Carlos Fernando Motoa se despachó contra Petro: “Soñaba con ser la reencarnación de Bolívar, pero cada vez se parece más a Chávez, Maduro y Ortega”

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, no dudó en comparar al presidente Gustavo Petro con los dictadores de la región

El debate sobre la legitimidad de la consulta popular propuesta por el presidente de la República, Gustavo Petro, que en la alocución presidencial del 3 de junio se refirió sobre este mecanismo de participación ciudadana, continúa. Desde el ala opositora, el senador Carlos Fernando Motoa, que hace parte de la bancada del partido Cambio Radical, se refirió el miércoles 4 de junio a lo dicho por el primer mandatario de los colombianos e hizo, de paso, una llamativa comparación.

En efecto, el congresista no dudó en afirmar que el mandatario “soñaba con ser la reencarnación de Bolívar, pero cada vez se parece más a Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Daniel Ortega”, reconocidos dictadores, dos de ellos del régimen que aún gobierna Venezuela, por la manera en la que pretendería imponer sus iniciativas, pasando por encima del poder del legislativo, que en la sesión del 14 de mayo había rechazado en plenaria la convocatoria a la referida consulta.

Con este mensaje en las redes sociales, el senador Carlos Fernando Motoa indicó su posición frente al Consejo de Ministros de Gustavo Petro

Las conclusiones de Carlos Fernando Motoa tras escuchar la alocución y el Consejo de Ministros

En su mensaje, destacó tres puntos: primero, al enfrentarse con pruebas crecientes de que el Gobierno nacional cometió irregularidades para avanzar con la reforma pensional, el jefe de Estado se vería obligado a presionar a la Corte Constitucional; segundo, frente a los cuestionamientos de la prensa y las decisiones del Consejo de Estado sobre su inapropiado manejo del espectro electromagnético, intenta desacreditar a los medios privados mientras sobrecarga los medios públicos.

Y el tercero, y quizá más importante, dado el fracaso de lo que denominó la “consulta populista” en el Senado y su último intento de movilización nacional en las calles, a Petro “no le queda más que las imposiciones vía decreto a sabiendas de que NO puede y de la ruptura institucional que provocará”. Un pensamiento en el que parece estar de acuerdo con su postulado, pues la convocatoria se estaría haciendo con base en argumentos que, desde su perspectiva, no se apegan a la legitimidad.

El senador Carlos Fernando Motoa comparó al presidente Gustavo Petro con el jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro

La controversia se agudizó luego de que el jefe de Estado anunció públicamente su intención de avanzar con la consulta popular, pese a los obstáculos legislativos.“Voy a convocar la consulta popular. La Corte Constitucional tendrá en sus manos la otra instancia judicial, si no la Corte Constitucional. El decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana”, afirmó el primer mandatario en una confirmación que desató la controversia.

Y agregó que es consciente del impacto de su decisión. “Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí. Pero, es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño y lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo y su votación es ilegítima porque nunca puso a discutir al Senado de la República el concepto favorable o no de la consulta popular”, acotó.

En su alocución del 3 de junio de 2025, el presidente de la República anunció que llamará el mecanismo de participación ciudadana por la vía administrativa

De hecho, se despachó contra el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, al que calificó de patrocinar actos de “vagabundería” y todo por la forma en que se manejó el proceso en la corporación, al argumentar que la votación del 14 de mayo de 2025, que hundió la consulta popular, es ilegítima porque nunca puso a discutir al Senado de la República el concepto favorable o no”, afirmaciones que contradicen los 49 sufragios que tuvo en contra de la intención del mandatario

Con la iniciativa en ciernes, será el alto tribunal, tal como lo advirtió Petro, el que determine si es exequible o inexequible la proposición. Y todo porque dependerá, en gran medida, de la interpretación que haga sobre las facultades del Ejecutivo y el cumplimiento de los procedimientos legislativos, en medio de las voces que piden que se atajen las intenciones del presidente; entre ellas las de los exmandatarios Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.