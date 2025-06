Juvinao dijo que es un “buen día” para sentirse arrepentida de haber votado por Gustavo Petro y reconoció que las “tías uribistas” tenían razón

Catherine Juvinao reconoció que las "tías uribistas" tenían la razón sobre Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, que hace parte de la bancada de la Alianza Verde en la corporación, expresó el miércoles 4 de junio de 2025 su preocupación por el rumbo político del país, al advertir que el presidente de la República, Gustavo Petro, estaría preparando un escenario para desestabilizar las elecciones de 2026. Con ello, dejó al descubierto lo que para ella sería la clara intención del jefe de Estado con la convocatoria por decreto de la consulta popular.

Juvinao, que apoyó a Petro en la segunda vuelta presidencial de 2022, expresó de manera pública su arrepentimiento y detalló lo que, según su experiencia en el Congreso, considera el verdadero plan del mandatario. “El plan real es, así como ha atacado al Congreso, ir tras las cortes. Dirá que los poderes públicos no lo dejaron gobernar y entonces propondrá una constituyente con el argumento de que lo que hay que cambiar es todo el ‘sistema’”, afirmó Juvinao.

Según la congresista de oposición, que participó de la plenaria de la Cámara en la que se conocieron otras voces críticas, Petro solo buscaría una cosa con este tipo de iniciativas: generar un tenso ambiente que ponga en duda los procesos democráticos que se avecinan, tanto para conocer los nuevos integrantes del Congreso, como para elegir al sucesor del primer mandatario, de cara al periodo 2026-2030. Una denuncia que trascendió en las redes sociales por la gravedad de la misma.

La representante a la Cámara de la Alianza Verde, en la plenaria de la Cámara, afirmó que el plan del presidente de la República iría enfocado a convocar una asamblea nacional constituyente - crédito @CathyJuvinao/X

El arrepentimiento de Juvinao por haber votado por él en 2022: este sería el plan tras la consulta popular

Y es que de acuerdo con la representante de la Alianza Verde, el presidente Petro estaría utilizando la propuesta de una consulta popular como una estrategia para confrontar a los otros poderes del Estado. “No va detrás de la consulta popular, él sabe que el eventual decreto es ilegal y que la cortes y la Registraduría no lo permitirán”, agregó la parlamentaria, que antes de llegar al Congreso adelantaba diferentes ejercicios de veeduría política, como su colectivo Trabajen, vagos.

En su extenso análisis, la congresista sostiene que el mandatario busca posicionarse como víctima de un sistema que, supuestamente, le impide gobernar, para luego justificar la convocatoria a una asamblea constituyente, que sería su fin último en toda la novela. “Esto NO se los está diciendo una uribista: se los dice alguien que votó por Petro, y que desde adentro del Congreso ha visto paso a paso cómo se está implementando este plan”, remarcó Juvinao en su declaración.

El presidente de la República, Gustavo Petro, firmaría antes del 7 de junio el decreto con el que convocaría la consulta popular - crédito Presidencia

Durante su intervención en la Cámara, la congresista profundizó en sus críticas al presidente y expresó de manera pública su arrepentimiento por haber depositado su confianza en el líder progresista, como otros líderes de centro que se decantaron por Petro, que con esos respaldos venció al fallecido Rodolfo Hernández, aunque con estrecho margen.

“Hoy es un buen día. Un muy buen día para arrepentirse de haber votado por Gustavo Petro, para arrepentirse de haber creído en las palabras de un señor que en campaña nos prometió que iba a apegarse a las leyes y a la Constitución y que una vez tomó posesión de su cargo. Juro, juró ante 50 millones de colombianos cumplir con el mandato de la Carta del 91″, recordó Juvinao en sus afirmaciones, en las que acusó a Petro de actuar de manera autoritaria y de buscar un “golpe de Estado”.

Cathe Juvinao no descartó un golpe de Estado de Gustavo Petro

Para la congresista es cada vez más claro que lo que pretende hacer Petro es una “leguleyada apenas digna de los politiqueros que él durante años y años criticó en este Congreso”. Y fue más allá: “Es y escúchese bien un golpe de Estado”, afirmó.

