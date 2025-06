Gustavo Petro madrugó y responde a críticas por consulta popular: “Me llamó dictador, la dictadura de la oligarquía”

El mandatario asegura que su propuesta de consulta ciudadana es legal, pero enfrenta oposición por la posibilidad de alterar el balance institucional y el papel del Senado - crédito Dolores Ochoa / AP Foto

En medio de un intenso debate político y jurídico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha defendido su propuesta de convocar una consulta popular, amparándose en el artículo 86 de la Constitución Nacional.

El mandatario denunció lo que calificó como una “dictadura de la oligarquía” que, en su opinión, obstaculiza la libre expresión del pueblo colombiano. A través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, Petro respondió a las críticas y cuestionamientos que ha recibido tras anunciar su intención de activar este mecanismo de participación ciudadana.

El presidente argumentó que su propuesta busca garantizar la participación directa de la ciudadanía en decisiones clave, afirmando que esta es la base de la democracia y el poder público.

En su mensaje, Petro expresó: “Me llamó dictador, la dictadura de la oligarquía que con trampas no permite la libre expresión del constituyente primario. Base genuina de la democracia y el poder público”.

La iniciativa del mandatario, basada en el artículo 86 de la Constitución, ha generado intensas críticas, dividiendo opiniones sobre su posible impacto en el equilibrio institucional del país - crédito captura de pantalla / X

Además, señaló que en el trámite parlamentario relacionado con la consulta se han producido múltiples irregularidades, mencionando que ha identificado al menos seis violaciones graves al debido proceso. Según el mandatario, estas irregularidades han sido confirmadas por fallos judiciales que respaldan su postura.

La controversia se intensificó cuando Petro afirmó que, si el Senado no se pronuncia dentro de los 30 días posteriores a la radicación de la solicitud de consulta popular, el presidente estaría facultado para decretarla de manera directa.

“No es cierto, es mentira, que si no hay decisión válida del Senado 30 días después de presentada la consulta, el presidente no pueda decretarla. Me habilita expresamente la ley”, escribió en su cuenta de X, defendiendo la legalidad de su posición.

El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, en el que se basa la propuesta del presidente, establece mecanismos de participación directa como el referendo, el plebiscito y la consulta popular.

La propuesta presidencial enfrenta controversias legales y políticas, pues depende de la aprobación del Senado, que tendría 30 días para pronunciarse según lo estipulado por la Constitución - crédito Europa Press

Estos instrumentos permiten a la ciudadanía pronunciarse sobre temas de interés nacional. Sin embargo, para que una consulta popular sea convocada por el presidente, debe contar con la aprobación previa del Senado.

La interpretación del plazo de 30 días para el trámite de esta aprobación ha generado un intenso debate jurídico y político, dividiendo opiniones entre quienes apoyan la iniciativa y quienes la consideran un intento de desconocer los equilibrios institucionales del país, según lo informó El Tiempo.

Sectores opositores han interpretado la propuesta de Petro como un intento de buscar apoyo popular por fuera de los canales tradicionales del Congreso, lo que, según ellos, podría debilitar los contrapesos democráticos.

No obstante, el presidente ha insistido en que su iniciativa no viola la Constitución, sino que la aplica en su espíritu más democrático. En sus palabras, la consulta popular es una herramienta que permite a la ciudadanía ejercer un control directo sobre el presidente y participar en decisiones fundamentales para el país.

La iniciativa del presidente ha generado intensos debates sobre democracia, poderes presidenciales y la controversial interpretación del artículo 86 de la Constitución Política del país - crédito Colprensa

En sus declaraciones, Petro también hizo referencia al papel de la Corte Constitucional como tribunal de cierre en el proceso de consulta popular, subrayando que acatará cualquier decisión que emita este organismo. “Admito la orden expresa de la Constitución que hace de la Corte Constitucional el tribunal de cierre de la consulta popular”, afirmó, dejando claro que su propuesta se enmarca dentro de los límites legales establecidos por la Carta Magna.

La iniciativa del presidente ha generado un amplio debate en el ámbito político y jurídico de Colombia, poniendo en el centro de la discusión temas como la participación ciudadana, los límites del poder presidencial y el equilibrio entre las instituciones del Estado.

Mientras tanto, el país sigue a la expectativa de cómo se desarrollará este proceso y de las posibles implicaciones que podría tener para el sistema democrático colombiano.