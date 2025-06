Se acaba la plata para atender las emergencias en Colombia: director de la Ungrd aseguró que se quedará sin fondos y no ha podido reunirse con el presidente Petro

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) - crédito Colprensa

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), advirtió sobre la escasez de recursos que enfrenta la entidad en medio de la actual temporada de lluvias y recalcó que no ha podido hablar con el con el presidente Gustavo Petro.

En entrevista con El Tiempo, Carlos Carrillo afirmó que “la Ungrd se quedará sin financiación en semanas o meses y no he podido hablar con el Presidente”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Carrillo explicó que la Ungrd ha enviado equipos especializados en búsqueda y rescate y ha iniciado el despacho de asistencia humanitaria pese a las serias dificultades para acceder a estas zonas y la afectación de servicios básicos.

Carlos Carrillo afirmó que “la Ungrd se quedará sin financiación en semanas o meses - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Según expresó en El Tiempo, el número preliminar de viviendas perjudicadas se ubicó en 362, aunque esta cifra podría incrementarse conforme avancen los reportes locales.

“La situación de esos dos municipios es bastante preocupante por el número de viviendas afectadas. Estamos hablando de 362, una cifra que sigue en consolidación. Es una zona de difícil acceso, tiene limitados los servicios básicos. Las personas que estuvieron ayer están a la intemperie, por lo que hemos comenzado el despacho de algunas carpas, pero seguramente tendremos que hacer un esfuerzo fiscal importante”, señaló Carrillo al citado medio.

El director de la Ungrd hizo énfasis en la urgencia de recursos para asegurar la operatividad del organismo y no solo hacer frente a la contingencia actual, sino a los retos venideros a lo largo del año.

“Nuevamente es un llamado al Presidente, porque la Ungrd debe estar debidamente financiada para que nosotros podamos responder no solo a este incidente que nos entristece sino a lo que queda de año. Estamos en la primera temporada de lluvias, que es generalmente más tranquila que la segunda, así que faltan 6 meses del año. La Ungrd sigue cumpliendo, pero a este paso nos vamos a quedar sin financiación en pocas semanas o meses”, declaró Carrillo.

Durante la entrevista, el director explicó la arquitectura financiera del fondo nacional para la gestión del riesgo y detalló que el último año se registró un recorte de 2,1 billones de pesos por cuenta de ajustes fiscales y un artículo mal gestionado en el Plan de Desarrollo.

“El año pasado, debido a la situación fiscal y un artículo en el Plan de Desarrollo que fue mal tramitado por el Congreso, se hizo un recorte de 2.1 billones de pesos en la disponibilidad presupuestal. Eso tiene un impacto gigantesco en las finanzas de la Ungrd. Además, el año pasado el Presidente declaró un desastre nacional por variabilidad climática, algo que implica unos recursos que al día de hoy no se han entregado. Es un tanto inexplicable”, puntualizó Carrillo en El Tiempo.

El director relató su frustración ante la imposibilidad de concretar una reunión, la cual ha sido cancelada repetidas veces y que considera fundamental para discutir la crisis financiera del organismo. Carrillo explicó: “No he podido, me canceló una reunión que teníamos la semana pasada. Ya es como la tercera vez que la reunión se pospone”, reconoció Carrillo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Presidencia de Colombia

En otras declaraciones durante la entrevista, Carrillo abordó el ambiente de violencia reciente contra figuras políticas, a propósito del asesinato del senador Uribe Turbay, y realizó un llamado a la sociedad colombiana para fortalecer la tolerancia democrática y evitar el uso oportunista de tragedias.

El director criticó la ausencia de debates colectivos en el alto gobierno y cuestionó el manejo comunicacional del mandatario en redes sociales, advirtiendo que los mensajes presidenciales generan crisis y polarización.

Sostuvo que la actual estructura de toma de decisiones dificulta el pluralismo y la deliberación entre ministros y altos funcionarios.

Carlos Carrillo sostuvo que la actual estructura de toma de decisiones dificulta el pluralismo y la deliberación entre ministros y altos funcionarios - crédito Juan Diego López/EFE

En palabras recogidas por El Tiempo, Carrillo opinó: “En el alto Gobierno no hay discusiones. Todo el país ha visto los consejos de ministros, donde el Presidente habla y no hay una reflexión colectiva. Son las palabras del Presidente y hasta ahí”, sostuvo para El Tiempo.

Carrillo cerró con una reflexión sobre la responsabilidad presidencial en la restauración de la confianza institucional y la importancia de comunicación prudente en momentos de crisis. Insistió en que el presidente debe actuar como jefe de Estado y evitar discursos que amplifiquen las divisiones.