Periodista colombiano que viajó a Estados Unidos contó por qué le cancelaron su visa y le tocó devolverse: “Ellos se dan cuenta de todo”

Miguel, el periodista colombiano al que le cancelaron la visa, hizo el video y lo publicó en sus redes para que no le pase lo mismo a otros connacionales a la hora de viajar a Estados Unidos

Miguel, un joven oriundo de Colombia, contó cómo las autoridades estadounidenses le prohibieron el ingreso a Estados Unidos y le cancelaron la visa de turismo por cinco años, luego de aterrizar el lunes 2 de junio de 2025 en el aeropuerto de Houston.

“Falté a una norma”, reconoció en un video el connacional que se desempeña como periodista, en el que relató su experiencia y aconsejó a otros viajeros para que no padezcan las vicisitudes que le tocó pasar a él.

Colombiano explicó por qué le cancelaron su viaje luego de viajar a los Estados Unidos

Miguel llegó a Houston tras salir de Cali, con una escala en Panamá. “Llegué a Migración y me hicieron las preguntas frecuentes”, explicó en la grabación que subió a su perfil en TikTok.

Según su testimonio, la agente le consultó a dónde iba, quién lo iba a recibir, cuánto tiempo pensaba quedarse y cuánto dinero llevaba para su estadía. “Hasta ahí, todo normal”, contó el colombiano.

Sin embargo, la situación cambió cuando la funcionaria llamó a la patrulla fronteriza y lo condujeron a “el cuartito” para un interrogatorio más a fondo. En ese momento algo no cuadraba, pero el connacional no se imaginó hasta qué punto iba a escalar esta situación.

Qué le dijeron al colombiano en “el cuartito” de migración cuando llegó a Estados Unidos

Dentro de la sala, una oficial mexicana lo entrevistó de manera exhaustiva y le pidió la verdad sobre el motivo de su visita a EE. UU.

“Me dijo que sabía que yo ya había estado en el país norteamericano y que, aunque decía que me iba en pocas semanas, me había quedado varios meses. ‘Si no me cuentas la verdad, te voy a revisar todo el celular’, me advirtió”, relató el joven.

“Obviamente, accedí a contarle todo”, afirmó Miguel, que admitió que había infringido las condiciones de la visa de turista.

“Falté a una norma”, reconoció, y explicó que en su viaje anterior se había quedado más del tiempo permitido y trabajó sin permiso. “Yo no iba a delinquir ni nada de eso, simplemente venía con ganas de salir adelante y traer algo de efectivo para poder sobrellevar las cosas en Colombia un poco mejor”, añadió.

Ser honesto le costó la cancelación de su visa para Estados Unidos a un ciudadano colombiano

Aunque la funcionaria le resaltó la honestidad, le canceló la visa y le negó la entrada a Estados Unidos.

El regreso a Colombia fue inmediato: “Me acompañó un agente de migración fronteriza de Houston hasta el avión con mi pasaporte”, dijo Miguel. Sus documentos reflejaron que no fue admitido en EE. UU.

El connacional resaltó que “no se trató de una deportación”, dado que no hubo proceso judicial, sino un “castigo administrativo” por cinco años.

A modo de consejo, advirtió a otros que “ellos se dan cuenta de todo” y que las autoridades investigan también “el estatus migratorio de las personas a quienes se visitan”.

“Si usted llega con visa a visitarlos, también se van a dar cuenta de tu familia, de la persona a la que vas a ver y de cuál es su estatus migratorio”, concluyó.

Otro colombiano fue detenido en Estados Unidos cuando salía de una diligencia para resolver su estatus migratorio

En las últimas semanas, trabajadores migrantes en Estados Unidos han reportado que algunos detenidos en centros de retención permanecen hasta tres meses privados de libertad antes de ser deportados, en condiciones que describen como precarias.

Uno de estos casos es el de Robinson Trujillo López, un ciudadano colombiano que lleva 17 años residiendo en el país y que fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al salir de una corte en Virginia, donde buscaba regularizar su situación migratoria.

Trujillo se encuentra en un centro de detención en Luisiana, enfrentando la posibilidad de ser deportado a Colombia, informó Noticias Caracol.

De acuerdo con el relato de su familia, Trujillo acudió al tribunal con la esperanza de avanzar en su proceso de asilo, pero al salir del edificio fue interceptado por agentes del ICE, que lo esposaron de pies, manos y cintura en las escaleras del tribunal.

Edwin Durán López, familiar del detenido, relató al noticiero colombiano que los agentes trataron a Trujillo “como a un delincuente”.

La familia denuncia que este tipo de operativos funcionan como una “trampa” para los migrantes que intentan regularizar su situación, debido a que los citan a comparecer ante las autoridades migratorias y luego los arrestan al salir.

Trujillo trabaja como electricista desde hace año y medio y ha permanecido 18 días en detención bajo condiciones que, según su familia, incluyen dormir en el suelo, uso obligatorio de uniformes y una alimentación insuficiente.

En las pocas llamadas que ha podido realizar, el colombiano ha pedido la intervención del Gobierno colombiano y ha señalado que muchos detenidos prefieren la deportación inmediata antes que pasar meses encarcelados en Estados Unidos.

“Engañan a la gente. Los hacen venir aquí a migración para que resuelvan y vean la estafa tan hijuemadre que están haciendo con la gente”, expresó un compatriota en declaraciones recogidas por el mismo medio.

Por último, su esposa Aracely Pachón expresó su frustración y dolor, afirmando que no sabe a quién más recurrir para obtener ayuda, mientras aguardan que las autoridades colombianas ayuden a mediar en este caso.