Servicio Geológico Colombiano desmintió el hallazgo del río subterráneo más grande del mundo en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) desmintió una información que circula en redes sociales sobre el supuesto hallazgo del río subterráneo más grande del mundo en el municipio de Támesis, ubicado en el suroeste del departamento de Antioquia, Colombia.

Según los videos y publicaciones virales, este río, denominado El Organal, tendría una longitud de 440 kilómetros y estaría acompañado de cavernas gigantes y especies nunca antes vistas.

Sin embargo, la entidad aclaró que estos datos no son ciertos y explicó en detalle la naturaleza de los llamados “organales”.

“En redes sociales circulan contenidos en los que hablan acerca de un supuesto río llamado “el organal” que tiene 440 km de longitud, cavernas enormes y hasta especies nunca antes vistas... pero, ¿es verdad?”, se observa en una publicación del SGC.

De acuerdo con el SGC, un organal no es un río, sino un término utilizado en Antioquia para describir un tipo de cueva por donde, en ocasiones, fluye el agua de un río. 0

Estas formaciones se originan debido a procesos de erosión, meteorización y acumulación de rocas. Aunque en Támesis existe un organal de gran tamaño, por cuyo interior pasa el río San Antonio, las dimensiones mencionadas en las publicaciones virales no corresponden con la realidad.

“No, esto no es cierto. Empecemos por aclarar que un organal no es un río.Un organal es un término utilizado en Antioquia para describir un tipo de cuevas por donde, algunas veces, fluye el agua de un río. Este se forma a partir de la erosión, meteorización y posterior acumulación de rocas”, aclaró el Servicio Geológico Colombiano por medio de una publicación en redes sociales.

“En Colombia existen varios organales y uno de los más grandes se encuentra en el municipio de Támesis (suroeste antioqueño). Por su interior pasa el río San Antonio y, según algunos reportes, podría extenderse cientos de metros, sin embargo, las dimensiones mencionadas en redes sociales no corresponden a la realidad”, agregó el SGC.

Según los reportes oficiales, este organal podría extenderse por cientos de metros, pero no alcanza las proporciones exageradas que se han difundido.

El SGC también aprovechó la oportunidad para aclarar las diferencias entre los organales y los sistemas kársticos, ya que ambos términos han sido confundidos en las publicaciones.

Mientras que los sistemas kársticos se forman en rocas solubles por la acción del agua y suelen presentar ornamentaciones internas como estalagmitas y estalactitas, los organales no tienen relación con estas características.

Las cavernas kársticas, según explicó la entidad, están activas en Colombia y cuentan con cursos de agua que fluyen a través de ellas, pero las más grandes del país apenas alcanzan unos pocos kilómetros de longitud.

“Además, es importante aclarar que un organal no tiene relación con los sistemas kársticos, los cuales están formados en rocas solubles por acción del agua, ni tampoco tiene ornamentaciones internas como estalagmitas o estalactitas, estructuras típicas de las cavernas que se encuentran en esos sistemas”, añadieron en la entidad.

En cuanto a los estudios realizados en estas formaciones subterráneas, el SGC informó que llevó a cabo investigaciones hidrogeológicas en los sistemas subterráneos del país.

“Algunas de las cavernas kársticas que se consideran activas en Colombia tienen cursos de agua que fluyen a través de ellas y, hasta el momento, sabemos que las más grandes del país pueden llegar a tener solamente unos pocos kilómetros de longitud”, se añadió.

Actualmente, también se están desarrollando estudios paleoclimáticos en las cavernas, con el objetivo de aportar información relevante sobre el cambio climático en Colombia.

La entidad, conocida principalmente por sus reportes sobre actividad sísmica y volcánica, emitió estas aclaraciones para evitar que los ciudadanos caigan en confusiones generadas por información falsa o imprecisa en redes sociales.

Las imágenes que acompañan las publicaciones virales, que muestran paredes cavernosas, aguas cristalinas y vegetación exuberante, han contribuido a la difusión de datos erróneos sobre el supuesto descubrimiento.

“Desde el SGC hemos realizado algunos estudios hidrogeológicos en estos sistemas subterráneos y, actualmente, estamos realizando investigaciones paleoclimáticas en las cavernas para contribuir al conocimiento del cambio climático en el país”, concluyeron desde el SGC.

Finalmente, el SGC reiteró la importancia de verificar la información antes de compartirla y de consultar fuentes oficiales para obtener datos precisos sobre temas geológicos y ambientales.