“Payaso, falso y traidor”, así trató Melissa Gate al humorista Alerta tras el último posicionamiento en ‘La casa de los famosos’

Melissa Gate cortó su amistad con el comediante Alerta por el apoyo que este le dio a Altafulla en la final de 'La casa de los famosos Colombia 2025'

La final de La casa de los famosos Colombia 2025 dividió algunas amistades entre finalistas y exparticipantes, ya que, luego del último posicionamiento, se revelaron algunos favoritismos que dejaron a muchos inconformes.

En esta oportunidad, los invitados al reality de convivencia que reingresaron para acompañar a los cuatro habitantes que disputan el premio mayor debieron ubicarse detrás de su preferido y exponer las razones por que quiere que gane la segunda temporada de la competencia de convivencia.

Melissa Gate reclamó duramente al comediante Alerta tras expresar su favoritismo por Altafulla como ganador de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @canalrcn/Instagram

Una de las dinámicas más esperadas para los finalistas de La casa de los famosos, fue el “posicionamiento positivo”. Aquí, todos los exconcursantes expresaron a quiénes querían ver ganar la competencia. En este contexto, Melissa Gate experimentó una profunda decepción al ver que uno de los compañeros con los que más realizó contenido, y del que esperaba una muestra de lealtad, apoyó públicamente a su principal rival, Altafulla.

El humorista que respaldó al cantante barranquillero generó un revuelo al posicionarse tras él, indicando su deseo de que alcanzara la victoria. Este gesto, percibido como un acto de deslealtad por parte de “la reina”, desató una mezcla de tristeza, desilusión y rabia en ella. Con el posicionamiento finalizado, la situación se intensificó cuando Carla Giraldo solicitó a todos los presentes que se reunieran en la sala. Allí, Melissa confrontó al humorista sin rodeos, enfatizando su descontento con sus palabras: “Para mí, eso fue un acto de deslealtad”.

El humorista intentó justificar su elección aludiendo a una falta de compromiso previo: “¿Quién me escogió como jefe de campaña?”, sugiriendo así que su lealtad no estaba acordada. El ambiente se caldeó todavía más cuando Yina Calderón se sumó a la discusión, solidarizándose con Melissa y destacando la importancia de la convivencia.

Melissa Gate enfrentó a Alerta por afirmar que apoya a Altafulla para que gane 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito Cortesía Canal RCN

Altafulla causó pelea entre Melissa Gate y Alerta

En un acto simbólico y cargado de emociones, Melissa decidió devolver una peluca que el humorista le había dado para crear contenido, argumentando que fue usada únicamente con ese propósito.

Durante el juicio, Melissa Gate y Alerta protagonizaron un tenso enfrentamiento en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Frente al responsable de su descontento, y bajo la mirada de sus compañeros, sostuvo la peluca y expresó tajantemente que él solo la buscó por el impacto de su presencia en las redes, instándole luego a entregársela a Altafulla. Esta acción no solo puso en evidencia las tensiones y alianzas frágiles en el reality, sino que también reflejó la complejidad de las relaciones tejidas durante el programa.

“Qué payasada (...) así como me trajo la peluca para que todo el mundo lo viera, yo lo hago y se la devuelvo para que se la entregue a Altafulla”.

Por su parte Alerta se mostró receptivo con el duro reclamo de Melissa y lo único que pudo le respondió fue: “Contra ti no tengo nada y punto. Te quiero y punto, jamás le estoy lamboneando a ellos nada, no sabía que ibas a ponerte así, ¿Por qué no le dices nada a la demás gente?“.

Ante esto Melissa Gate fue clara y concluyó que de la demás gente ella “no esperaba nada”, y por eso su gran decepción con el humorista, a quien al final terminó tildándolo de hipócrita y conveniente.

El ganador de esta edición de La casa de los famosos Colombia se transmitirá en vivo el 9 de junio. Los cuatro finalistas conocerán quien será el encargado de apagar las luces de la casa.

Las votaciones se han abierto a través de la Zona Interactiva de la página web del Canal RCN, donde los fans pueden apoyar a su participante favorito.

El elegido por el público saldrá de la casa con la suma de 400 millones de pesos en efectivo, un jugoso premio que sin duda cambiará su vida. Además de este monto millonario, obtendrá el simbólico y emotivo derecho a apagar las luces de la casa más famosa del país.