Cathy Juvinao pasó de apoyar la elección de Gustavo Petro como presidente, en la segunda vuelta de 2022, a declararse en férrea opositora del primer mandatario - crédito Germán Forero

A su vez, cree que el presidente podría buscar un escenario de caos que le permita intervenir en los próximos comicios.“¿Se atreverán a inducir un caos tal para un eventual estado de excepción que luego pueda interferir con las elecciones de 2026? Todavía no sabemos”, expresó en su intervención, con la que encendió las alarmas en el órgano legislativo, en donde se dieron a conocer diferentes voces en contra de la consulta popular y lo que serían sus peligros alcances.

La congresista también explicó que, a su juicio, el presidente es consciente de que la consulta popular no podrá hacerse por vías legales. “Petro sabe que él no puede hacer ninguna consulta popular”, afirmó, al indicar que el registrador Hernán Penagos va a pedir un concepto del Consejo de Estado a la Sección Quinta y que el Consejo de Estado le va a decir que no puede hacer la consulta popular.

Para ella, el objetivo es convencer a la opinión pública de que tanto el Congreso como las cortes son responsables de bloquear su gestión, y advirtió sobre las consecuencias de este enfrentamiento. “Al pobre Petro, que no ha cumplido con ni la mitad de sus promesas, no lo deja gobernar el Congreso y tampoco lo deja gobernar la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. ¿Entonces que le queda al proyecto de cambio que no pudo ser una constituyente? Ir por las elecciones”, dijo.

Pese a que la votación de la consulta popular fue negativa para el Gobierno, en la sesión del 14 de mayo, el Gobierno Petro apelaría a una ajustada interpretación de las leyes para convocarla por decreto - crédito Colprensa

Juvinao lo reconoció: las tías uribistas tenían razón

En su extensa intervención en el legislativo, Juvinao también hizo referencia a las advertencias que se hicieron durante la campaña presidencial de 2022 sobre el riesgo de autoritarismo en un eventual gobierno de Petro. Lo anterior, en respuesta a lo anunciado por el jefe de Estado en la alocución del martes 3 de junio, en el que declaró que, luego de que el Senado no se pronunciara sobre la consulta (pese a que rechazó la proposición), estaba habilitado para expedir el decreto.

“Qué vergüenza tener que decir que quienes nos reímos en la campaña de 2022, cuando las tías uribistas decían que a Petro no se le podía permitir llegar al poder porque una vez en el poder él se iba a vestir con el traje que le gusta, que es el traje del autoritarismo, la dictadura y el totalitarismo, lo iba a hacer. Qué vergüenza que hoy seamos millones y millones de colombianos que tengamos que darle la razón a las personas que tenían esa hipótesis, que ya no lo es”, expresó.

Luis Ernesto Gómez, Duvalier Sánchez y Catherine Juvinao hicieron parte de los políticos que apoyaron en segunda vuelta a Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

La representante concluyó su intervención con una advertencia sobre el impacto de las acciones del presidente en la estabilidad democrática del país. “Lo que Gustavo Petro nos está demostrando es que él sí es capaz de romper el orden constitucional, de romper la separación de poderes y de desestabilizar socialmente y políticamente a este país sin importarle las consecuencias, siempre y cuando salga él a la historia como un mártir. No lo vamos a permitir”, enfatizó Juvinao.

El debate sobre la consulta popular y la posibilidad de una constituyente sin duda ha causado un ambiente de fuerte tensión política en Colombia, con sectores de la oposición y del propio oficialismo expresando su preocupación por la estabilidad institucional. Un escenario en el que nunca antes, en los tres años anteriores, se había encontrado el poder encarnado en Petro, al que se le acaba el tiempo para cumplir con sus promesas de campaña.

“El presidente en este punto es capaz de todo por una sencilla razón: está a punto de pasar a la historia como el primer presidente de izquierda de un gobierno inepto, sectario, corrupto y sin resultados. Hará lo que sea para darle vuelta a este desenlace y pasar a la historia como un mártir, que para él es la única salida honrosa que tiene”, afirmó Juvinao en la publicación que acompañó el video de su exposición en la Cámara de Representantes.