. “Me acabaron con toda la panadería, quedó totalmente destruida, no quedó absolutamente nada bueno. En segundos me lo quitaron, me lo arrebataron, me lo destruyeron. Años de trabajo, de perseverancia”, detalló la ciudadana, citada por El País de Cali.

En medio de su dolor y molestia por el acto terrorista, criticó la administración actual del presidente Gustavo Petro por la falta de seguridad en el territorio. “Yo no soy nadie para el país. ¿Sabe cuántas personas como yo hay en Colombia? ¿De qué sirve decir algo al Gobierno, si Gobierno no hay?”, aseveró.