Andrés Sandoval confesó que estuvo seducido por el satanismo, las drogas y el alcohol: “No me arrepiento de haberlo vivido”

A sus 42 años, Andrés Sandoval decidió hablar con naturalidad de los oscuros temas que hacen parte de su pasado, aún cuando es consiente que estos le pueden traer duros señalamientos, críticas y juzgamiento en redes sociales.

El actor se sinceró con el público como un acto de transparencia, así como también su testimonio sirva como espejo para quienes todavía se encuentran en esa búsqueda espiritual que cuando era joven lo llevó a experimentar en la tabla ouija, la ayahuasca e, incluso, el mismo satanismo.

“Empecé a llevarme por la música muy pesada; ya muy pequeño empecé a conseguir esta clase de amigos que uno cree que son los amigos del alma y realmente son unas influencias muy complejas [...] empezó como todo este tema de la música, luego como de reuniones así como de tabla y que lecturas de la libra la Biblia negra”, reveló el actor Andrés Sandoval en el programa de Youtube La sala de Laura Acuña.

El actor al que el público conoció en producciones como Rosario tijeras, La reina del flow y Tres milagros, explicó cómo poco a poco se fue sumergiendo en un mundo que lo alejaba más de Dios, pues se había declarado no creyente.

“Cada vez se fue volviendo más pesado eso, existe realmente, o sea, existen las brujas, dicen que no existen, pero de que las hay, las hay, y toda esa información espiritual oscura anda por ahí, incluso, en la Biblia tú puedes leer un Efesios 6 y te vas a dar cuenta que la guerra no es con carne ni con personas, es espiritual, es con huestes oscuras”.

No osbtante, el actor que anunció que pronto estará de vuelta en las pantallas con nuevos proyectos televisivos, ya que, le volvieron a dar la oportunidad de trabajar frente a las cámaras tras demostrar su inocencia en el proceso legal que lleva con su exesposa.

“El satanismo realmente no nunca llega a una congregación en donde ya estuviera ahí comprometido y no o sea sí se abrió la puerta ¿no y había gente que ya estaba en esa congregación solo me faltó entrar o sea estuve a esto y para quienes practican el satanismo saben que quien entra ya no sale es muy complejo y el que sale es porque Dios lo tenía muy tocado para algo. Dios me detuvo literalmente y yo no creía en él yo yo yo fui ateo por más de 20 años pero un ateísmo muy fuerte de perseguir de perseguir incluso a los cristianos”.

Andrés Sandoval continúa en guerra legal con su exesposa Katty Osorio

La excompañera sentimental y madre de los dos hijos del actor expresó su preocupación por su seguridad y la de sus hijos tras las declaraciones realizadas por su expareja, el actor colombiano Andrés Sandoval, en una entrevista con el programa La Red. Según publicó Osorio en un comunicado difundido el 12 de mayo de 2025 a través de sus redes sociales, las afirmaciones de Sandoval serían falsas y habrían generado una campaña de desprestigio en su contra.

En el documento, la también actriz fue enfática en afirmar que, en caso de que algo le suceda a ella o a sus hijos, responsabiliza directamente a su expareja, debido a que asegura que él habría manipulado los hechos al conceder una entrevista que calificó como “amañada” y “carente de toda verdad”. La famosa aseguró que las declaraciones del actor habrían provocado una serie de amenazas en su contra, lo que, según ella, pone en riesgo su integridad y la de su familia.

“Hago responsable al señor Andrés Sandoval por cualquier hecho que afecte mi vida y la de mis hijos o nuestra seguridad, como consecuencia de esta campaña sistemática de desprestigio en la que ha incurrido”, afirmó Osorio en su publicación, que se viralizó rápidamente a través de las plataformas digitales.

Y es que el famoso actor declaró en la entrevista que su relación con Osorio estuvo marcada por episodios de celos que describió como “muy agresivos”. Según el actor, esta situación habría afectado su capacidad para ejercer su profesión con tranquilidad mientras estaban juntos. “Desafortunadamente, yo no pude ejercer mi profesión como actor con tranquilidad estando con la mamá de mis hijos por celos muy agresivos. Esto trataba yo: no importa, es muy celosa, tiene estos temas, pero es la mamá de mis hijos. Por favor, tratemos de llevar la fiesta en paz. Aquí los que sufren no somos nosotros, son los niños, por favor”, expresó Sandoval durante la entrevista.