Guns N’ Roses en Colombia: así fue su caótica primera visita al país

Guns N’ Roses protagonizó uno de los conciertos más caóticos y recordados de su carrera en Bogotá, el 29 de noviembre de 1992 - crédito Ocesa

El viernes 6 de junio la productora Páramo Presenta anunció el regreso de Guns N’ Roses al país, con el detalle de que por primera vez darán dos fechas en ciudades distintas.

El 7 de octubre en el estadio Viva Claro de Bogotá y el 11 de octubre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, los amantes de la emblemática agrupación de hard rock podrán tener una nueva oportunidad de corear las canciones que posicionaron al grupo como un referente de los años 80 y 90.

La relación entre la banda liderada por Axl Rose y el público colombiano es peculiar, y se encuentra marcada por todo lo que rodeó su primera visita al país, en 1992, durante la gira promocional de Use Your Illusion.

El concierto que partió la historia de la música en vivo en Colombia

El estadio El Campín fue el escenario elegido para el debut de Guns N' Roses en Colombia, en 1992 - crédito Sencia

El concierto del 29 de noviembre de 1992 se convirtió en un hito que marcaría el rumbo de los eventos musicales en Colombia desde entonces y hasta hoy.

No solo era un espectáculo esperadísimo por los amantes del rock en el país, sino que terminó siendo un reflejo de la improvisación y desorganización que solía caracterizar a los grandes eventos de la época debido a la falta de experiencia que existía para albergar esa clase de eventos en el país.

A esto se sumó la reputación volátil de la banda, completamente impredecible en vivo y que cultivó a conciencia la reputación de ser “la banda más peligrosa del mundo”. Sin embargo, durante 1992 esa reputación se comenzó a salir de control, especialmente tras la salida de su miembro fundador Izzy Stradlin un año antes, por conflictos personales y profesionales con Axl Rose.

Pese a todo, la gira siguió su curso y llegó a Latinoamérica a finales del 92, con el grupo como uno de los grandes referentes musicales del momento. El concierto para Colombia estaba programado originalmente para el 28 de noviembre, pero desde incluso antes que se iniciara el montaje se presentaron contratiempos que fueron fraguando una de las grandes (y controvertidas) historias de la carrera de Guns N’ Roses.

Antes de llegar a Colombia, el grupo se presentó en Venezuela, en el parqueadero del Poliedro de Caracas, debido a que el nivel de convocatoria sobrepasó ampliamente lo esperado por los empresarios.

Cuando llegaron a Bogotá el 27 de noviembre de 1992, el equipo de audio y amplificación seguía retenido en Caracas, debido a que en el momento del despegue se detectaron problemas en el avión y debieron esperar para despachar los equipos.

Esta situación se hizo más compleja porque por esas fechas se produjo el intento de golpe de Estado (finalmente fallido) de Hugo Chávez contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Entre rumores de que hubo un tiroteo en el aeropuerto que obligó a cerrarlo, los empresarios en Colombia tuvieron que elegir entre recuperar el equipo retenido en Venezuela, o pedir nuevo equipo desde Estados Unidos. Finalmente, se decantaron por la segunda opción.

Lo anterior dio pie a que no se pudiese realizar el concierto en el día pactado, por lo que los empresarios y la banda comenzaron a negociar una reprogramación. Guns N’ Roses propuso pasar el concierto en un principio del sábado 28 al lunes 30, propuesta que fue rechazada argumentando que en un día entre semana el evento no sería rentable, por lo que decidieron pasar la fecha finalmente para el 29 de noviembre en el Estadio El Campin.

La efervescencia de esa presentación fue un hecho sin precedentes, motivada en parte por las secuelas del Concierto de Conciertos de 1988. Las crónicas de ese tiempo señalaban que había reportes cada cinco minutos de lo que pasaba en el estadio El Campín.

Pero, detrás de escena había dificultades en lo referente al desembarco y montaje del escenario, pues cada parte del proceso requería de por lo menos 18 horas. Por si fuera poco, Guns N’ Roses exigía que la prueba de sonido se haría 12 horas antes de la presentación.

Durante el montaje del escenario, el ingeniero encargado no quiso disponer el techo de forma inclinada pese a las advertencias de los locales por las fuertes lluvias en Bogotá. Al colocarlo de manera plana, toda la presión del agua llegaba al techo, lo que llevó a que el techo se derrumbara poco antes de que Guns N’ Roses iniciara el concierto.

Guns N' Roses se presentó en 1992 en El Campín, en medio de problemas logísticos y una fuerte lluvia que estuvo a punto de provocar la cancelación del evento - crédito Crónicas de Camerino/Youtube

Los problemas no acabaron aquí. Las entradas se expendieron sin un control adecuado, y terminaron sobrevendiendo el concierto por unas 10.000 boletas, según datos de El Tiempo. Haciendo fila desde la madrugada antes de que abrieran las puertas de El Campín, el público entraba sin saber la situación.

Las personas que se quedaron por fuera empezaron a generar disturbios con la Policía, que se extendieron a los barrios adyacentes al estadio hasta altas horas de la madrugada, ocasionando daños millonarios en los barrios aledaños.

Mientras tanto, dentro del estadio la lluvia seguía cayendo y estaba la duda de si la banda saldría al escenario sin techo y con solo dos tercios de su sistema de sonido. A pesar de las dificultades (y pese a las historias tras bambalinas entre Guns N’ Roses y los empresarios que todavía son objeto de debate), la banda salió al escenario.

El show se inició con Welcome to the Jungle, creando un vínculo inmediato entre la banda y una audiencia que había esperado horas bajo las inclemencias del tiempo.

Aunque el set se vio interrumpido en varias oportunidades por riesgos de electrocución y la intensidad de la lluvia, Guns N’ Roses logró completar 14 canciones. Momentos destacados incluyeron la icónica November Rain, donde Slash hizo su solo de guitarra parado sobre el piano de Axl bajo la lluvia, y el cierre memorable con Paradise City”, con Axl Rose haciendo eco de su frustración letras gritando repetidamente “fucking God!”, en una especie de reclamo por tantos problemas acumulados.

El legado de esta presentación fue complejo. Por un lado, consolidó a Guns N’ Roses dentro de la historia musical de Colombia en un evento que sería recordado tanto por su energía vibrante como por el caos. Sin embargo, el impacto social de los disturbios y la falta de planificación llevó a que los conciertos de gran envergadura en El Campín se suspendieran por años, marcando la pauta para un futuro más regulado en cuanto a espectáculos de esta envergadura.